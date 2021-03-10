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В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи
Председатель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), она же — представитель Австрийского агентства по вопросам здоровья, Криста Виртумер-Хохе... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:00
2021-03-10T08:00
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
авторы
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Председатель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), она же — представитель Австрийского агентства по вопросам здоровья, Криста Виртумер-Хохе сравнила возможность экстренного одобрения вакцины "Спутник V" Веной с "русской рулеткой".Тема возникла неслучайно: Австрия проявляет нескрываемый интерес к российскому препарату. На прошлой неделе состоялись переговоры делегации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с канцлером Себастьяном Курцем. И хотя руководство страны заявило, что будет ждать допуска медикамента на европейский рынок от ЕМА, сам факт готовности еще одной влиятельной и богатой страны ЕС к вакцинному сотрудничеству с Москвой воспринимается наблюдателями как знаковый.На заявление Виртумер-Хохе молниеносно последовала реакция создателей "Спутника V", которые потребовали от еврочиновницы публичных извинений.Глава ЕМА и впрямь вышла далеко за рамки не только своих формальных полномочий, но и просто приличий. Для начала она грубо нарушила профессиональную этику, усомнившись в квалификации национальных регуляторов 46 стран, которые уже одобрили применение "Спутника V". Кроме того, ЕМА до сих пор не позволяло себе высказываться в подобном ключе ни об одном другом препарате — что вполне понятно, поскольку такая позиция является вопиюще непрофессиональной. Ну а то, что агентство не стало стесняться в выражениях по поводу российской разработки, выдает его откровенную политическую пристрастность, а заодно банальный расизм, не видящий необходимости соблюдать принятые правила в отношении русских недочеловеков.Впрочем, поведение Виртумер-Хохе вполне объяснимо, учитывая нарастающий вал проблем с вакцинацией у Брюсселя. Все тщательно продуманные и полностью соответствующие идеологии момента европейские планы пошли прахом. Вместо предполагавшейся строго централизованной процедуры с выбраковкой российского и других "неправильных" препаратов ЕМА было вынуждено начать процесс экспертизы "Спутника V" для сертификации. Причем у вакцины весьма внушительная группа поддержки во главе с Германией.Ситуация с вакцинацией в союзе настоль сложная, что Европейская комиссия признала право стран — членов ЕС самостоятельно приобретать препараты у производителей, которые не были законтрактованы Брюсселем.А СМИ уже открыто пишут не только о "пропагандистском успехе Путина в сердце Европы", но и о провалах европейской стратегии. Германская Die Welt поведала о причинах, по которым крошечное государство Сан-Марино оказалось в числе первых, зарегистрировавших "Спутник V". Власти страны, сильно пострадавшей от пандемии (первое место в мире по соотношению умерших от коронавируса к общей численности населения), рассказали, что обили все пороги Брюсселя в попытках получить вакцины через централизованные каналы ЕС. Все оказалось безрезультатно: "Поэтому мы обратились к Российской Федерации и таким образом получили доступ к поставкам "Спутника V".Еще одним примером перехватывания национальными властями инициативы из рук Евросоюза стали активные действия Италии, которая тоже явно осознала, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.Несколько недель назад в ЕС был введен механизм, который позволяет блокировать экспорт вакцины, и итальянцы стали первыми, кто воспользовался данной процедурой. Компания AstraZeneca планировала отправить в Австралию 250 тысяч доз своего препарата, произведенного на предприятии в итальянском городе Ананьи.При этом в Австралии дела с COVID-19 обстоят куда благополучнее, чем в Европе: и уровень заболеваемости относительно низкий, и у страны уже есть 300 тысяч доз вакцины, что позволит ей продержаться до открытия собственного производства по технологии AstraZeneca уже в этом месяце.Так что итальянские власти просто отклонили запрос на экспорт данной партии. А премьер-министр страны Марио Драги призвал ЕС действовать более жестко в отношении компаний, которые не выполняют свои контрактные обязательства по поставкам вакцины (AstraZeneca лидерирует в данном антирейтинге).Однако как будто Брюсселю мало все большей "самодеятельности" членов ЕС — на иных "фронтах", в частности экономическом, дела тоже обстоят не лучше. Бизнес весьма мрачно смотрит на текущее состояние дел и дальнейшие перспективы. Восстановление европейской экономики затягивается, сохраняющиеся ограничения тормозят работу предприятий, идет отток капитала, под угрозой срыва находится еще один туристический сезон. По оценке Bloomberg, ЕС может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за "вялых" темпов вакцинации.Ничего удивительного, что при таких раскладах Евросоюзу не до укрепления дисциплины в своих рядах. И он вынужден сквозь пальцы смотреть на то, как его члены все активнее перестраиваются на борьбу с пандемией в соответствии с реальностью, а не идеологически выверенной и безупречной исключительно на бумаге стратегией.Ну а все, что остается еврочиновникам, которым в принудительном порядке на ходу меняют установки и программу действий, — это мелкие "укусы", подобные заявлению Виртумер-Хохе о "Спутнике V" и "русской рулетке".
https://ria.ru/20210305/avstriya-1600084038.html
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600103351.html
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600454908.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, евросоюз, авторы

В борьбе с коронавирусом и Россией ЕС примеряет роль моськи

08:00 10.03.2021
 
© AP Photo / Ronald ZakЦентральная улица в Вене, Австрия
Центральная улица в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Председатель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), она же — представитель Австрийского агентства по вопросам здоровья, Криста Виртумер-Хохе сравнила возможность экстренного одобрения вакцины "Спутник V" Веной с "русской рулеткой".
Тема возникла неслучайно: Австрия проявляет нескрываемый интерес к российскому препарату. На прошлой неделе состоялись переговоры делегации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с канцлером Себастьяном Курцем. И хотя руководство страны заявило, что будет ждать допуска медикамента на европейский рынок от ЕМА, сам факт готовности еще одной влиятельной и богатой страны ЕС к вакцинному сотрудничеству с Москвой воспринимается наблюдателями как знаковый.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 14:48Распространение коронавируса
В Австрии оценили возможность применения "Спутника V"
На заявление Виртумер-Хохе молниеносно последовала реакция создателей "Спутника V", которые потребовали от еврочиновницы публичных извинений.
Глава ЕМА и впрямь вышла далеко за рамки не только своих формальных полномочий, но и просто приличий. Для начала она грубо нарушила профессиональную этику, усомнившись в квалификации национальных регуляторов 46 стран, которые уже одобрили применение "Спутника V". Кроме того, ЕМА до сих пор не позволяло себе высказываться в подобном ключе ни об одном другом препарате — что вполне понятно, поскольку такая позиция является вопиюще непрофессиональной. Ну а то, что агентство не стало стесняться в выражениях по поводу российской разработки, выдает его откровенную политическую пристрастность, а заодно банальный расизм, не видящий необходимости соблюдать принятые правила в отношении русских недочеловеков.
Впрочем, поведение Виртумер-Хохе вполне объяснимо, учитывая нарастающий вал проблем с вакцинацией у Брюсселя. Все тщательно продуманные и полностью соответствующие идеологии момента европейские планы пошли прахом. Вместо предполагавшейся строго централизованной процедуры с выбраковкой российского и других "неправильных" препаратов ЕМА было вынуждено начать процесс экспертизы "Спутника V" для сертификации. Причем у вакцины весьма внушительная группа поддержки во главе с Германией.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 16:07Распространение коронавируса
В Германии призвали Евросоюз ускорить сертификацию вакцины "Спутник V"
Ситуация с вакцинацией в союзе настоль сложная, что Европейская комиссия признала право стран — членов ЕС самостоятельно приобретать препараты у производителей, которые не были законтрактованы Брюсселем.
А СМИ уже открыто пишут не только о "пропагандистском успехе Путина в сердце Европы", но и о провалах европейской стратегии. Германская Die Welt поведала о причинах, по которым крошечное государство Сан-Марино оказалось в числе первых, зарегистрировавших "Спутник V". Власти страны, сильно пострадавшей от пандемии (первое место в мире по соотношению умерших от коронавируса к общей численности населения), рассказали, что обили все пороги Брюсселя в попытках получить вакцины через централизованные каналы ЕС. Все оказалось безрезультатно: "Поэтому мы обратились к Российской Федерации и таким образом получили доступ к поставкам "Спутника V".
Еще одним примером перехватывания национальными властями инициативы из рук Евросоюза стали активные действия Италии, которая тоже явно осознала, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Несколько недель назад в ЕС был введен механизм, который позволяет блокировать экспорт вакцины, и итальянцы стали первыми, кто воспользовался данной процедурой. Компания AstraZeneca планировала отправить в Австралию 250 тысяч доз своего препарата, произведенного на предприятии в итальянском городе Ананьи.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 13:40Распространение коронавируса
Песков прокомментировал ситуацию с выпуском "Спутника V" в других странах
При этом в Австралии дела с COVID-19 обстоят куда благополучнее, чем в Европе: и уровень заболеваемости относительно низкий, и у страны уже есть 300 тысяч доз вакцины, что позволит ей продержаться до открытия собственного производства по технологии AstraZeneca уже в этом месяце.
Так что итальянские власти просто отклонили запрос на экспорт данной партии. А премьер-министр страны Марио Драги призвал ЕС действовать более жестко в отношении компаний, которые не выполняют свои контрактные обязательства по поставкам вакцины (AstraZeneca лидерирует в данном антирейтинге).

Этим итальянская активность не исчерпалась: два дня назад было подписано соглашение между РФПИ и компанией Adienne Pharma&Biotech о производстве "Спутника V" в Италии, что стало первым документом такого рода в Европе.

Однако как будто Брюсселю мало все большей "самодеятельности" членов ЕС — на иных "фронтах", в частности экономическом, дела тоже обстоят не лучше. Бизнес весьма мрачно смотрит на текущее состояние дел и дальнейшие перспективы. Восстановление европейской экономики затягивается, сохраняющиеся ограничения тормозят работу предприятий, идет отток капитала, под угрозой срыва находится еще один туристический сезон. По оценке Bloomberg, ЕС может потерять от 50 до 100 миллиардов евро из-за "вялых" темпов вакцинации.
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 23:01Распространение коронавируса
Bloomberg предрек ЕС потерю 100 миллиардов евро из-за "вялой" вакцинации
Ничего удивительного, что при таких раскладах Евросоюзу не до укрепления дисциплины в своих рядах. И он вынужден сквозь пальцы смотреть на то, как его члены все активнее перестраиваются на борьбу с пандемией в соответствии с реальностью, а не идеологически выверенной и безупречной исключительно на бумаге стратегией.
Ну а все, что остается еврочиновникам, которым в принудительном порядке на ходу меняют установки и программу действий, — это мелкие "укусы", подобные заявлению Виртумер-Хохе о "Спутнике V" и "русской рулетке".
 
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