https://ria.ru/20200921/avariya-1577577333.html

Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом

За рулем Infiniti, попавшего в аварию на Остоженке, находился начинающий певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. Об этом сообщает телеканал "360". РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T23:48

2020-09-21T23:48

2020-09-21T23:51

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>За рулем Infiniti, попавшего в аварию на Остоженке, находился начинающий певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. Об этом сообщает телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>.По информации <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>, за последние несколько лет музыкант уже трижды попадал в ДТП.Как заявил сам Гулиев, он "уходил от удара", а машину "выкинуло на пешеходов". По словам музыканта, когда он выехал на перекресток "красный переходил в зеленый".Однако второй водитель утверждает, что у него оставалось "шесть секунд зеленого". Он подчеркнул, что свидетели могут подтвердить его слова.ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.В результате происшествия пострадали три человека. Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.

https://ria.ru/20200921/postradavshaya-1577568540.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов": водитель о ДТП на Остоженке Водитель Infiniti рассказал, как сбил пешеходов. Он заявил, что его зовут Эльмин, что он ехал "на красный, переходящий в зеленый" и что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать машину. Он также сообщил, что в его машине была пассажирка - ее госпитализировали. 2020-09-21T23:48 true PT1M16S

Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов Автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка в центре столицы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. 2020-09-21T23:48 true PT1M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия