Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Токийский окружной суд оправдал в четверг троих высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCО, которым были предъявлены обвинения в служебной халатности, создавшей угрозы для жизни людей во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, сообщил телеканал NHK.

По его данным, суд постановил, что обвиняемые председатель совета директоров TEPCO Цунэхиса Кацумата, бывшие вице-президенты компании Сакаэ Муто и Итиро Такэкуро не могли предвидеть цунами во время землетрясения и предотвратить аварию, которая стала сильнейшей после трагедии Чернобыльской АЭС.

Прокуратура, как передало агентство Киодо, обвиняла этих людей в неспособности принять меры против угрозы цунами, что повлекло за собой гибель 44 человек, в том числе пациентов больниц по время эвакуации из зоны бедствия, а также ранения 13 человек из-за взрывов на станции.