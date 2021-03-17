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Как отдыхаем на майские праздники 2021 - календарь официальных выходных
Как отдыхаем на майские праздники 2021 - календарь официальных выходных
Выходные на майские праздники в 2021 году в России продлятся 6 дней. Как отдыхаем в мае, как работаем и учимся, стоит ли брать отпуск, а также куда поехать на... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:56
2021-03-17T17:56
россия
майские праздники
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выходные на майские праздники в 2021 году в России продлятся 6 дней. Как отдыхаем в мае, как работаем и учимся, стоит ли брать отпуск, а также куда поехать на праздники - в материале РИА Новости.Майские праздники 2021Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, праздничными днями в мае ежегодно, в том числе и в 2021 году, являются Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также День Победы, который празднуется 9 мая.Официальные выходные на майские праздники 2021Как отдыхаем и работаемКак долго будет длиться отдых на майские праздники, решают федеральные власти. Правительство определяет, сколько дней отдыхаем в мае, в зависимости от того, на какие дни недели выпадают Праздник Весны и Труда и День Победы. Согласно Трудовому кодексу РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней отдых переносится на следующий день после торжественной даты.Всего праздничными выходными в мае 2021 года будут шесть дней.На основании ст. 95 Трудового кодекса РФ рабочий день перед праздником должен заканчиваться на 1 час раньше. Сокращенный рабочий день перед 1 мая 2021 года – это пятница 30 апреля. То же касается пятницы 7 мая — последнего рабочего дня перед официальными праздничными выходными по поводу Дня Победы.Выходные на 1 маяПоскольку 1 мая в 2021 году – это суббота, дополнительным (перенесенным) выходным днем назначили понедельник 3 мая.Таким образом, выходные дни по случаю Праздника Весны и Труда намечены на 1, 2 и 3 мая.Выходные на 9 маяТак как 9 мая в 2021 году выпадает на воскресенье, к праздничным выходным был добавлен один свободный от работы день - 10 мая.Таким образом, выходными в связи с Днем Победы в 2021 году назначены 8, 9 и 10 мая.Как учатся школьники и студентыВсех школьников и студентов, которые посещают свои учебные заведения с понедельника по пятницу, в этом месяце ждут два длинных уикенда: три дня с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда и три дня с 8 по 10 мая на День Победы.Для тех школьников и студентов, которые учатся 6 дней в неделю, понедельник 3 мая, а также суббота 8 мая, не будут являться выходными.Производственный календарь на май 2021Как оплачиваются майские праздникиМайские праздники оплачиваются согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ. В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, но двойная оплата труда начисляется за работу именно в праздники - 1 и 9 мая. Под эту норму попадают все официально трудоустроенные сотрудники, независимо от их графика.Отпуск на майских праздникахВ случае если на период отпуска попадают выходные праздничные дни, то он увеличивается на количество суток, совпавших с памятными датами в мае. Данный случай регулируется ст. 120 ТК РФ. Кроме того, праздничные дни в такой ситуации не оплачиваются в сумме среднего заработка. Куда поехать на майские праздникиНа основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года, в России подготовили рейтинг популярных направлений на майские праздники.Самыми востребованными городами для путешествий среди тех, кто не хочет ехать на дачу, оказались: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.Турция на майские праздники 2021 года также будет открыта для россиян, если эпидситуация в стране не изменится. С 15 марта для въезда туристам нужно заполнять только специальную электронную анкету.Если зарубежные курорты вновь закроют въезд для гостей, россияне смогут отдохнуть в не менее популярных местах: на Черном море, Балтике, Дальнем Востоке и Байкале.Коронавирусные ограничения, в том числе режим самоизоляции, будут действовать в России в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Решение по введению или отмене каких-либо ограничительных мер каждый регион принимает самостоятельно на основании ситуации в субъекте.
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россия, майские праздники

Как отдыхаем на майские праздники 2021 - календарь официальных выходных

17:56 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
Люди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выходные на майские праздники в 2021 году в России продлятся 6 дней. Как отдыхаем в мае, как работаем и учимся, стоит ли брать отпуск, а также куда поехать на праздники - в материале РИА Новости.

Майские праздники 2021

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, праздничными днями в мае ежегодно, в том числе и в 2021 году, являются Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также День Победы, который празднуется 9 мая.

Официальные выходные на майские праздники 2021

Как отдыхаем и работаем

Как долго будет длиться отдых на майские праздники, решают федеральные власти. Правительство определяет, сколько дней отдыхаем в мае, в зависимости от того, на какие дни недели выпадают Праздник Весны и Труда и День Победы. Согласно Трудовому кодексу РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней отдых переносится на следующий день после торжественной даты.
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Всего праздничными выходными в мае 2021 года будут шесть дней.
На основании ст. 95 Трудового кодекса РФ рабочий день перед праздником должен заканчиваться на 1 час раньше. Сокращенный рабочий день перед 1 мая 2021 года – это пятница 30 апреля. То же касается пятницы 7 мая — последнего рабочего дня перед официальными праздничными выходными по поводу Дня Победы.

Выходные на 1 мая

Поскольку 1 мая в 2021 году – это суббота, дополнительным (перенесенным) выходным днем назначили понедельник 3 мая.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖенщина сажает рассаду томатов на садовом участке
Женщина, находящаяся на самоизоляции из-за коронавируса на даче, сажает рассаду томатов на садовом участке СНТ Березка - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Женщина сажает рассаду томатов на садовом участке
Таким образом, выходные дни по случаю Праздника Весны и Труда намечены на 1, 2 и 3 мая.

Выходные на 9 мая

Так как 9 мая в 2021 году выпадает на воскресенье, к праздничным выходным был добавлен один свободный от работы день - 10 мая.
Таким образом, выходными в связи с Днем Победы в 2021 году назначены 8, 9 и 10 мая.

Как учатся школьники и студенты

Всех школьников и студентов, которые посещают свои учебные заведения с понедельника по пятницу, в этом месяце ждут два длинных уикенда: три дня с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда и три дня с 8 по 10 мая на День Победы.
Для тех школьников и студентов, которые учатся 6 дней в неделю, понедельник 3 мая, а также суббота 8 мая, не будут являться выходными.
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Производственный календарь на май 2021

Как оплачиваются майские праздники

Майские праздники оплачиваются согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ. В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, но двойная оплата труда начисляется за работу именно в праздники - 1 и 9 мая. Под эту норму попадают все официально трудоустроенные сотрудники, независимо от их графика.
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Отпуск на майских праздниках

В случае если на период отпуска попадают выходные праздничные дни, то он увеличивается на количество суток, совпавших с памятными датами в мае. Данный случай регулируется ст. 120 ТК РФ. Кроме того, праздничные дни в такой ситуации не оплачиваются в сумме среднего заработка.

Куда поехать на майские праздники

На основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года, в России подготовили рейтинг популярных направлений на майские праздники.
Самыми востребованными городами для путешествий среди тех, кто не хочет ехать на дачу, оказались: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Банное, Казань, Углич и Ростов-на-Дону.
Турция на майские праздники 2021 года также будет открыта для россиян, если эпидситуация в стране не изменится. С 15 марта для въезда туристам нужно заполнять только специальную электронную анкету.
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Если зарубежные курорты вновь закроют въезд для гостей, россияне смогут отдохнуть в не менее популярных местах: на Черном море, Балтике, Дальнем Востоке и Байкале.
Коронавирусные ограничения, в том числе режим самоизоляции, будут действовать в России в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Решение по введению или отмене каких-либо ограничительных мер каждый регион принимает самостоятельно на основании ситуации в субъекте.
 
Россиямайские праздники
 
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