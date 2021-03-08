https://ria.ru/20210308/sputnik-1600362273.html

РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии

РФПИ подписал соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии, сообщается в... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T17:03

2021-03-08T17:03

2021-03-08T17:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр гинцбург

итало-российская торговая палата

российский фонд прямых инвестиций

европа

италия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии, сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты (в распоряжении РИА Новости).Сообщается, что ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V"."Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии", - говорится в сообщении Итало-российской торговой палаты.По ее данным, местное производство вакцины "Спутник V " должны запустить в июле. "Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", - отмечается в сообщении.Торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями российских государственных структур для обсуждения возможности производства вакцины "Спутник V" в Италии.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210307/vaktsina-1600305032.html

европа

италия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, итало-российская торговая палата, российский фонд прямых инвестиций, европа, италия