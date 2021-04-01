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В ДТП на Садовом кольце разбился автомобиль за десять миллионов рублей
В ДТП на Садовом кольце разбился автомобиль за десять миллионов рублей
В результате крупного ДТП в центре Москвы оказался разбит спортивный автомобиль Audi RS6 стоимостью около 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T13:48
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В результате крупного ДТП в центре Москвы оказался разбит спортивный автомобиль Audi RS6 стоимостью около 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце один из водителей выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей, информации о других пострадавших пока нет.Среди разбитых машин (судя по всему, "в тотал", то есть ущерб слишком серьезный для ремонта) – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, который новым из салона стоит от 9-10 миллионов рублей, а подержанным, по данным популярной интернет-площадки "Авто.ру", – где-то от 7 миллионов рублей.При этом на данный момент нет подтверждений, что какой из водителей – спортивной Audi или другого автомобиля - выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.Вскоре после ДТП на месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била – тот заверил, что за рулем Audi был его друг, а не он сам."Я не знаю, где он. Вот, собственно, поэтому я и приехал, чтобы понять, что тут произошло… Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло… Я без понятия вообще", - сказал он прессе.Позднее он выразил недоумение, что журналисты снимают его на камеру: "А вы что меня снимаете, как будто я за рулем был? Я только что подъехал".Где его друг и какое у него состояние, блогер, по собственным словам, не знает.В одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения.Он называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 лет колонии и уже отбывает наказание.В обстоятельствах нынешнего ДТП сейчас разбирается ГИБДД.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, авто, москва, происшествия

В ДТП на Садовом кольце разбился автомобиль за десять миллионов рублей

13:48 01.04.2021 (обновлено: 00:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В результате крупного ДТП в центре Москвы оказался разбит спортивный автомобиль Audi RS6 стоимостью около 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце один из водителей выехал на встречную полосу, в итоге в ДТП попали пять машин. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей, информации о других пострадавших пока нет.
Среди разбитых машин (судя по всему, "в тотал", то есть ущерб слишком серьезный для ремонта) – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, который новым из салона стоит от 9-10 миллионов рублей, а подержанным, по данным популярной интернет-площадки "Авто.ру", – где-то от 7 миллионов рублей.
При этом на данный момент нет подтверждений, что какой из водителей – спортивной Audi или другого автомобиля - выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.
Вскоре после ДТП на месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била – тот заверил, что за рулем Audi был его друг, а не он сам.
"Я не знаю, где он. Вот, собственно, поэтому я и приехал, чтобы понять, что тут произошло… Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло… Я без понятия вообще", - сказал он прессе.
Позднее он выразил недоумение, что журналисты снимают его на камеру: "А вы что меня снимаете, как будто я за рулем был? Я только что подъехал".
Где его друг и какое у него состояние, блогер, по собственным словам, не знает.
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 13:40
Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте
В одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения.
Он называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.
Недалеко от места сегодняшней аварии - тоже на Смоленской площади - 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на 7,5 лет колонии и уже отбывает наказание.
В обстоятельствах нынешнего ДТП сейчас разбирается ГИБДД.
"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

ДТП на Смоленской площади в Москве
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

Сотрудники ДПС и службы эвакуации на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

ДТП на Смоленской площади в Москве
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

ДТП на Смоленской площади в Москве
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль на Смоленской площади в Москве.
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП на Смоленской площади в Москве
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеАвтоМоскваПроисшествия
 
 
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