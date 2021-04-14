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Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику
Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику
Китай и Южная Корея крайне негативно отреагировали на планы японского правительства сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", разрушительной катастрофе на... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:00
2021-04-14T08:07
государственный департамент сша
оон
магатэ
фукусима-1
южная корея
китай
япония
авторы
мнение - авторы
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Китай и Южная Корея крайне негативно отреагировали на планы японского правительства сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", разрушительной катастрофе на которой в прошлом месяце исполнилось ровно десять лет. Пекин назвал данное решение безответственным, а Сеул — неприемлемым.Пока используемая для охлаждения ядерных реакторов вода хранится в специальных резервуарах на территории аварийной станции. На данный момент ее накопилось около 1,25 миллиона тонн. При имеющихся темпах хранилища будут заполнены к концу следующего года.Очевидно, что именно последним обстоятельством обусловлено решение произвести сброс в 2023 году.Собираемая жидкость очищена от значительной части радиоактивных элементов, таких как стронций, дейтерий и другие. Но в ней остается тритий.Власти страны заверяют, что будут контролировать безопасность процедуры. Жидкость будет разбавляться водой до безопасных концентраций вредных веществ и соответствия международным стандартам.В отличие от китайцев и корейцев, Соединенные Штаты с пониманием отнеслись к планам Японии. Госдепартамент назвал принятое решение взвешенным, прозрачным и соответствующим общепринятым стандартам ядерной безопасности. Аналогичную позицию заняло и МАГАТЭ. Подобная разноголосица неудивительна. Идеологические и политические аспекты уже давно играют важнейшую роль в атомной энергетике, и "Фукусима" тут исключением не является.Ситуация вокруг японской АЭС интересна, скорее, тем, что там накладываются друг на друга сразу множество политических обстоятельств самого разного уровня и происхождения.Например, дружно негативная реакция Пекина и Сеула на грядущий сброс явно связана с очень сложными — причем исторически — отношениями обеих столиц с Токио. И тут не играет роли, что Южная Корея, как и Япония, является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, а Китай противостоит всем троим на политическом и даже военно-политическом поле.При этом нет сомнений, что, если аналогичную операцию была бы вынуждена произвести Россия (или тот же Китай), вой о планируемом русскими убийстве экологии планеты стоял бы на весь мир. Однако принадлежность Японии к западному блоку снимает для нее эту проблему на глобальном уровне — а недовольством соседей можно и пренебречь.Разумеется, свою роль играет и одобрение МАГАТЭ, чья поддержка, безусловно, усиливает позицию японских властей.Беда в том, что быстро идущая деградация самых влиятельных международных организаций косвенно бьет и по репутации атомного агентства.За последние годы в центре скандалов, вскрывавших их явную политическую ангажированность, оказывались такие столпы мировой системы, как ООН, ВТО, ВОЗ, МОК и многие другие. А в отдельных случаях — тут, конечно, стоит особо вспомнить ОЗХО с ее позицией по "химическим атакам" в Сирии и ВАДА — речь уже может идти о готовности к прямым фальсификациям и подлогам.В результате данные процессы бьют и по доверию к МАГАТЭ, хотя за организацией и не числится подобных дискредитирующих историй, — просто потому, что на глазах рушится авторитет всей системы международных организаций, которые обеспечивали стабильность мира в последние десятилетия.Но даже если довериться мнению профессионалов, настаивающих на безопасности для здоровья людей и окружающей среды будущей операции по сбросу воды с "Фукусимы", остается еще один ключевой фактор: человеческий. И, весьма вероятно, именно он вызывает особую тревогу в Китае и Южной Корее.Полтора года назад японский суд оправдал обвиненных в халатности трех высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCO, которая является оператором АЭС. Решение суда, что председатель совета директоров и пара бывших вице-президентов не могли предвидеть столь разрушительного цунами и предотвратить аварию, было ожидаемым, поскольку к тому моменту ответственность за произошедшее уже фактически была возложена на природный катаклизм.Под коврик были заметены все прочие версии, в частности парламентское расследование, обнародованное летом 2012 года и возложившее вину за катастрофу на TEPCO и государственные структуры. Вскрывшиеся тогда факты поражают воображение проявленным японскими атомщиками и властями уровнем непрофессионализма, халатности и очковтирательства — причем не только до катастрофы, но и в ходе ликвидации ее последствий. Например, японские журналисты выяснили, что уже после аварии сотрудники АЭС принуждались руководством скрывать данные об истинном уровне радиации с помощью покрытия персональных дозиметров защитным свинцовым экраном.Эксперты отмечали, что подобному положению дел способствовали особенности национального менталитета, в частности чинопочитание (и, как следствие, недопустимость возражения начальству) плюс запредельная значимость в японской культуре сохранения лица любой ценой. Проблемы проще старательно игнорировать и полировать хорошими отчетами в надежде, что все само собой рассосется, чем вскрывать их, обрушивая позор на собственную голову.Вероятно, это еще одна причина, заставляющая Китай и Южную Корею скептически относиться к гарантиям безопасности японских властей и их заверениям, что все будет происходить под контролем МАГАТЭ и в соответствии с самыми жесткими международными стандартами.Все это можно было сказать про АЭС "Фукусима-1" и до катастрофы.
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Ирина Алкснис
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60
государственный департамент сша, оон, магатэ, фукусима-1, южная корея, китай, япония, авторы, мнение - авторы

Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику

08:00 14.04.2021 (обновлено: 08:07 14.04.2021)
 
© AP Photo / Lee Jin-manПротест против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан в Сеуле, Южная Корея
Протест против сброса воды с АЭС Фукусима-1 в океан в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Китай и Южная Корея крайне негативно отреагировали на планы японского правительства сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", разрушительной катастрофе на которой в прошлом месяце исполнилось ровно десять лет. Пекин назвал данное решение безответственным, а Сеулнеприемлемым.
Аэрофотоснимок атомной электростанции Фукусима-1 в префектуре Фукусима. 24 марта 2011 года - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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"Японский Чернобыль" 10 лет спустя. Что происходит с "Фукусимой-1"?
Пока используемая для охлаждения ядерных реакторов вода хранится в специальных резервуарах на территории аварийной станции. На данный момент ее накопилось около 1,25 миллиона тонн. При имеющихся темпах хранилища будут заполнены к концу следующего года.
Очевидно, что именно последним обстоятельством обусловлено решение произвести сброс в 2023 году.
Собираемая жидкость очищена от значительной части радиоактивных элементов, таких как стронций, дейтерий и другие. Но в ней остается тритий.
Последствия аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Япония сбросит радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан
Власти страны заверяют, что будут контролировать безопасность процедуры. Жидкость будет разбавляться водой до безопасных концентраций вредных веществ и соответствия международным стандартам.
В отличие от китайцев и корейцев, Соединенные Штаты с пониманием отнеслись к планам Японии. Госдепартамент назвал принятое решение взвешенным, прозрачным и соответствующим общепринятым стандартам ядерной безопасности. Аналогичную позицию заняло и МАГАТЭ.
Подобная разноголосица неудивительна. Идеологические и политические аспекты уже давно играют важнейшую роль в атомной энергетике, и "Фукусима" тут исключением не является.
Ситуация вокруг японской АЭС интересна, скорее, тем, что там накладываются друг на друга сразу множество политических обстоятельств самого разного уровня и происхождения.
Например, дружно негативная реакция Пекина и Сеула на грядущий сброс явно связана с очень сложными — причем исторически — отношениями обеих столиц с Токио. И тут не играет роли, что Южная Корея, как и Япония, является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, а Китай противостоит всем троим на политическом и даже военно-политическом поле.
Рабочие возле АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Южная Корея раскритиковала решение Японии сбросить воду с "Фукусимы-1"
При этом нет сомнений, что, если аналогичную операцию была бы вынуждена произвести Россия (или тот же Китай), вой о планируемом русскими убийстве экологии планеты стоял бы на весь мир. Однако принадлежность Японии к западному блоку снимает для нее эту проблему на глобальном уровне — а недовольством соседей можно и пренебречь.
Разумеется, свою роль играет и одобрение МАГАТЭ, чья поддержка, безусловно, усиливает позицию японских властей.
Беда в том, что быстро идущая деградация самых влиятельных международных организаций косвенно бьет и по репутации атомного агентства.
За последние годы в центре скандалов, вскрывавших их явную политическую ангажированность, оказывались такие столпы мировой системы, как ООН, ВТО, ВОЗ, МОК и многие другие. А в отдельных случаях — тут, конечно, стоит особо вспомнить ОЗХО с ее позицией по "химическим атакам" в Сирии и ВАДА — речь уже может идти о готовности к прямым фальсификациям и подлогам.
В результате данные процессы бьют и по доверию к МАГАТЭ, хотя за организацией и не числится подобных дискредитирующих историй, — просто потому, что на глазах рушится авторитет всей системы международных организаций, которые обеспечивали стабильность мира в последние десятилетия.
Ликвидаторы аварии на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 06:25
Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с "Фукусимы-1"
Но даже если довериться мнению профессионалов, настаивающих на безопасности для здоровья людей и окружающей среды будущей операции по сбросу воды с "Фукусимы", остается еще один ключевой фактор: человеческий. И, весьма вероятно, именно он вызывает особую тревогу в Китае и Южной Корее.
Полтора года назад японский суд оправдал обвиненных в халатности трех высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCO, которая является оператором АЭС. Решение суда, что председатель совета директоров и пара бывших вице-президентов не могли предвидеть столь разрушительного цунами и предотвратить аварию, было ожидаемым, поскольку к тому моменту ответственность за произошедшее уже фактически была возложена на природный катаклизм.
Под коврик были заметены все прочие версии, в частности парламентское расследование, обнародованное летом 2012 года и возложившее вину за катастрофу на TEPCO и государственные структуры. Вскрывшиеся тогда факты поражают воображение проявленным японскими атомщиками и властями уровнем непрофессионализма, халатности и очковтирательства — причем не только до катастрофы, но и в ходе ликвидации ее последствий. Например, японские журналисты выяснили, что уже после аварии сотрудники АЭС принуждались руководством скрывать данные об истинном уровне радиации с помощью покрытия персональных дозиметров защитным свинцовым экраном.
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 06:54
Эксперт назвал последствия сброса воды с "Фукусимы-1" в океан
Эксперты отмечали, что подобному положению дел способствовали особенности национального менталитета, в частности чинопочитание (и, как следствие, недопустимость возражения начальству) плюс запредельная значимость в японской культуре сохранения лица любой ценой. Проблемы проще старательно игнорировать и полировать хорошими отчетами в надежде, что все само собой рассосется, чем вскрывать их, обрушивая позор на собственную голову.
Вероятно, это еще одна причина, заставляющая Китай и Южную Корею скептически относиться к гарантиям безопасности японских властей и их заверениям, что все будет происходить под контролем МАГАТЭ и в соответствии с самыми жесткими международными стандартами.
Все это можно было сказать про АЭС "Фукусима-1" и до катастрофы.
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 14:48Сказано в эфире
Насколько опасен для России сброс воды с АЭС "Фукусима-1"? Мнение эколога
 
Государственный департамент СШАООНМАГАТЭФукусима-1Южная КореяКитайЯпонияАвторыМнение - Авторы
 
 
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