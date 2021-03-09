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Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС
Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС
Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T03:18
2021-03-09T03:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективу экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии с "русской рулеткой".Виртумер-Хохе, которая одновременно является представителем австрийского агентства по вопросам здоровья, ранее сделала соответствующее заявление в эфире австрийского телеканала ORF, сославшись на нехватку данных о привитых.В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор "не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине". "Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы. Вакцины и ЕМА должны быть вне политики", - подчеркнули разработчики препарата.По мнению создателей "Спутника V", европейцы "заслуживают беспристрастной экспертизы" препарата, а EMA не имеет права подобными заявлениями "подрывать доверие" к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили российский препарат.Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу (rolling review) регистрационного досье вакцины "Спутник V".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Этот препарат стал первым в мире, предназначенным для профилактики COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Применение "Спутника V" одобрено более чем в 40 странах.
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вакцина "спутник v", россия, евросоюз, в мире

Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС

03:18 09.03.2021 (обновлено: 03:25 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективу экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии с "русской рулеткой".
Виртумер-Хохе, которая одновременно является представителем австрийского агентства по вопросам здоровья, ранее сделала соответствующее заявление в эфире австрийского телеканала ORF, сославшись на нехватку данных о привитых.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в Twitter.

В заявлении подчеркивается, что европейский регулятор "не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине". "Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы. Вакцины и ЕМА должны быть вне политики", - подчеркнули разработчики препарата.
По мнению создателей "Спутника V", европейцы "заслуживают беспристрастной экспертизы" препарата, а EMA не имеет права подобными заявлениями "подрывать доверие" к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили российский препарат.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу (rolling review) регистрационного досье вакцины "Спутник V".
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Этот препарат стал первым в мире, предназначенным для профилактики COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Препарат предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Применение "Спутника V" одобрено более чем в 40 странах.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияЕвросоюзВ мире
 
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