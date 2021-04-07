https://ria.ru/20210407/podvodniki-1604287071.html

День памяти погибших подводников

День памяти погибших подводников

7 апреля Военно-морской флот России отмечает День памяти погибших подводников, установленный приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года в память РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T04:08

2021-04-07T04:08

2021-04-07T04:08

норвежское море

атлантический океан

северодвинск

справки

безопасность

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7 апреля Военно-морской флот России отмечает День памяти погибших подводников, установленный приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года в память о трагической гибели 7 апреля 1989 года атомной подводной лодки Краснознаменного Северного флота К‑278 "Комсомолец".АПЛ К-278 была построена в Северодвинске и спущена на воду в августе 1983 года. Лодка имела сверхпрочный титановый корпус, который позволял достигать глубины погружения до 1020 метров, подводное водоизмещение 5700 тонн, скорость хода более 30 узлов (56,6 километров в час). На борту лодки находилось шесть торпедных аппаратов. По своим тактико-техническим характеристикам этот корабль опережал свое время на четверть века. В августе 1984 года подводная лодка вошла в состав Северного флота ВМФ СССР, а 31 января 1989 года получила наименование "Комсомолец".АПЛ К-278 служила базой для экспериментов в области глубоких погружений. Наряду с этим подводная лодка интенсивно использовалась для учений флота и несения боевой службы, в частности, участвовала в противолодочном охранении подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) от подводных лодок вероятного противника.7 апреля 1989 года в Норвежском море при возвращении в базу после завершения дальнего похода на подводной лодке, находившейся в подводном положении, из-за неисправности электросети возник объемный пожар одном из отсеков с последующим его выгоранием, что привело к разгерметизации систем сжатого воздуха. После всплытия АПЛ К-278 экипаж вел борьбу за живучесть корабля в течение шести часов, "заглушил" реактор и принял все меры защиты от развития ядерных процессов. Однако принятые экипажем меры результатов не дали. Вследствие разгерметизации прочного корпуса, поступления забортной воды и затопления кормовых отсеков "Комсомолец" затонул на глубине 1680 метров в 180 километрах юго‑западнее острова Медвежий. В воде оказалось около шестидесяти человек. Многие из моряков не смогли дождаться помощи из‑за сильного переохлаждения, вызванного длительным пребыванием в ледяной воде. При катастрофе погибли 42 человека, в том числе командир подводной лодки капитан первого ранга Евгений Ванин. 27 моряков были спасены подошедшей плавбазой рыбопромыслового флота "Алексей Хлобыстов". 33 погибших подводника покоятся на дне Норвежского моря в месте гибели "Комсомольца" и только девять из них похоронены на берегу.За мужество и героизм все 69 членов экипажа (42 посмертно) были награждены орденами Красного Знамени. Корпус подводной лодки до сих пор находится на дне Норвежского моря на более чем полуторакилометровой глубине.В начале 1990-х годов АПЛ обследовали подводными аппаратами "МИР". У подводной лодки был сильно поврежден прочный корпус от носа до рубки. Из-за этого морская вода попадала внутрь, что способствовало коррозии локализирующих оболочек ядерных зарядов. В 1994 и 1995 годах специалисты провели работы по герметизации корпуса АЛЛ "Комсомолец" прямо на дне моря.Расследование морской катастрофы так и осталось незавершенным.Вскоре после трагедии было создано Санкт‑Петербургское благотворительное общество памяти АПЛ ВМФ "Комсомолец", которое ведет деятельность по сохранению памяти о погибших подводниках и работу с семьями экипажей не только К‑278, но и других отечественных подводных лодок, утонувших с моряками на борту в мирное время.Имена погибших членов экипажа "Комсомольца" были увековечены на мемориальной доске, установленной в Николо‑Богоявленском морском соборе. В храме установлены также доски в память о погибших подводниках других судов, проходят поминальные молебны обо всех моряках подводных лодок, которые не вернулись из моря.Профессия моряка-подводника является одной из самых опасных, тяжелых и ответственных военных профессий. Она сопряжена с ежеминутной опасностью. Моряки-подводники погибали и в военное время, и в мирное.Печальный счет был открыт 29 июня (16 июня по старому стилю) 1904 года. В этот день во время учебного погружения затонула первая боевая подводная лодка русского флота "Дельфин". Погибли 24 матроса и исполнявший обязанности командира лейтенант Анатолий Черкасов. 12 человек команды смогли спастись.Во время Первой мировой и Гражданской войн (1914-1920) в России погибло 29 подводных лодок; во Вторую мировую войну (1939-1945) – 101. Во многих случаях экипажи погибали в полном составе вместе с кораблем.В мирное время на отечественном подводном флоте наиболее частыми причинами аварий с гибелью личного состава становились пожар или взрыв на борту, а также различные технические неисправности, столкновения или поступление воды в прочный корпус.Одной из самых крупных потерь советского подводного флота в послевоенное время стала гибель дизельной ракетной подводной лодки К‑129. 24 февраля 1968 года она вышла из бухты Крашенинникова в Тихий океан на боевую службу. В течение 12 суток подводная лодка осуществляла задачи патрулирования в районе Гавайских островов. После 8 марта она на связь не вышла. Предпринятые силами флота поисковые действия результата не дали. К-129 погибла по не установленным причинам. На ней находились 98 человек.Первой потерей советского атомного флота стала катастрофа в Атлантическом океане, которая унесла жизни 52 подводников. 12 апреля 1970 года в Бискайском заливе на глубине более 4500 метров затонула АПЛ К‑8, возвращавшаяся с боевой службы и учений "Океан". Причиной гибели корабля стал сильный пожар, приведший к потере запаса плавучести и продольной остойчивости. В условиях сильного шторма подоспевший на помощь болгарский теплоход "Авиор" смог спасти лишь менее половины команды.Одной из самых трагичных катастроф в истории современной России стала гибель 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время военно-морских учений Северного флота атомного подводного ракетного крейсера К‑141 "Курск" с 118 членами экипажа на борту. Трагедия произошла в 157 километрах к северо-западу от Североморска. Согласно выводам правительственной комиссии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины.Последней тяжелой утратой стала гибель 14 моряков-подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля 2019 года. Среди погибших – семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Они ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания.По традиции, 7 апреля в 17 часов 08 минут, признанных официальным временем гибели подводной лодки "Комсомолец", все корабли флота приспускают Андреевский флаг, военные моряки чтят память погибших товарищей минутой молчания. На всех соединениях атомных подводных лодок в течение минуты подаются сигналы тифоном (устройство для подачи громкого сигнала).(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах, 2004 г.) Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

норвежское море

атлантический океан

северодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвежское море, атлантический океан, северодвинск, справки, безопасность