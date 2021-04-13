https://ria.ru/20210413/magate-1728028561.html

В МАГАТЭ поддержали решение Токио о сбросе воды с "Фукусимы-1" в океан

В МАГАТЭ поддержали решение Токио о сбросе воды с "Фукусимы-1" в океан

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приветствовал решение правительства Японии относительно сброса... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:56

2021-04-13T10:56

2021-04-13T10:56

фукусима (префектура)

магатэ

фукусима-1

фукусима (город)

япония

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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приветствовал решение правительства Японии относительно сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обещал, что организация будет поддерживать страну во избежание появления негативных последствий.Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки.По его словам, контролируемые сбросы воды в море регулярно используются действующими атомными электростанциями по всему миру и в регионе в соответствии со строгими стандартами и правилами безопасности и охраны окружающей среды.Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.Ранее в марте этого года правительство Японии попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.В результате землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла сильнейшая после Чернобыля авария. Из-за утечек радиации были эвакуированы жители восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации в части из них режим эвакуации снят, и жителям разрешено вернуться домой. Однако часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.

https://ria.ru/20210413/knr-1728010034.html

https://ria.ru/20210411/fukusima-1727742877.html

фукусима (префектура)

фукусима (город)

япония

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фукусима (префектура), магатэ, фукусима-1, фукусима (город), япония, в мире