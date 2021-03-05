https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600105272.html
В Евросоюзе разрешили странам самостоятельно закупать российские вакцины
В Евросоюзе разрешили странам самостоятельно закупать российские вакцины
Страны-члены Евросоюза не должны вести параллельные переговоры на поставки вакцин против коронавируса с производителями, у которых есть централизованные... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:14
2021-03-05T16:14
2021-03-05T16:14
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
китай
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза не должны вести параллельные переговоры на поставки вакцин против коронавируса с производителями, у которых есть централизованные контракты на закупку от имени Еврокомиссии, но самостоятельно приобретать вакцины у других производителей они имеют полное право, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, говоря о намерении ряда европейских стран в индивидуальном порядке осуществлять закупку доз российской или китайской вакцины от COVID-19, призвал к солидарности на европейском уровне."Что касается процедуры одобрения вакцин, то, как известно, она осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но существует также национальная процедура для экстренных случаев, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА. Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий", - добавил представитель Еврокомиссии.Мамер добавил, что "позиция ЕК заключается в том, что общеевропейская стратегия утверждена для того, чтобы гарантировать доступ всем государствам союза к вакцинам, чтобы вакцинировать всех граждан ЕС. Мы продолжаем считать, что это хорошие рамки для стратегии вакцинации".В четверг европейский регулятор ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине. Ведомство рассчитывает, что оценка препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может.Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.В понедельник президент Польши Анджей Дуда по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином возможность закупки китайской вакцины от коронавируса.
https://ria.ru/20210217/sputnik-1597916741.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, китай, в мире
БРЮССЕЛЬ, 5 мар - РИА Новости.
Страны-члены Евросоюза
не должны вести параллельные переговоры на поставки вакцин против коронавируса с производителями, у которых есть централизованные контракты на закупку от имени Еврокомиссии
, но самостоятельно приобретать вакцины у других производителей они имеют полное право, сообщил на брифинге в Брюсселе
официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, говоря о намерении ряда европейских стран в индивидуальном порядке осуществлять закупку доз российской или китайской вакцины от COVID-19, призвал к солидарности на европейском уровне.
"Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков", - сообщил Мамер, комментируя призывы французского политика к солидарности в вопросе вакцин.
"Что касается процедуры одобрения вакцин, то, как известно, она осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но существует также национальная процедура для экстренных случаев, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА. Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий", - добавил представитель Еврокомиссии.
Мамер добавил, что "позиция ЕК заключается в том, что общеевропейская стратегия утверждена для того, чтобы гарантировать доступ всем государствам союза к вакцинам, чтобы вакцинировать всех граждан ЕС. Мы продолжаем считать, что это хорошие рамки для стратегии вакцинации".
В четверг европейский регулятор ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине. Ведомство рассчитывает, что оценка препарата пройдет в сокращенные сроки, но даты одобрения препарата пока назвать не может.
Венгрия
и Словакия
уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда
по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином
возможность закупки китайской вакцины от коронавируса.