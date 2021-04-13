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МИД КНР возмутился решением Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима" в океан
МИД КНР возмутился решением Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима" в океан
Китай считает крайне безответственным решение Японии о сбросе отработанной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, говорится в заявлении МИД КНР. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:41
2021-04-13T09:29
магатэ
мид кнр
фукусима-1
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай считает крайне безответственным решение Японии о сбросе отработанной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, говорится в заявлении МИД КНР.Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки.Подчеркивается, что сброс отработанной воды с аварийной АЭС нанесет серьезный ущерб международному общественному здоровью и безопасности, а также интересам жителей соседних стран.Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранящаяся в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.Ранее в марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.
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магатэ, мид кнр, фукусима-1, китай, япония, в мире

МИД КНР возмутился решением Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима" в океан

08:41 13.04.2021 (обновлено: 09:29 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Ксения НакаВторой и третий блоки на АЭС "Фукусима"
Второй и третий блоки на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Ксения Нака
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай считает крайне безответственным решение Японии о сбросе отработанной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, говорится в заявлении МИД КНР.
Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки.
"Японская сторона в условиях, когда еще не исчерпаны методы безопасной утилизации, невзирая на сомнения и протесты внутри страны и за рубежом, без проведения всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом в одностороннем порядке решила утилизировать отработанную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" путем сброса, эти действия крайне безответственны", - говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что сброс отработанной воды с аварийной АЭС нанесет серьезный ущерб международному общественному здоровью и безопасности, а также интересам жителей соседних стран.
Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранящаяся в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.
Рабочие возле АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Южная Корея раскритиковала решение Японии сбросить воду с "Фукусимы-1"
Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.
Ранее в марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
06:54
Эксперт назвал последствия сброса воды с "Фукусимы-1" в океан
 
МАГАТЭМИД КНРФукусима-1КитайЯпонияВ мире
 
 
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