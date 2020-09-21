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https://ria.ru/20200921/avariya-1577577333.html
Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
За рулем Infiniti, попавшего в аварию на Остоженке, находился начинающий певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. Об этом сообщает телеканал "360". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T23:48
2020-09-21T23:51
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>За рулем Infiniti, попавшего в аварию на Остоженке, находился начинающий певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. Об этом сообщает телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>.По информации <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>, за последние несколько лет музыкант уже трижды попадал в ДТП.Как заявил сам Гулиев, он "уходил от удара", а машину "выкинуло на пешеходов". По словам музыканта, когда он выехал на перекресток "красный переходил в зеленый".Однако второй водитель утверждает, что у него оставалось "шесть секунд зеленого". Он подчеркнул, что свидетели могут подтвердить его слова.ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.В результате происшествия пострадали три человека. Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
https://ria.ru/20200921/postradavshaya-1577568540.html
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов": водитель о ДТП на Остоженке
Водитель Infiniti рассказал, как сбил пешеходов. Он заявил, что его зовут Эльмин, что он ехал "на красный, переходящий в зеленый" и что после того, как зацепил Mercedes, уже не мог контролировать машину. Он также сообщил, что в его машине была пассажирка - ее госпитализировали.
2020-09-21T23:48
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Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов
Автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись на пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка в центре столицы. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.
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РИА Новости
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом

23:48 21.09.2020 (обновлено: 23:51 21.09.2020)
4581
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За рулем Infiniti, попавшего в аварию на Остоженке, находился начинающий певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. Об этом сообщает телеканал "360".
По информации РЕН ТВ, за последние несколько лет музыкант уже трижды попадал в ДТП.
ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 18:33
В ДТП на Остоженке пострадала преподаватель МГЛУ
Как заявил сам Гулиев, он "уходил от удара", а машину "выкинуло на пешеходов". По словам музыканта, когда он выехал на перекресток "красный переходил в зеленый".
Однако второй водитель утверждает, что у него оставалось "шесть секунд зеленого". Он подчеркнул, что свидетели могут подтвердить его слова.
ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.
В результате происшествия пострадали три человека.
Как сообщили в Дептрансе, по предварительной информации, виновником ДТП является водитель Infiniti, так как он проехал на красный свет.
21033810
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
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