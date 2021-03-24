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Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
Судя по тому, сколько новинок нас ждет, писатели на карантине не бездельничали. К Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:00
2021-03-24T09:26
культура
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новости культуры
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владимир набоков
московская книжная выставка-ярмарка
литература
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. Судя по тому, сколько новинок нас ждет, писатели на карантине не бездельничали. К Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет с 24 по 28 марта в московском Гостином дворе, издательства выпустили множество новых книг. О том, что нельзя пропустить и уже можно почитать, а на что пора делать предзаказ, — в материале РИА Новости. "Клара и солнце", Кадзуо Исигуро, готовится к выходуРоман нобелевского лауреата, молчавшего с 2015 года, ожидается в середине апреля. Детали сюжета держатся в тайне: известно только, что повествование ведется от лица робота по имени Клара. Андроид работает помощницей в семье, где живет маленькая девочка. Сам Исигуро говорит, что его героиня в своей наивности восприятия мира напоминает персонажей детских книг: "Это смесь сверхразума и невежества". Что ж, автору бестселлеров "Не покидай меня" и "Остаток дня" не в первый раз писать о тех, кому чувства не положены. "Истребитель", Дмитрий Быков, готовится к выходуАвтор о своем произведении говорит так: "Мне кажется, в этом романе я объяснил себе, что такое был Советский Союз, и больше к этой теме возвращаться не хочу". "Истребитель" продолжает цикл "И-романов", в который входят "Икс" и "Июнь". Действие разворачивается в СССР в 1930-е, герои — советские летчики. "Духовный путь", Робертс Грегори Дэвид, готовится к выходуОчередной опус от автора "Шантарама" — двухтомника о непростой судьбе бывшего наркомана и вора, вставшего на путь истинный в Индии. Правда, эта книга — не роман, а "важное философское рассуждение о поиске духовной реальности, постижении совершенства, любви и веры"."Эшелон на Самарканд", Гузель ЯхинаКнига вышла в начале марта, а Яхину уже успели обвинить в плагиате: историк Григорий Циденков считает, что в основу романа легли записи его блога. Впрочем, к скандалам писательнице не привыкать: прошлой весной горячо обсуждали сериал по ее дебютному произведению "Зулейха открывает глаза". В центре внимания Яхиной теперь не раскулачивание, а голод в Поволжье в 1920-е годы. "Моя темная Ванесса", Кейт Элизабет РасселлПрава на этот роман, понимая, что он обречен на успех, американское издательство приобрело за миллион долларов. Книгу называют "новой Лолитой в эпоху #metoo". Ее рекомендует главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева: "Это история 15-летней девочки, у которой случился роман с 42-летним учителем литературы. Собственно, представьте себе, что Долорес Гейз выросла и готова откровенно поговорить о том, что произошло между ней и Гумбертом Гумбертом"."Письма смерти", Чжоу Хаохуэй В 2014 году этот детектив стал в Китае абсолютным бестселлером: распроданный тираж — полтора миллиона, а сериал по мотивам трилогии (это первая часть) посмотрели 2,5 миллиарда человек. Привычная для европейских любителей остросюжетного жанра история перенесена в Азию. В городе орудует безжалостный убийца, жертвами его становятся те, кто избежал законного наказания, и этого "народного мстителя" ищет вся полицейская рать. "Полночная библиотека", Мэтт Хейг А что, если после смерти видят не свет в конце тоннеля, а библиотеку? Туда-то однажды ночью и попадает 35-летняя учительница музыки. На полках — книги, и каждая дает шанс прожить жизнь заново. "Наверное, есть в мире счастливчики, которые ни о чем не жалеют. Но многие склонны к рефлексии, чаще всего бессмысленной, и мечтают переиграть свою жизнь. У Норы такой шанс появился. Сюжет не нов, но Мэтт Хейг его разыгрывает максимально трогательно и с симпатичным юмором", — говорит Константин Мильчин, литературный критик и шеф-редактор международного сервиса аудиокниг Storytel. Аудиоверсия в марте появилась в исполнении Алены Долецкой. "Предательства", Бриджет КоллинзДалеко в горах есть академия, где готовят к таинственной Большой Игре, правила которой читатель поймет не сразу. Среди студентов когда-то был и главный герой Лео Мартин — он возвращается в альма-матер. Новинка от автора бестселлера "Переплет" — это разговор об актуальных общественных проблемах, замаскированный под фэнтези. "Павел Чжан и прочие речные твари", Вера БогдановаГлавный герой уезжает из России в Китай, чтобы забыть о прошлом. Эту книгу советует писатель и автор телеграм-блога "Книгижарь" Сергей Лебеденко: "Дебютный роман Веры Богдановой — о том, как травма превращает жизнь человека в настоящий кошмар, и все это на фоне технологической антиутопии недалекого будущего. Тот момент, когда серия "Актуальный роман", в которой выходит книга, оправдывает название". "Французская няня", Бьянка ПитцорноХотя новая книга итальянской писательницы рассчитана на читателей 12+, ее наверняка оценят не только подростки, но и все поклонники романа "Джейн Эйр". Действие происходит в Париже в 1830-е годы: девятилетняя Софи, которая живет в нищете с больной мамой, случайно попадает в дом знаменитой балерины и становится ее воспитанницей. "Леопарда", Наталья ШалошвилиКнижка для малышей от прекрасного иллюстратора Натальи Шалошвили, чьи атмосферные персонажи и особый стиль узнаются сразу. Поучительная сказка про водителя автобуса, рассудительную Леопарду, которая каждый день развозит других зверей по делам. "Элджернон, Чарли и я", Дэниел КизКнига на стыке нон-фикшен и художественной литературы, захватывающая автобиография автора "Цветов для Элджернона" (бонусом, кстати, прилагается новый перевод этого произведения). Киз объясняет, как к нему пришла идея рассказа, попутно вспоминает непростое детство и юность, а также сомнения по поводу будущей профессии: он учился на хирурга, хотя мечтал писать книги. "Герои книг на приеме у психотерапевта", Клаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер Что если отправить известных литературных персонажей к Зигмунду Фрейду? Наверное, гениальных историй не получилось бы, однако пофантазировать можно. Именно так и поступили практикующий психотерапевт и литературовед, поставив всем диагноз. Ромео — тинейджер с нарциссическим расстройством, у Холмса по всем признакам аутизм. Добрались авторы и до современной литературы: Кристиан Грей из "50 оттенков серого" — не реальный мужчина, а лишь проекция тайных желаний главной героини."Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине", Шон БайтеллВладелец самого большого букинистического магазина в Шотландии и автор "Записок книготорговца" — человек очень наблюдательный. Материала, собранного за 20 лет, хватило, чтобы классифицировать покупателей — как завсегдатаев, так и случайно заглянувших. Понравится всем, кто соскучился по британскому юмору и иронии. "Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал", Денис ПузыревБывший глава отдела расследований РБК уверен, что водка — не просто алкоголь, а элемент нашего культурного кода. Рассказывая о популярных марках водки, Пузырев, много лет освещавший алкогольный бизнес, приводит немало интересных историй и наблюдений. Например, почему в 1990-е девушки мечтали выйти замуж за "водочника", как поклонником коктейлей на основе этого крепкого напитка еще с 60-х стал Джеймс Бонд и зачем в нулевые маркетологи создали бренд водки для среднего класса."Трактор. Прошлое. Настоящее. Будущее", Михаил Болотин По словам Валерия Шабашова, автора телеграм-канала Books &amp; Reviews, эта книга — открытие для всех, кто интересуется не только техникой, но и историей России. "Где бы была наша страна, если бы не трактор? Тот, который осваивал целину, вгрызался в вечную мерзлоту… Мало кто знает, что, пока Авен собирал коллекцию авангардистов, а Абрамович — футбольные таланты, автор этого труда ездил по всему миру, выкупая уникальные образцы техники, исследование которых и легло в основу книги". Актуальное чтение перед посевной.
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что почитать, книги, новости культуры, кадзуо исигуро, дмитрий быков, владимир набоков, московская книжная выставка-ярмарка, литература

Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны

08:00 24.03.2021 (обновлено: 09:26 24.03.2021)
 
© Екатерина ЯковлеваКниги весны 2021
Книги весны 2021 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Екатерина Яковлева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. Судя по тому, сколько новинок нас ждет, писатели на карантине не бездельничали. К Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет с 24 по 28 марта в московском Гостином дворе, издательства выпустили множество новых книг. О том, что нельзя пропустить и уже можно почитать, а на что пора делать предзаказ, — в материале РИА Новости.

"Клара и солнце", Кадзуо Исигуро, готовится к выходу

© Эксмо, InspiriaКадзуо Исигуро "Клара и солнце"
Кадзуо Исигуро, Клара и солнце - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Эксмо, Inspiria
Кадзуо Исигуро "Клара и солнце"
Роман нобелевского лауреата, молчавшего с 2015 года, ожидается в середине апреля. Детали сюжета держатся в тайне: известно только, что повествование ведется от лица робота по имени Клара. Андроид работает помощницей в семье, где живет маленькая девочка. Сам Исигуро говорит, что его героиня в своей наивности восприятия мира напоминает персонажей детских книг: "Это смесь сверхразума и невежества". Что ж, автору бестселлеров "Не покидай меня" и "Остаток дня" не в первый раз писать о тех, кому чувства не положены.

"Истребитель", Дмитрий Быков, готовится к выходу

© Редакция Елены ШубинойДмитрий Быков "Истребитель"
Дмитрий Быков, Истребитель - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Редакция Елены Шубиной
Дмитрий Быков "Истребитель"
Автор о своем произведении говорит так: "Мне кажется, в этом романе я объяснил себе, что такое был Советский Союз, и больше к этой теме возвращаться не хочу". "Истребитель" продолжает цикл "И-романов", в который входят "Икс" и "Июнь". Действие разворачивается в СССР в 1930-е, герои — советские летчики.

"Духовный путь", Робертс Грегори Дэвид, готовится к выходу

© Издательство "Азбука"Грегори Дэвид Робертс "Духовный путь"
Грегори Дэвид Робертс, Духовный путь - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Издательство "Азбука"
Грегори Дэвид Робертс "Духовный путь"
Очередной опус от автора "Шантарама" — двухтомника о непростой судьбе бывшего наркомана и вора, вставшего на путь истинный в Индии. Правда, эта книга — не роман, а "важное философское рассуждение о поиске духовной реальности, постижении совершенства, любви и веры".

"Эшелон на Самарканд", Гузель Яхина

© Редакция Елены ШубинойГузель Яхина "Эшелон на Самарканд"
Гузель Яхина, Эшелон на Самарканд - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Редакция Елены Шубиной
Гузель Яхина "Эшелон на Самарканд"
Книга вышла в начале марта, а Яхину уже успели обвинить в плагиате: историк Григорий Циденков считает, что в основу романа легли записи его блога. Впрочем, к скандалам писательнице не привыкать: прошлой весной горячо обсуждали сериал по ее дебютному произведению "Зулейха открывает глаза". В центре внимания Яхиной теперь не раскулачивание, а голод в Поволжье в 1920-е годы.

"Моя темная Ванесса", Кейт Элизабет Расселл

© Издательство "Синдбад"Кейт Расселл "Моя темная Ванесса"
Кейт Рассел, Моя темная Ванесса - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Издательство "Синдбад"
Кейт Расселл "Моя темная Ванесса"
Права на этот роман, понимая, что он обречен на успех, американское издательство приобрело за миллион долларов. Книгу называют "новой Лолитой в эпоху #metoo". Ее рекомендует главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева: "Это история 15-летней девочки, у которой случился роман с 42-летним учителем литературы. Собственно, представьте себе, что Долорес Гейз выросла и готова откровенно поговорить о том, что произошло между ней и Гумбертом Гумбертом".

"Письма смерти", Чжоу Хаохуэй

© Эксмо, InspiriaЧжоу Хаохуэй "Письма смерти"
Чжоу Хаохуэй, Письма смерти - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Эксмо, Inspiria
Чжоу Хаохуэй "Письма смерти"
В 2014 году этот детектив стал в Китае абсолютным бестселлером: распроданный тираж — полтора миллиона, а сериал по мотивам трилогии (это первая часть) посмотрели 2,5 миллиарда человек. Привычная для европейских любителей остросюжетного жанра история перенесена в Азию. В городе орудует безжалостный убийца, жертвами его становятся те, кто избежал законного наказания, и этого "народного мстителя" ищет вся полицейская рать.

"Полночная библиотека", Мэтт Хейг

А что, если после смерти видят не свет в конце тоннеля, а библиотеку? Туда-то однажды ночью и попадает 35-летняя учительница музыки. На полках — книги, и каждая дает шанс прожить жизнь заново. "Наверное, есть в мире счастливчики, которые ни о чем не жалеют. Но многие склонны к рефлексии, чаще всего бессмысленной, и мечтают переиграть свою жизнь. У Норы такой шанс появился. Сюжет не нов, но Мэтт Хейг его разыгрывает максимально трогательно и с симпатичным юмором", — говорит Константин Мильчин, литературный критик и шеф-редактор международного сервиса аудиокниг Storytel. Аудиоверсия в марте появилась в исполнении Алены Долецкой.

"Предательства", Бриджет Коллинз

© Рипол КлассикБриджет Коллинз "Предательства"
Бриджет Коллинз, Предательства - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Рипол Классик
Бриджет Коллинз "Предательства"
Далеко в горах есть академия, где готовят к таинственной Большой Игре, правила которой читатель поймет не сразу. Среди студентов когда-то был и главный герой Лео Мартин — он возвращается в альма-матер. Новинка от автора бестселлера "Переплет" — это разговор об актуальных общественных проблемах, замаскированный под фэнтези.

"Павел Чжан и прочие речные твари", Вера Богданова

Главный герой уезжает из России в Китай, чтобы забыть о прошлом. Эту книгу советует писатель и автор телеграм-блога "Книгижарь" Сергей Лебеденко: "Дебютный роман Веры Богдановой — о том, как травма превращает жизнь человека в настоящий кошмар, и все это на фоне технологической антиутопии недалекого будущего. Тот момент, когда серия "Актуальный роман", в которой выходит книга, оправдывает название".

"Французская няня", Бьянка Питцорно

© СамокатБьянка Питцорно "Французская няня"
Бьянка Питцорно, Французская няня - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Самокат
Бьянка Питцорно "Французская няня"
Хотя новая книга итальянской писательницы рассчитана на читателей 12+, ее наверняка оценят не только подростки, но и все поклонники романа "Джейн Эйр". Действие происходит в Париже в 1830-е годы: девятилетняя Софи, которая живет в нищете с больной мамой, случайно попадает в дом знаменитой балерины и становится ее воспитанницей.

"Леопарда", Наталья Шалошвили

© ПоляндрияНаталья Шалошвили "Леопарда"
Наталья Шалошвили, Леопарда - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Поляндрия
Наталья Шалошвили "Леопарда"
Книжка для малышей от прекрасного иллюстратора Натальи Шалошвили, чьи атмосферные персонажи и особый стиль узнаются сразу. Поучительная сказка про водителя автобуса, рассудительную Леопарду, которая каждый день развозит других зверей по делам.

"Элджернон, Чарли и я", Дэниел Киз

© Эксмо, InspiriaДэниел Киз "Элджернон, Чарли и я"
Дэниел Киз,Элджернон, Чарли и я - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Эксмо, Inspiria
Дэниел Киз "Элджернон, Чарли и я"
Книга на стыке нон-фикшен и художественной литературы, захватывающая автобиография автора "Цветов для Элджернона" (бонусом, кстати, прилагается новый перевод этого произведения). Киз объясняет, как к нему пришла идея рассказа, попутно вспоминает непростое детство и юность, а также сомнения по поводу будущей профессии: он учился на хирурга, хотя мечтал писать книги.

"Герои книг на приеме у психотерапевта", Клаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер

© Альпина ПаблишерКлаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер "Герои книг на приеме у психотерапевта"
Клаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер, Герои книг на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Альпина Паблишер
Клаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер "Герои книг на приеме у психотерапевта"
Что если отправить известных литературных персонажей к Зигмунду Фрейду? Наверное, гениальных историй не получилось бы, однако пофантазировать можно. Именно так и поступили практикующий психотерапевт и литературовед, поставив всем диагноз. Ромео — тинейджер с нарциссическим расстройством, у Холмса по всем признакам аутизм. Добрались авторы и до современной литературы: Кристиан Грей из "50 оттенков серого" — не реальный мужчина, а лишь проекция тайных желаний главной героини.

"Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине", Шон Байтелл

© КоЛибриШон Байтелл "Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине"
Шон Байтелл, Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© КоЛибри
Шон Байтелл "Семь типов людей, которых можно встретить в книжном магазине"
Владелец самого большого букинистического магазина в Шотландии и автор "Записок книготорговца" — человек очень наблюдательный. Материала, собранного за 20 лет, хватило, чтобы классифицировать покупателей — как завсегдатаев, так и случайно заглянувших. Понравится всем, кто соскучился по британскому юмору и иронии.

"Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал", Денис Пузырев

© Индивидуум Денис Пузырев "Новейшая история России в 14 бутылках водки"
 Денис Пузырев, Новейшая история России в 14 бутылках водки - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Индивидуум
Денис Пузырев "Новейшая история России в 14 бутылках водки"
Бывший глава отдела расследований РБК уверен, что водка — не просто алкоголь, а элемент нашего культурного кода. Рассказывая о популярных марках водки, Пузырев, много лет освещавший алкогольный бизнес, приводит немало интересных историй и наблюдений. Например, почему в 1990-е девушки мечтали выйти замуж за "водочника", как поклонником коктейлей на основе этого крепкого напитка еще с 60-х стал Джеймс Бонд и зачем в нулевые маркетологи создали бренд водки для среднего класса.

"Трактор. Прошлое. Настоящее. Будущее", Михаил Болотин

© Издательство "Грифон"Михаил Болотин "Трактор. Прошлое. Настоящее. Будущее"
Михаил Болотин, Трактор. Прошлое. Настоящее. Будущее - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Издательство "Грифон"
Михаил Болотин "Трактор. Прошлое. Настоящее. Будущее"
По словам Валерия Шабашова, автора телеграм-канала Books & Reviews, эта книга — открытие для всех, кто интересуется не только техникой, но и историей России. "Где бы была наша страна, если бы не трактор? Тот, который осваивал целину, вгрызался в вечную мерзлоту… Мало кто знает, что, пока Авен собирал коллекцию авангардистов, а Абрамович — футбольные таланты, автор этого труда ездил по всему миру, выкупая уникальные образцы техники, исследование которых и легло в основу книги". Актуальное чтение перед посевной.
Книжная ярмарка Non/fiction - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 01:35Культура
Объявлена программа книжной ярмарки non/fictio№22
 
Культурачто почитатьКнигиНовости культурыКадзуо ИсигуроДмитрий БыковВладимир НабоковМосковская книжная выставка-ярмаркалитература
 
 
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