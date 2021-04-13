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Южная Корея раскритиковала решение Японии сбросить воду с "Фукусимы-1"
Южная Корея раскритиковала решение Японии сбросить воду с "Фукусимы-1"
Южная Корея сильно сожалеет и называет неприемлемым одностороннее решение Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил на брифинге глава... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:04
2021-04-13T06:04
фукусима-1
фукусима (город)
южная корея
япония
в мире
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СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Южная Корея сильно сожалеет и называет неприемлемым одностороннее решение Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил на брифинге глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль.Ранее сообщалось, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки. Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов АЭС и хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, воду сбросят в океан.Он добавил, что в течение дня Южная Корея планирует оповестить Японию о своей позиции в связи с этим вопросом, а также выразит беспокойство Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и потребует раскрытия информации и расследования в отношении процесса сброса."Решение о сбросе загрязненной воды с АЭС Фукусима в океан не только подвергает опасности безопасность и океанскую среду окружающих стран, но также является односторонним решением Японии без должного обсуждения и испрашивания разрешения у нашей страны как у ближайшего соседа. Наш парламент, гражданское общество, местные власти и местные собрания, – все против решения о сбросе, даже внутри самой Японии сильно против него выступают не только рыбаки, но и эксперты, и общество", - пояснил Ку Юн Чхоль.Он сообщил, что Южная Корея и так уже запрещает импорт морепродуктов из восьми префектур рядом с Фукусимой и в целом проводит тщательную проверку всех морепродуктов. С января процедура проверки и меры слежения за проникновением в страну радиоактивных продуктов были усилены. Теперь Южная Корея еще сильнее будет следить за местом производства всех импортируемых морепродуктов и проверять их уровень радиоактивности.Ку Юн Чхоль отметил, что международные организации и другие страны требуют открытой информации и тщательной проверки касательно того, что делать с загрязненной водой. Южная Корея планирует усилить координацию по этому вопросу с международными организациями, такими как МАГАТЭ и ВТО. Страна потребует от Японии четких мер по предотвращению ущерба океанской среде и безопасности южнокорейских граждан. Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.В марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.
https://ria.ru/20210411/fukusima-1727742877.html
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фукусима-1, фукусима (город), южная корея, япония, в мире

Южная Корея раскритиковала решение Японии сбросить воду с "Фукусимы-1"

06:04 13.04.2021
 
© AP Photo / Koji Sasahara, Pool, FileРабочие возле АЭС "Фукусима-1"
Рабочие возле АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Koji Sasahara, Pool, File
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СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Южная Корея сильно сожалеет и называет неприемлемым одностороннее решение Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил на брифинге глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль.
Ранее сообщалось, что правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки. Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов АЭС и хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, воду сбросят в океан.
"Наше правительство выражает сильное сожаление в связи с решением японского правительства о сбросе загрязненной воды с Фукусимы в океан, мы примем все необходимые меры, считаем безопасность наших граждан первоочередным принципом… Эта мера японского правительства неприемлема", - заявил Ку Юн Чхоль.
Он добавил, что в течение дня Южная Корея планирует оповестить Японию о своей позиции в связи с этим вопросом, а также выразит беспокойство Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и потребует раскрытия информации и расследования в отношении процесса сброса.
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"Решение о сбросе загрязненной воды с АЭС Фукусима в океан не только подвергает опасности безопасность и океанскую среду окружающих стран, но также является односторонним решением Японии без должного обсуждения и испрашивания разрешения у нашей страны как у ближайшего соседа. Наш парламент, гражданское общество, местные власти и местные собрания, – все против решения о сбросе, даже внутри самой Японии сильно против него выступают не только рыбаки, но и эксперты, и общество", - пояснил Ку Юн Чхоль.
Он сообщил, что Южная Корея и так уже запрещает импорт морепродуктов из восьми префектур рядом с Фукусимой и в целом проводит тщательную проверку всех морепродуктов. С января процедура проверки и меры слежения за проникновением в страну радиоактивных продуктов были усилены. Теперь Южная Корея еще сильнее будет следить за местом производства всех импортируемых морепродуктов и проверять их уровень радиоактивности.
Ку Юн Чхоль отметил, что международные организации и другие страны требуют открытой информации и тщательной проверки касательно того, что делать с загрязненной водой. Южная Корея планирует усилить координацию по этому вопросу с международными организациями, такими как МАГАТЭ и ВТО. Страна потребует от Японии четких мер по предотвращению ущерба океанской среде и безопасности южнокорейских граждан. Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.
В марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.
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