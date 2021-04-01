https://ria.ru/20210401/dtp-1603797527.html

Виновник ДТП на Садовом кольце более 400 раз нарушал ПДД

Виновник ДТП на Садовом кольце более 400 раз нарушал ПДД

Автомобиль, из-за которого произошло резонансное ДТП на Садовом кольце, более 400 раз нарушал скоростной режим в 2021 году, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:44

2021-04-01T14:44

2021-04-01T18:26

массовое дтп на садовом кольце

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Автомобиль, из-за которого произошло резонансное ДТП на Садовом кольце, более 400 раз нарушал скоростной режим в 2021 году, сообщает столичный дептранс.Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце, серьезно пострадала женщина-водитель. По данным ГАИ, ДТП спровоцировала вылетевшая на встречную полосу движения машина."С января этого года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре", - сообщается в Telegram-канале дептранса.Подчеркивается, что штрафы на автомобиль не были выписаны, так как машина ездила по подложным номерам."Мы считаем, что это было сделано сознательно", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210401/avtomobil-1603786352.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое дтп на садовом кольце, авто, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия