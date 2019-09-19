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РИА Новости

Суд в Японии оправдал трех сотрудников компании-оператора АЭС "Фукусима-1"

07:53 19.09.2019
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© AP Photo / Noboru HashimtoРаботы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
© AP Photo / Noboru Hashimto
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Токийский окружной суд оправдал в четверг троих высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCО, которым были предъявлены обвинения в служебной халатности, создавшей угрозы для жизни людей во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, сообщил телеканал NHK.
По его данным, суд постановил, что обвиняемые председатель совета директоров TEPCO Цунэхиса Кацумата, бывшие вице-президенты компании Сакаэ Муто и Итиро Такэкуро не могли предвидеть цунами во время землетрясения и предотвратить аварию, которая стала сильнейшей после трагедии Чернобыльской АЭС.
Прокуратура, как передало агентство Киодо, обвиняла этих людей в неспособности принять меры против угрозы цунами, что повлекло за собой гибель 44 человек, в том числе пациентов больниц по время эвакуации из зоны бедствия, а также ранения 13 человек из-за взрывов на станции.
В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода.
АЭС Фукусима-1
15 апреля, 04:51Ядерные технологии
На "Фукусиме-1" начали извлекать топливные стержни из аварийного реактора
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Земля - РИА НаукаФукусима-1TEPCOЯпонияВ мире
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