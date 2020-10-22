https://ria.ru/20201022/prigovor-1581075055.html

Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок заключения в колонии общего режима с восьми до семи с половиной лет. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:25

2020-10-22T19:25

2020-10-22T19:25

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

россия

александр добровинский

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580997072_0:0:1535:864_1400x0_80_0_0_79b0a5f07da38d2fce2fe6d338455e06.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Мосгорсуд смягчил приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, снизив срок заключения в колонии общего режима с восьми до семи с половиной лет.Защита артиста пыталась добиться замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Обвинение требовало оставить предыдущий приговор без измнений.По словам адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, его доверители были готовы к такому решению и считают его справедливым.Защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что обжалует приговор в кассации.Самого артиста в ближайшие несколько недель этапируют в колонию.Последнее слово ЕфремоваВыступая на суде с последним словом Михаил Ефремов в очередной раз выразил соболезнования родным погибшего в ДТП <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Он подчеркнул, что признает вину в "своем беззаконии" и попросил прощения."Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", — заявил артист.Ефремов признался, что случившаяся трагедия разделила его жизнь на две части. Он добавил, что хочет поставить Захарову памятник.Также он попросил суд дать ему возможность перечислять деньги в фонд Сергея Захарова.Дело Михаила ЕфремоваВечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада" в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов он скончался.По результатам экспертизы выяснилось, что в момент аварии актер был пьян, в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал.Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину, заявив, что ничего не помнит. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел другой человек.Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также артиста обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.Позднее актер отказался от услуг Пашаева. Вскоре его лишили статуса адвоката.

https://ria.ru/20201022/pashaev-1581022009.html

https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html

https://ria.ru/20201022/efremov-1581013801.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, александр добровинский, москва, происшествия