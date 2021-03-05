В Австрии оценили возможность применения "Спутника V"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в пятницу, что применение в Австрии российской вакцины от COVID "Спутник V" станет возможным в случае получения допуска от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Как отметил Курц, ведутся переговоры с производителями вакцины из России и Китая. Канцлер подчеркнул, что речь идет не о геополитических вопросах.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Решающее значение имеет то, получит ли "Спутник V" допуск EMA", - сказал Курц на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ведомства федерального канцлера.
При этом, по его словам, поскольку ЕС не заказывал российскую вакцину, то вопрос о ее закупке Австрией "не стоит".
Курц также отметил, что вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca теперь рекомендована в Австрии в том числе для вакцинации лиц в возрасте от 65 лет. "Нашим безусловным приоритетом является защита пожилых людей", - добавил он.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Венгрия и Словакия уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.