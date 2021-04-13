https://ria.ru/20210413/knr-1728010034.html

МИД КНР возмутился решением Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима" в океан

МИД КНР возмутился решением Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима" в океан

Китай считает крайне безответственным решение Японии о сбросе отработанной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, говорится в заявлении МИД КНР. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:41

2021-04-13T08:41

2021-04-13T09:29

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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай считает крайне безответственным решение Японии о сбросе отработанной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, говорится в заявлении МИД КНР.Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки.Подчеркивается, что сброс отработанной воды с аварийной АЭС нанесет серьезный ущерб международному общественному здоровью и безопасности, а также интересам жителей соседних стран.Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранящаяся в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.Ранее в марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.

https://ria.ru/20210413/fukusima-1728003890.html

https://ria.ru/20210413/fukusima-1728005401.html

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магатэ, мид кнр, фукусима-1, китай, япония, в мире