https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600154547.html
Делегация РФПИ обсудила с канцлером Австрии вакцину "Спутник V"
Делегация РФПИ обсудила с канцлером Австрии вакцину "Спутник V"
Делегация РФПИ провела в пятницу в Вене переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, обсуждалась в том числе тема российской вакцины "Cпутник V", заявил... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:32
2021-03-05T20:32
2021-03-05T21:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
себастьян курц
российский фонд прямых инвестиций
австрия
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Делегация РФПИ провела в пятницу в Вене переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, обсуждалась в том числе тема российской вакцины "Cпутник V", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Лев Терехов.По его словам, состоялась личная встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с австрийским канцлером Курцем по теме "Спутника V".Ранее в посольстве сообщили, что делегация на переговорах в Вене обсуждала "использования Sputnik V в Австрии". В ближайшее время будут согласованы новые даты переговоров, заявили в дипмиссии РИА Новости.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.
https://ria.ru/20210305/avstriya-1600084038.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, австрия, в мире
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Делегация РФПИ
провела в пятницу в Вене переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем
, обсуждалась в том числе тема российской вакцины "Cпутник V", заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Лев Терехов.
"Переговоры были конструктивными и прошли в позитивном ключе", - сказал Терехов.
По его словам, состоялась личная встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с австрийским канцлером Курцем по теме "Спутника V".
Ранее в посольстве сообщили, что делегация на переговорах в Вене обсуждала "использования Sputnik V в Австрии". В ближайшее время будут согласованы новые даты переговоров, заявили в дипмиссии РИА Новости.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.