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https://ria.ru/20210413/magate-1728028561.html
В МАГАТЭ поддержали решение Токио о сбросе воды с "Фукусимы-1" в океан
В МАГАТЭ поддержали решение Токио о сбросе воды с "Фукусимы-1" в океан
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приветствовал решение правительства Японии относительно сброса... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:56
2021-04-13T10:56
фукусима (префектура)
магатэ
фукусима-1
фукусима (город)
япония
в мире
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приветствовал решение правительства Японии относительно сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обещал, что организация будет поддерживать страну во избежание появления негативных последствий.Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки.По его словам, контролируемые сбросы воды в море регулярно используются действующими атомными электростанциями по всему миру и в регионе в соответствии со строгими стандартами и правилами безопасности и охраны окружающей среды.Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.Ранее в марте этого года правительство Японии попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
https://ria.ru/20210413/knr-1728010034.html
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фукусима (префектура), магатэ, фукусима-1, фукусима (город), япония, в мире

В МАГАТЭ поддержали решение Токио о сбросе воды с "Фукусимы-1" в океан

10:56 13.04.2021
 
© REUTERS / KYODOВид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония
Вид с воздуха на резервуары для хранения воды на АЭС Фукусима, Япония - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / KYODO
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приветствовал решение правительства Японии относительно сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обещал, что организация будет поддерживать страну во избежание появления негативных последствий.
Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки.
"Я приветствую объявление Японии о том, как она будет утилизировать очищенную воду, хранящуюся на атомной электростанции в Фукусиме. МАГАТЭ будет работать с Японией до, во время и после сброса воды, чтобы способствовать обеспечению осуществления этого без негативного воздействия на здоровье и окружающую среду", - написал Гросси на своей странице в Twitter.
По его словам, контролируемые сбросы воды в море регулярно используются действующими атомными электростанциями по всему миру и в регионе в соответствии со строгими стандартами и правилами безопасности и охраны окружающей среды.
Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.
Второй и третий блоки на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
08:41
МИД КНР возмутился решением Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима" в океан
Ранее в марте этого года правительство Японии попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.
В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013 - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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Фукусима (префектура)МАГАТЭФукусима-1Фукусима (город)ЯпонияВ мире
 
 
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