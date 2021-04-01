https://ria.ru/20210401/avtomobil-1603786352.html

В ДТП на Садовом кольце разбился автомобиль за десять миллионов рублей

В ДТП на Садовом кольце разбился автомобиль за десять миллионов рублей

В результате крупного ДТП в центре Москвы оказался разбит спортивный автомобиль Audi RS6 стоимостью около 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T13:48

2021-04-01T13:48

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В результате крупного ДТП в центре Москвы оказался разбит спортивный автомобиль Audi RS6 стоимостью около 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце один из водителей выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей, информации о других пострадавших пока нет.Среди разбитых машин (судя по всему, "в тотал", то есть ущерб слишком серьезный для ремонта) – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, который новым из салона стоит от 9-10 миллионов рублей, а подержанным, по данным популярной интернет-площадки "Авто.ру", – где-то от 7 миллионов рублей.При этом на данный момент нет подтверждений, что какой из водителей – спортивной Audi или другого автомобиля - выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.Вскоре после ДТП на месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била – тот заверил, что за рулем Audi был его друг, а не он сам."Я не знаю, где он. Вот, собственно, поэтому я и приехал, чтобы понять, что тут произошло… Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло… Я без понятия вообще", - сказал он прессе.Позднее он выразил недоумение, что журналисты снимают его на камеру: "А вы что меня снимаете, как будто я за рулем был? Я только что подъехал".Где его друг и какое у него состояние, блогер, по собственным словам, не знает.В одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения.Он называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 лет колонии и уже отбывает наказание.В обстоятельствах нынешнего ДТП сейчас разбирается ГИБДД.

https://ria.ru/20210401/dtp-1603783925.html

москва

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Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса 2021-04-01T13:48 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, авто, москва, происшествия