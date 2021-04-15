https://ria.ru/20210415/diplomatiya-1728380867.html

Случаи высылки дипломатов США и Россией

Случаи высылки дипломатов США и Россией

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству право в любое время и без обоснования причин объявить кого-либо из... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:41

2021-04-15T18:41

2021-04-15T18:41

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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству право в любое время и без обоснования причин объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия. 15 апреля 2021 года стало известно, что США намерены выслать десять российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. У них будет 30 дней, чтобы покинуть страну. 26 марта 2018 года стало известно, что США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН – и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждала, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана в середине апреля. 29 марта 2018 года стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генконсульства США в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. 29 декабря 2016 года СМИ со ссылкой на представителя американской администрации сообщили, что власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. В октябре 2016 года американская разведка заявила, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Летом 2017 года Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. Требование России было выполнено. 6 июня 2016 года, по сообщению газеты Washington Post, на одного из сотрудников американской дипмиссии в Москве якобы произошло нападение. В МИД России пояснили, что дипломат работает в ЦРУ и сам напал на охранявшего посольство российского полицейского, о чем свидетельствуют кадры с видеокамеры наблюдения. 8 июля 2016 года официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что в ответ на инцидент с американским дипломатом в Москве 17 июня США выслали двух российских дипломатов. Они были объявлены персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. 9 июля МИД РФ подтвердил факт высылки российских дипломатов из США. 9 июля 2016 года МИД РФ сообщил об объявлении персонами нон грата и высылке из Москвы двух американских дипломатов. В начале декабря 2013 года власти США обвинили ряд российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, ряд российских дипломатов и их родственников занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, при этом покупая предметы роскоши. Всего в деле фигурировали имена 49 человек – российских дипломатов и их супруг, которые якобы незаконно получили в общей сложности 1,5 миллиона долларов в форме страховых компенсаций. К концу 2013 года все российские дипломаты, обвиненные в мошенничестве с медицинскими страховками в США, вернулись на родину. Российский МИД счел обвинения попыткой реванша за решение вопросов, не касающихся двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. В ночь с 13 на 14 мая 2013 года органами контрразведки ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб был задержан кадровый сотрудник центрального разведывательного управления США Фогл Райан Кристофер, работавший под прикрытием должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве. МИД РФ объявил американского дипломата персона нон грата и потребовал его скорейшего отъезда на родину. В конце 2007 – начале 2008 года произошла еще одна взаимная высылка дипломатов. В начале ноября 2007 года, по сообщению министра обороны США Роберта Гейтса, из Нью-Йорка был выслан российский дипломат. 14 апреля 2008 года в ответ на данную меру МИД РФ принял решение о высылке из России американского дипломата.Затем 22 апреля 2008 года США выслали из страны российского дипломата. 28 апреля 2008 года Россия выслала двух американских военных атташе из посольства США в Москве. По данным газеты New York Times, в марте 2008 года, американские дипломаты (подполковник и капитан-лейтенант), находясь в Сибири, прибыли к входу на завод компании "Сухой", производящей авиационную военную технику. Завод был стратегическим объектом. Согласно правилам, дипломаты США должны сообщить российским властям о своем визите за три дня. Такому же правилу подчиняются и российские дипломаты, находящиеся в США. По данным издания, американские военные атташе разрешения на посещение завода не получали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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