https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html

Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику

Радиоактивные воды "Фукусимы" заражают мировую политику

Китай и Южная Корея крайне негативно отреагировали на планы японского правительства сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", разрушительной катастрофе на... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T08:00

2021-04-14T08:00

2021-04-14T08:07

государственный департамент сша

оон

магатэ

фукусима-1

южная корея

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Китай и Южная Корея крайне негативно отреагировали на планы японского правительства сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", разрушительной катастрофе на которой в прошлом месяце исполнилось ровно десять лет. Пекин назвал данное решение безответственным, а Сеул — неприемлемым.Пока используемая для охлаждения ядерных реакторов вода хранится в специальных резервуарах на территории аварийной станции. На данный момент ее накопилось около 1,25 миллиона тонн. При имеющихся темпах хранилища будут заполнены к концу следующего года.Очевидно, что именно последним обстоятельством обусловлено решение произвести сброс в 2023 году.Собираемая жидкость очищена от значительной части радиоактивных элементов, таких как стронций, дейтерий и другие. Но в ней остается тритий.Власти страны заверяют, что будут контролировать безопасность процедуры. Жидкость будет разбавляться водой до безопасных концентраций вредных веществ и соответствия международным стандартам.В отличие от китайцев и корейцев, Соединенные Штаты с пониманием отнеслись к планам Японии. Госдепартамент назвал принятое решение взвешенным, прозрачным и соответствующим общепринятым стандартам ядерной безопасности. Аналогичную позицию заняло и МАГАТЭ. Подобная разноголосица неудивительна. Идеологические и политические аспекты уже давно играют важнейшую роль в атомной энергетике, и "Фукусима" тут исключением не является.Ситуация вокруг японской АЭС интересна, скорее, тем, что там накладываются друг на друга сразу множество политических обстоятельств самого разного уровня и происхождения.Например, дружно негативная реакция Пекина и Сеула на грядущий сброс явно связана с очень сложными — причем исторически — отношениями обеих столиц с Токио. И тут не играет роли, что Южная Корея, как и Япония, является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, а Китай противостоит всем троим на политическом и даже военно-политическом поле.При этом нет сомнений, что, если аналогичную операцию была бы вынуждена произвести Россия (или тот же Китай), вой о планируемом русскими убийстве экологии планеты стоял бы на весь мир. Однако принадлежность Японии к западному блоку снимает для нее эту проблему на глобальном уровне — а недовольством соседей можно и пренебречь.Разумеется, свою роль играет и одобрение МАГАТЭ, чья поддержка, безусловно, усиливает позицию японских властей.Беда в том, что быстро идущая деградация самых влиятельных международных организаций косвенно бьет и по репутации атомного агентства.За последние годы в центре скандалов, вскрывавших их явную политическую ангажированность, оказывались такие столпы мировой системы, как ООН, ВТО, ВОЗ, МОК и многие другие. А в отдельных случаях — тут, конечно, стоит особо вспомнить ОЗХО с ее позицией по "химическим атакам" в Сирии и ВАДА — речь уже может идти о готовности к прямым фальсификациям и подлогам.В результате данные процессы бьют и по доверию к МАГАТЭ, хотя за организацией и не числится подобных дискредитирующих историй, — просто потому, что на глазах рушится авторитет всей системы международных организаций, которые обеспечивали стабильность мира в последние десятилетия.Но даже если довериться мнению профессионалов, настаивающих на безопасности для здоровья людей и окружающей среды будущей операции по сбросу воды с "Фукусимы", остается еще один ключевой фактор: человеческий. И, весьма вероятно, именно он вызывает особую тревогу в Китае и Южной Корее.Полтора года назад японский суд оправдал обвиненных в халатности трех высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCO, которая является оператором АЭС. Решение суда, что председатель совета директоров и пара бывших вице-президентов не могли предвидеть столь разрушительного цунами и предотвратить аварию, было ожидаемым, поскольку к тому моменту ответственность за произошедшее уже фактически была возложена на природный катаклизм.Под коврик были заметены все прочие версии, в частности парламентское расследование, обнародованное летом 2012 года и возложившее вину за катастрофу на TEPCO и государственные структуры. Вскрывшиеся тогда факты поражают воображение проявленным японскими атомщиками и властями уровнем непрофессионализма, халатности и очковтирательства — причем не только до катастрофы, но и в ходе ликвидации ее последствий. Например, японские журналисты выяснили, что уже после аварии сотрудники АЭС принуждались руководством скрывать данные об истинном уровне радиации с помощью покрытия персональных дозиметров защитным свинцовым экраном.Эксперты отмечали, что подобному положению дел способствовали особенности национального менталитета, в частности чинопочитание (и, как следствие, недопустимость возражения начальству) плюс запредельная значимость в японской культуре сохранения лица любой ценой. Проблемы проще старательно игнорировать и полировать хорошими отчетами в надежде, что все само собой рассосется, чем вскрывать их, обрушивая позор на собственную голову.Вероятно, это еще одна причина, заставляющая Китай и Южную Корею скептически относиться к гарантиям безопасности японских властей и их заверениям, что все будет происходить под контролем МАГАТЭ и в соответствии с самыми жесткими международными стандартами.Все это можно было сказать про АЭС "Фукусима-1" и до катастрофы.

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https://ria.ru/20210413/fukusima-1728004526.html

https://ria.ru/20210413/fukusima-1728005401.html

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южная корея

китай

япония

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

государственный департамент сша, оон, магатэ, фукусима-1, южная корея, китай, япония, авторы, мнение - авторы