https://ria.ru/20201012/guliev-1579358968.html

Суд оставил в СИЗО рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

Мосгорсуд признал законность ареста рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП и сбившего пешеходов на Остоженке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:22

2020-10-12T10:22

2020-10-12T10:22

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд признал законность ареста рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП и сбившего пешеходов на Остоженке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.ДТП произошло в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным правоохранительных органов, были госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга.По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Рэпер признал свою вину, но заявил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", пояснив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.Возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Гулиеву грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201012/dtp-1579334310.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/avariya-moskva-1578177377.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия