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Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову
Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок заключения в колонии общего режима с восьми до семи с половиной лет. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:25
2020-10-22T19:25
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
россия
александр добровинский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Мосгорсуд смягчил приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, снизив срок заключения в колонии общего режима с восьми до семи с половиной лет.Защита артиста пыталась добиться замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Обвинение требовало оставить предыдущий приговор без измнений.По словам адвоката потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, его доверители были готовы к такому решению и считают его справедливым.Защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что обжалует приговор в кассации.Самого артиста в ближайшие несколько недель этапируют в колонию.Последнее слово ЕфремоваВыступая на суде с последним словом Михаил Ефремов в очередной раз выразил соболезнования родным погибшего в ДТП <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>. Он подчеркнул, что признает вину в "своем беззаконии" и попросил прощения."Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", — заявил артист.Ефремов признался, что случившаяся трагедия разделила его жизнь на две части. Он добавил, что хочет поставить Захарову памятник.Также он попросил суд дать ему возможность перечислять деньги в фонд Сергея Захарова.Дело Михаила ЕфремоваВечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада" в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов он скончался.По результатам экспертизы выяснилось, что в момент аварии актер был пьян, в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал.Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину, заявив, что ничего не помнит. Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел другой человек.Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также артиста обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.Позднее актер отказался от услуг Пашаева. Вскоре его лишили статуса адвоката.
https://ria.ru/20201022/pashaev-1581022009.html
https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html
https://ria.ru/20201022/efremov-1581013801.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, александр добровинский, москва, происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову

19:25 22.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову, снизив срок заключения в колонии общего режима с восьми до семи с половиной лет.
Защита артиста пыталась добиться замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Обвинение требовало оставить предыдущий приговор без измнений.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
16:01
Ефремов рассказал, как Пашаев "помогал" ему отвечать на вопросы в суде
По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, его доверители были готовы к такому решению и считают его справедливым.
Защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что обжалует приговор в кассации.
Самого артиста в ближайшие несколько недель этапируют в колонию.

Последнее слово Ефремова

Выступая на суде с последним словом Михаил Ефремов в очередной раз выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова. Он подчеркнул, что признает вину в "своем беззаконии" и попросил прощения.
"Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", — заявил артист.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
15:57
Ефремов заявил, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей
Ефремов признался, что случившаяся трагедия разделила его жизнь на две части. Он добавил, что хочет поставить Захарову памятник.
Также он попросил суд дать ему возможность перечислять деньги в фонд Сергея Захарова.

Дело Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада" в центре Москвы. Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов он скончался.
По результатам экспертизы выяснилось, что в момент аварии актер был пьян, в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
15:19
Суд отказал Ефремову в последней экспертизе
Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину, заявив, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел другой человек.
Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Также артиста обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего.
Позднее актер отказался от услуг Пашаева. Вскоре его лишили статуса адвоката.
 
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)РоссияАлександр ДобровинскийМоскваПроисшествия
 
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