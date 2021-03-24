https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html

Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны

Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны

Судя по тому, сколько новинок нас ждет, писатели на карантине не бездельничали. К Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:00

2021-03-24T08:00

2021-03-24T09:26

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московская книжная выставка-ярмарка

литература

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. Судя по тому, сколько новинок нас ждет, писатели на карантине не бездельничали. К Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет с 24 по 28 марта в московском Гостином дворе, издательства выпустили множество новых книг. О том, что нельзя пропустить и уже можно почитать, а на что пора делать предзаказ, — в материале РИА Новости. "Клара и солнце", Кадзуо Исигуро, готовится к выходуРоман нобелевского лауреата, молчавшего с 2015 года, ожидается в середине апреля. Детали сюжета держатся в тайне: известно только, что повествование ведется от лица робота по имени Клара. Андроид работает помощницей в семье, где живет маленькая девочка. Сам Исигуро говорит, что его героиня в своей наивности восприятия мира напоминает персонажей детских книг: "Это смесь сверхразума и невежества". Что ж, автору бестселлеров "Не покидай меня" и "Остаток дня" не в первый раз писать о тех, кому чувства не положены. "Истребитель", Дмитрий Быков, готовится к выходуАвтор о своем произведении говорит так: "Мне кажется, в этом романе я объяснил себе, что такое был Советский Союз, и больше к этой теме возвращаться не хочу". "Истребитель" продолжает цикл "И-романов", в который входят "Икс" и "Июнь". Действие разворачивается в СССР в 1930-е, герои — советские летчики. "Духовный путь", Робертс Грегори Дэвид, готовится к выходуОчередной опус от автора "Шантарама" — двухтомника о непростой судьбе бывшего наркомана и вора, вставшего на путь истинный в Индии. Правда, эта книга — не роман, а "важное философское рассуждение о поиске духовной реальности, постижении совершенства, любви и веры"."Эшелон на Самарканд", Гузель ЯхинаКнига вышла в начале марта, а Яхину уже успели обвинить в плагиате: историк Григорий Циденков считает, что в основу романа легли записи его блога. Впрочем, к скандалам писательнице не привыкать: прошлой весной горячо обсуждали сериал по ее дебютному произведению "Зулейха открывает глаза". В центре внимания Яхиной теперь не раскулачивание, а голод в Поволжье в 1920-е годы. "Моя темная Ванесса", Кейт Элизабет РасселлПрава на этот роман, понимая, что он обречен на успех, американское издательство приобрело за миллион долларов. Книгу называют "новой Лолитой в эпоху #metoo". Ее рекомендует главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева: "Это история 15-летней девочки, у которой случился роман с 42-летним учителем литературы. Собственно, представьте себе, что Долорес Гейз выросла и готова откровенно поговорить о том, что произошло между ней и Гумбертом Гумбертом"."Письма смерти", Чжоу Хаохуэй В 2014 году этот детектив стал в Китае абсолютным бестселлером: распроданный тираж — полтора миллиона, а сериал по мотивам трилогии (это первая часть) посмотрели 2,5 миллиарда человек. Привычная для европейских любителей остросюжетного жанра история перенесена в Азию. В городе орудует безжалостный убийца, жертвами его становятся те, кто избежал законного наказания, и этого "народного мстителя" ищет вся полицейская рать. "Полночная библиотека", Мэтт Хейг А что, если после смерти видят не свет в конце тоннеля, а библиотеку? Туда-то однажды ночью и попадает 35-летняя учительница музыки. На полках — книги, и каждая дает шанс прожить жизнь заново. "Наверное, есть в мире счастливчики, которые ни о чем не жалеют. Но многие склонны к рефлексии, чаще всего бессмысленной, и мечтают переиграть свою жизнь. У Норы такой шанс появился. Сюжет не нов, но Мэтт Хейг его разыгрывает максимально трогательно и с симпатичным юмором", — говорит Константин Мильчин, литературный критик и шеф-редактор международного сервиса аудиокниг Storytel. Аудиоверсия в марте появилась в исполнении Алены Долецкой. "Предательства", Бриджет КоллинзДалеко в горах есть академия, где готовят к таинственной Большой Игре, правила которой читатель поймет не сразу. Среди студентов когда-то был и главный герой Лео Мартин — он возвращается в альма-матер. Новинка от автора бестселлера "Переплет" — это разговор об актуальных общественных проблемах, замаскированный под фэнтези. "Павел Чжан и прочие речные твари", Вера БогдановаГлавный герой уезжает из России в Китай, чтобы забыть о прошлом. Эту книгу советует писатель и автор телеграм-блога "Книгижарь" Сергей Лебеденко: "Дебютный роман Веры Богдановой — о том, как травма превращает жизнь человека в настоящий кошмар, и все это на фоне технологической антиутопии недалекого будущего. Тот момент, когда серия "Актуальный роман", в которой выходит книга, оправдывает название". "Французская няня", Бьянка ПитцорноХотя новая книга итальянской писательницы рассчитана на читателей 12+, ее наверняка оценят не только подростки, но и все поклонники романа "Джейн Эйр". Действие происходит в Париже в 1830-е годы: девятилетняя Софи, которая живет в нищете с больной мамой, случайно попадает в дом знаменитой балерины и становится ее воспитанницей. "Леопарда", Наталья ШалошвилиКнижка для малышей от прекрасного иллюстратора Натальи Шалошвили, чьи атмосферные персонажи и особый стиль узнаются сразу. Поучительная сказка про водителя автобуса, рассудительную Леопарду, которая каждый день развозит других зверей по делам. "Элджернон, Чарли и я", Дэниел КизКнига на стыке нон-фикшен и художественной литературы, захватывающая автобиография автора "Цветов для Элджернона" (бонусом, кстати, прилагается новый перевод этого произведения). Киз объясняет, как к нему пришла идея рассказа, попутно вспоминает непростое детство и юность, а также сомнения по поводу будущей профессии: он учился на хирурга, хотя мечтал писать книги. "Герои книг на приеме у психотерапевта", Клаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер Что если отправить известных литературных персонажей к Зигмунду Фрейду? Наверное, гениальных историй не получилось бы, однако пофантазировать можно. Именно так и поступили практикующий психотерапевт и литературовед, поставив всем диагноз. Ромео — тинейджер с нарциссическим расстройством, у Холмса по всем признакам аутизм. Добрались авторы и до современной литературы: Кристиан Грей из "50 оттенков серого" — не реальный мужчина, а лишь проекция тайных желаний главной героини."Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине", Шон БайтеллВладелец самого большого букинистического магазина в Шотландии и автор "Записок книготорговца" — человек очень наблюдательный. Материала, собранного за 20 лет, хватило, чтобы классифицировать покупателей — как завсегдатаев, так и случайно заглянувших. Понравится всем, кто соскучился по британскому юмору и иронии. "Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал", Денис ПузыревБывший глава отдела расследований РБК уверен, что водка — не просто алкоголь, а элемент нашего культурного кода. Рассказывая о популярных марках водки, Пузырев, много лет освещавший алкогольный бизнес, приводит немало интересных историй и наблюдений. Например, почему в 1990-е девушки мечтали выйти замуж за "водочника", как поклонником коктейлей на основе этого крепкого напитка еще с 60-х стал Джеймс Бонд и зачем в нулевые маркетологи создали бренд водки для среднего класса."Трактор. Прошлое. Настоящее. Будущее", Михаил Болотин По словам Валерия Шабашова, автора телеграм-канала Books & Reviews, эта книга — открытие для всех, кто интересуется не только техникой, но и историей России. "Где бы была наша страна, если бы не трактор? Тот, который осваивал целину, вгрызался в вечную мерзлоту… Мало кто знает, что, пока Авен собирал коллекцию авангардистов, а Абрамович — футбольные таланты, автор этого труда ездил по всему миру, выкупая уникальные образцы техники, исследование которых и легло в основу книги". Актуальное чтение перед посевной.

https://ria.ru/20210316/nonfiction-1601361259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что почитать, книги, новости культуры, кадзуо исигуро, дмитрий быков, владимир набоков, московская книжная выставка-ярмарка, литература