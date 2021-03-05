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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/avstriya-1600084038.html
В Австрии оценили возможность применения "Спутника V"
В Австрии оценили возможность применения "Спутника V"
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в пятницу, что применение в Австрии российской вакцины от COVID "Спутник V" станет возможным в случае получения... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:48
2021-03-05T14:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
себастьян курц
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в пятницу, что применение в Австрии российской вакцины от COVID "Спутник V" станет возможным в случае получения допуска от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).Как отметил Курц, ведутся переговоры с производителями вакцины из России и Китая. Канцлер подчеркнул, что речь идет не о геополитических вопросах."Решающее значение имеет то, получит ли "Спутник V" допуск EMA", - сказал Курц на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ведомства федерального канцлера.При этом, по его словам, поскольку ЕС не заказывал российскую вакцину, то вопрос о ее закупке Австрией "не стоит".Курц также отметил, что вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca теперь рекомендована в Австрии в том числе для вакцинации лиц в возрасте от 65 лет. "Нашим безусловным приоритетом является защита пожилых людей", - добавил он.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , китай, австрия, словакия, в мире

В Австрии оценили возможность применения "Спутника V"

14:48 05.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в пятницу, что применение в Австрии российской вакцины от COVID "Спутник V" станет возможным в случае получения допуска от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Как отметил Курц, ведутся переговоры с производителями вакцины из России и Китая. Канцлер подчеркнул, что речь идет не о геополитических вопросах.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Решающее значение имеет то, получит ли "Спутник V" допуск EMA", - сказал Курц на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ведомства федерального канцлера.
При этом, по его словам, поскольку ЕС не заказывал российскую вакцину, то вопрос о ее закупке Австрией "не стоит".
Курц также отметил, что вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca теперь рекомендована в Австрии в том числе для вакцинации лиц в возрасте от 65 лет. "Нашим безусловным приоритетом является защита пожилых людей", - добавил он.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСебастьян КурцРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaКитайАвстрияСловакияВ мире
 
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