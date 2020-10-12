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https://ria.ru/20201012/guliev-1579358968.html
Суд оставил в СИЗО рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы
Мосгорсуд признал законность ареста рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП и сбившего пешеходов на Остоженке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:22
2020-10-12T10:22
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд признал законность ареста рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП и сбившего пешеходов на Остоженке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.ДТП произошло в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, были госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга.По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но заявил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", пояснив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/avariya-moskva-1578177377.html
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москва, происшествия

Суд оставил в СИЗО рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

10:22 12.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде
Музыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законность ареста рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП и сбившего пешеходов на Остоженке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд признал законным постановление Таганского районного суда от 23 сентября об аресте Гулиева", - сказала собеседница агентства.
Смертельное ДТП со скорой в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 01:10
Опубликовано видео смертельного ДТП со скорой в центре Москвы
ДТП произошло в Москве 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, были госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга.
По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но заявил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", пояснив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.
Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву грозит до 7 лет лишения свободы.
Горящая машина - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 12:50
От нее ничего не осталось. Автомобиль сгорел дотла после ДТП в Москве
 
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