https://ria.ru/20200922/dtp-1577601787.html

Участник ДТП на Остоженке 29 раз за год привлекался к ответственности

Водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:40

2020-09-22T14:40

2020-09-22T14:40

осаго

московский государственный лингвистический университет

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Водитель Infiniti, задержанный по делу о ДТП на Остоженке, в 2020 году привлекался к административной ответственности 29 раз, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В этом году его 29 раз привлекали к административной ответственности", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по каким именно статьям КоАП РФ.Он добавил, что на Infiniti отсутствовал полис <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a> и диагностическая карта.ДТП произошло в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжёлыми травмами позвоночника, переломом рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших - преподаватель расположенного неподалеку от места аварии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептранс</a> Москвы сообщал, что, по предварительным данным, водитель Infiniti двигался на красный свет.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель задержан.

https://ria.ru/20200921/dtp-1577564383.html

https://ria.ru/20200921/postradavshaya-1577568540.html

Петр Грин Мы же не можем лишать прав нарушающего по 30 раз ПДД... пока не случится авария 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, московский государственный лингвистический университет, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия