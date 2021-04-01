https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html

Резонансные ДТП в Москве в 2010-2021 годах

Резонансные ДТП в Москве в 2010-2021 годах

днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце произошла авария с участием пяти машин. По данным ГАИ, ДТП спровоцировал вылетевший на встречную полосу... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:02

2021-04-01T17:02

2021-04-01T17:02

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происшествия

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1 апреля 2021 года днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце произошла авария с участием пяти машин. По данным ГАИ, ДТП спровоцировал вылетевший на встречную полосу автомобиль, который в 2021 году более 400 раз нарушал скоростной режим. В результате аварии серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6.21 сентября 2020 года в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка произошло ДТП. Автомобиль Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека. За рулем Infiniti находился начинающий певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей, в 2020 году он привлекался к административной ответственности 29 раз. 23 сентября рэпер был арестован. По итогам медицинского освидетельствования было установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но заявил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", пояснив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза. Было возбуждено дело по статье "нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Гулиеву грозит до семи лет лишения свободы. Ожидается, что Хамовнический суд Москвы 2 апреля 2021 года приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении рэпера Эльмина Гулиева. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя – курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова – госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов он скончался. По результатам экспертизы выяснилось, что в момент аварии актер был пьян, в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал. Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину, заявив, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел другой человек. Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также артиста обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего. 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, снизив срок заключения в колонии до семи с половиной лет. 21 июня 2018 года на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием шести машин. Водитель Mercedes-Benz AMG сбил женщину, переходившую дорогу, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. От удар иномарку отбросило к тротуару, где она загорелась. При этом пострадали еще четыре машины. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте. Третьей жертвой аварии стала женщина-пешеход. Еще три человека пострадали. За рулем Mercedes был молодой человек, приехавший из Дагестана. На странице предполагаемого виновника ДТП была опубликована фотография того самого Mercedes-Benz AMG, который сгорел на Кутузовском проспекте. На видео, размещенных в YouTube, молодой человек дрифтовал по улицам Москвы, участвовал в гонках стритрейсеров и проносился прямо перед кузовом КамАЗа. На кадрах также был запечатлен момент встречи лихача с полицией. В комментариях к последней публикации некоторые пользователи писали, что в момент аварии он двигался со скоростью около 200 километров в час. По информации СМИ, оба погибших могли быть знакомы с московской стритрейсершей Марой Багдасарян – молодые люди входили в одну тусовку представителей "золотой молодежи". 16 июня 2018 года во время чемпионата мира по футболу в Москве на улице Ильинка, которая идет от Красной площади к Китай-городу, таксист въехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов. Пострадали семь человек. После инцидента мужчина выпрыгнул с водительского сиденья и попытался убежать, но был задержан. Среди пострадавших были два мексиканца и два азербайджанца. Виновником ДТП оказался гражданин Киргизии Чынгыз Анарбек уулу. По решению суда он был арестован. Выступая в суде, уроженец киргизского Джалал-Абада полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается, что все так вышло. По его словам, он устроился таксистом всего месяц назад и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машину он взял в аренду. По его словам, он работал без полноценного сна много дней и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз. Он публично попросил прощения у пострадавших и их родственников за случившееся. 12 октября 2018 года Тверской суд Москвы назначил Чынгызу Анарбеку уулу наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ. Анарбек уулу полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается.26 сентября 2017 года на улице Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом автомобиль Mercedes представительского класса с маяком и государственными номерными знаками ФСБ России на очень высокой скорости объезжал дорожный затор по выделенной полосе, и в районе Новинского бульвара совершил наезд на офицера Госавтоинспекции. От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия. СМИ сообщали, что прибывшие по вызову водителя Mercedes сотрудники одной из спецслужб оперативно скрутили с машины номера, но свидетели успели их зафиксировать. По данным СМИ, родственники погибшего получили компенсацию. Родные сообщили СМИ, что "не имеют ни к кому претензий". В ночь на 16 октября 2015 года молодой человек, студент МГИМО, за рулем Ferrari на большой скорости выехал на полосу встречного движения на Крымском мосту в центре Москвы и столкнулся с двумя автомобилями. Одна из машин сгорела, вторая пострадала от огня. Травмы получил, среди прочих, пассажир одной из иномарок – гражданин Франции. Полиция выяснила, что водитель Ferrari не имел права управлять спорткаром, а сама машина зарегистрирована на юридическое лицо – автосалон. Предполагаемый виновник аварии Томас Левиев после ДТП был помещен в НИИ Склифосовского. При этом выяснилось, что в момент задержания он солгал полиции о своем возрасте: молодой человек утверждал, что ему 17 лет, хотя в действительности – на год больше. Когда журналисты одного из телеканалов попытались взять интервью у виновника ДТП, находившегося в одном из медицинских учреждений города, у него нашелся "заступник" – Александр Мирилашвили, который грубо не допустил их к молодому человеку. По словам официального представителя Следственного комитета, "на требования полицейских, которых вызвали журналисты, мужчина отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность", а покинув медицинское учреждение и сев за руль автомобиля, он "совершил наезд на сотрудника полиции, пытавшегося его задержать"; "протащив полицейского на капоте автомобиля несколько метров", Мирилашвили скрылся. В марте 2016 года Мещанский суд Москвы, рассмотрев в особом порядке дело Александра Мирилашвили, приговорил его к двум годам лишения свободы.Против водителя Ferrari также было возбуждено уголовное дело. Он оказался гражданином Израиля. Когда водителя вызвали на допрос, адвокат молодого человека представил справку о том, что его подзащитный проходит курс лечения в одной из израильских клиник. По мнению врачей, их пациенту якобы противопоказаны физические и умственные нагрузки, в связи с чем он не может прибыть для проведения следственных действий. В рамках расследования уголовного дела водителю Ferrari было заочно предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В октябре 2016 года уголовное дело, возбужденное против виновника аварии – гражданина Израиля Томаса Левиева, прозванного в СМИ "бриллиантовым мальчиком", было закрыто. Пресс-служба московского главка МВД сообщила, что Левиев полностью признал вину в содеянном, а также согласился выплатить компенсацию потерпевшему. Дело было прекращено в связи с обращением потерпевшего в полицию с просьбой прекратить уголовное преследование Левиева.В ночь на 3 октября 2015 года на Кутузовском проспекте произошло крупное резонансное ДТП с участием нескольких машин. Ехавший по крайней левой полосе BMW X5 без госномера потерял управление, после чего оказалась на встречной полосе, где столкнулся с Range Rover. При этом сзади внедорожник ударил следовавший на небольшой дистанции Porsche Cayenne, после чего обе иномарки отлетели на пустую обочину. Остановившийся Range Rover воспламенился и в считаные минуты полностью сгорел. В BMW в тот момент находилось четверо человек, известных в кругах стритрейсеров: Анзор Мержоев, Марк Гальперин, Ислам Татарашвили, а также Мара Багдасарян. В результате аварии скончались три человека – Марк Гальперин, Ислам Татарашвили и находившийся в салоне Range Rover мужчина. Виновником ДТП был признан Анзор Мержоев. Согласно данным Дорогомиловского райсуда, ему было предъявлено обвинение по статье 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В августе 2016 года Мержоев был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Из-за остановки движения по Кутузовскому проспекту спустя несколько минут после первого ДТП произошла вторая авария, виновником которой стал студент Ираклий Данелия. Управляя автомобилем Hyundai, он столкнулся с двумя другими машинами, в одной из которых находились сотрудники вневедомственной охраны. От полученных в результате данного ДТП травм скончался на месте старший сержант полиции Алексей Ковешников, в связи с чем в отношении Данелии было возбуждено уголовное дело. 5 октября 2015 года Никулинский суд Москвы избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. 20 мая 2016 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Ираклия Данелию к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Данелия полностью признал вину, заявил о раскаянии и компенсировал родственникам погибшего 400 тысяч рублей морального вреда. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, обязав осужденного выплатить им один миллион рублей.В ночь на 22 мая 2015 года на Кутузовском проспекте внедорожник BMW X6 насмерть сбил мотоциклиста, стоявшего на обочине дороги. Водитель внедорожника был госпитализирован. Виновник ДТП находился в реанимации, в тяжелом состоянии, без сознания. По этой причине он не был задержан сразу и не был арестован судом. Друзья погибшего в социальных сетях сообщили, что водитель престижного кроссовера ехал с большой скоростью и перед ДТП выехал на встречную полосу. Опасаясь, что водитель попытается уйти от ответственности, байкеры организовали мотопробег от Воробьевых гор до Петровки, 38, где располагается здание ГУМВД Москвы. 29 мая Тверской суд Москвы санкционировал арест водителя автомобиля Дени Мирзоева, который признал свою вину. Обвиняемый заявил, что уснул за рулем, признает вину и готов платить компенсацию семье погибшего до конца своей жизни. 15 сентября 2015 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Дени Мирзоева к двум годам колонии-поселения.10 июля 2013 года в Москве на Минской улице автомобиль Ferrari насмерть сбил пенсионера. Водителем оказался Ларион Вуокила, старший сын крупного бизнесмена Александра Зайонца и Елены Вуокилы. Он скрылся из медицинского учреждения, куда был доставлен после ДТП. Позже его задержали. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, но по факту ЧП, а не в отношении кого-либо. 12 июля Никулинский суд Москвы санкционировал арест водителя Ferrari, а 23 июля его отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Сообщалось, что дело может быть прекращено в связи с примирением сторон. Отец водителя договорился с семьей пострадавшего о выплате крупной компенсации, те в свою очередь попросили следователя закрыть уголовное дело.В ночь на 10 октября 2012 года в Москве на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского произошла авария. Ее участниками стали четыре автомашины – Cadillac, Hyundai, Kia и "Лада". В Hyundai находилась актриса Марина Голуб, по окончании спектакля поймавшая частного таксиста. Cadillac, за рулем которого был Алексей Русаков, на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в Hyundai со стороны переднего пассажирского сиденья, где находилась актриса. Водитель Hyundai и Марина Голуб погибли на месте. Русаков же бросил разбитый Cadillac и скрылся. 13 октября он был задержан, затем арестован. Ему было предъявлено обвинение в нарушении ПДД и оставлении в опасности. В суде он настаивал на том, что явился в правоохранительные органы самостоятельно. Никулинский суд Москвы в августе 2013 года признал Русакова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, и назначил ему 6,5 года колонии общего режима. Вместе с тем суд оправдал его по обвинению в оставлении в опасности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск со стороны родственников погибшего водителя, постановив взыскать с Русакова в их пользу 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Мосгорсуд в сентябре отклонил жалобу защиты Русакова, после чего приговор вступил в законную силу. 25 февраля 2010 года на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова. Столкнулись Мercedes S 500, принадлежащий ОАО "ЛУКОЙЛ", и Citroen. В ДТП погибли акушер-гинеколог московского Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Вера Сидельникова и ее невестка, акушер-гинеколог Ольга Александрина. Кроме того, пострадал вице-президент ЛУКОЙЛа. Авария вызвала широкий общественный резонанс. 5 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы признал Александрину виновной в нарушении правил дорожного движения и прекратил дело в отношении нее в связи со смертью. 20 ноября 2013 года Мосгорсуд признал данный приговор законным. Таким образом, суд отклонил жалобу представителей родственников осужденной, которые просили отменить приговор и пересмотреть уголовное дело снова, допросив больше свидетелей и выяснив ряд спорных моментов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, дтп, справки, происшествия