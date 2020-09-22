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https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html
Участник ДТП на Остоженке 29 раз за год привлекался к ответственности
Водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:40
2020-09-22T14:40
осаго
московский государственный лингвистический университет
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В этом году его 29 раз привлекали к административной ответственности", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по каким именно статьям КоАП РФ.Он добавил, что на Infiniti отсутствовал полис <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a> и диагностическая карта.ДТП произошло в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептранс</a> Москвы сообщал, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель задержан.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html
https://ria.ru/20200921/postradavshaya-1577568540.html
Мы же не можем лишать прав нарушающего по 30 раз ПДД... пока не случится авария
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осаго, московский государственный лингвистический университет, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

Участник ДТП на Остоженке 29 раз за год привлекался к ответственности

14:40 22.09.2020
3390
© РИА НовостиДТП на Остоженке
ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В этом году его 29 раз привлекали к административной ответственности", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по каким именно статьям КоАП РФ.
Он добавил, что на Infiniti отсутствовал полис ОСАГО и диагностическая карта.
ДТП произошло в понедельник в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.
Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов: водитель о ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 17:40
Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии
По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.
Дептранс Москвы сообщал, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель задержан.
ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 18:33
В ДТП на Остоженке пострадала преподаватель МГЛУ
2133814
Обсудить6
ОСАГОМосковский государственный лингвистический университетДепартамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Мы же не можем лишать прав нарушающего по 30 раз ПДД... пока не случится авария
22 сентября, 14:45
Петр ГринПетр Грин
1400410
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