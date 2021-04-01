https://ria.ru/20210401/dtp-1603792470.html

"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце

"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце

В центре Москве произошло массовое ДТП, серьезно пострадала женщина-водитель. Кадры с места аварии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:05

2021-04-01T15:05

2021-04-01T16:47

массовое дтп на садовом кольце

садовое кольцо (москва)

москва

дтп

фото

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В центре Москве произошло массовое ДТП, серьезно пострадала женщина-водитель. Кадры с места аварии — в фотоленте Ria.ru.

садовое кольцо (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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