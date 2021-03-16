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https://ria.ru/20210316/nonfiction-1601361259.html
Объявлена программа книжной ярмарки non/fictio№22
Объявлена программа книжной ярмарки non/fictio№22
В международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет с 24 по 28 марта в московском Гостином дворе, примут участие 288 издательств,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T01:35
2021-03-16T01:35
культура
книги
новости культуры
алексей иванов (писатель)
дина рубина
дмитрий быков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет с 24 по 28 марта в московском Гостином дворе, примут участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, сообщила пресс-служба ярмарки."В non/fictio№22 примут участие 288 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран – на стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Франция, Швеция и Эстония", - говорится в сообщении.В течение пяти дней на 10 дискуссионных площадках Гостиного двора и на стендах участников ярмарки пройдут около 400 мероприятий. В них примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, в том числе Людмила Улицкая, Диана Арбенина, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Владимир Познер, Дина Рубина и многие другие.Также программа включает онлайн- и офлайн-встречи с иностранными авторами и деятелями культуры. Среди них, в частности, писатель Антонио Муньос Молина (Испания), владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци (Италия), директор Пинакотеки Брера и национальной библиотеки Брайденсе Джеймс Брэдберн (Канада).
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книги, новости культуры, алексей иванов (писатель), дина рубина, дмитрий быков

Объявлена программа книжной ярмарки non/fictio№22

01:35 16.03.2021
 
© Фото предоставлено Фондом Фридриха НауманнаКнижная ярмарка Non/fiction
Книжная ярмарка Non/fiction - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото предоставлено Фондом Фридриха Науманна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет с 24 по 28 марта в московском Гостином дворе, примут участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, сообщила пресс-служба ярмарки.
"В non/fictio№22 примут участие 288 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран – на стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Франция, Швеция и Эстония", - говорится в сообщении.
В течение пяти дней на 10 дискуссионных площадках Гостиного двора и на стендах участников ярмарки пройдут около 400 мероприятий. В них примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, в том числе Людмила Улицкая, Диана Арбенина, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Владимир Познер, Дина Рубина и многие другие.
Также программа включает онлайн- и офлайн-встречи с иностранными авторами и деятелями культуры. Среди них, в частности, писатель Антонио Муньос Молина (Испания), владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци (Италия), директор Пинакотеки Брера и национальной библиотеки Брайденсе Джеймс Брэдберн (Канада).
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