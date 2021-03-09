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США обрушат на Россию невидимое возмездие
США обрушат на Россию невидимое возмездие
Газета The New York Times сообщила миру, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты проведут суперсекретную спецоперацию, в ходе которой нанесут "скрытые... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:00
2021-03-09T08:03
мнение - авторы
джейк салливан
россия
роберт о'брайен
microsoft corporation
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
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Газета The New York Times сообщила миру, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты проведут суперсекретную спецоперацию, в ходе которой нанесут "скрытые контрудары" по киберсистемам, связанным с российскими властями. Анонимные источники рассказали изданию, что последствия запланированных мероприятий будут очевидны для Владимира Путина, а также российских спецслужб и армии, но незаметны для всех остальных.Это согласуется с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который пару недель назад сообщил о готовности Вашингтона использовать набор "видимых и невидимых инструментов".Речь идет об ответе на кибератаку, совершенную на программное обеспечение компании по компьютерной безопасности SolarWinds, о которой стало известно в декабре прошлого года. Среди клиентов фирмы — ключевые правительственные учреждения США, а в числе пострадавших от взлома называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Государственный департамент.Спецслужбы и власти Штатов, а также ряд профильных корпораций прямо обвиняют в произошедшем Москву. По их утверждению, нападение было осуществлено хакерами, непосредственно связанными с российскими разведывательными структурами, а целью их действий был шпионаж. В конце феврале на слушаниях в комитете сената по разведке глава Microsoft Брэд Смит сказал, что это "была, вероятно, самая крупная и изощренная атака, которую когда-либо видел мир".Правда, другие представители отрасли не столь однозначны в обвинениях России. На тех же слушаниях представители двух ключевых компаний, специализирующихся на кибербезопасности, CrowdStrike и FireEye, признали, что у них нет данных о причастности Москвы к взлому. По их словам, максимум можно говорить о том, что "нападение соответствовало поведению русских", а "использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран".В России происходящее обычно рассматривается в рамках привычного тренда отношений с Западом: тот громко и бездоказательно обвиняет нашу страну в самых удивительных преступлениях, находя тем самым повод для новых санкций и дальнейшей эскалации.Однако если рассматривать ситуацию с точки зрения США, все выглядит заметно сложнее.Данная кибератака на самом деле представляет собой нечто из ряда вон выходящее. И хотя американские официальные лица твердят, что серьезного ущерба безопасности страны нанесено не было, крайне острая реакция властей США заставляет сомневаться в их искренности.Стоит напомнить, что из-за действий хакеров в Белом доме было созвано экстренное совещание, а советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать поездку в Европу и срочно вернуться в Вашингтон.Молниеносно — за каких-то два месяца — организованные слушания в сенате также подтверждают беспрецедентность произошедшего. Особо стоит отметить то, как освещалось это мероприятие в американских СМИ. Журналисты писали, что "сенат поджарил Microsoft и SolarWinds", а Reuters, один раз мимоходом упомянув Россию в своем материале о слушаниях, полностью сосредоточился на том, как корпорации защищали себя и валили друг на друга вину за случившееся.В компьютерной безопасности США действительно была пробита настолько грандиозная дыра, что это повергло в шок систему.И уж конечно, для Штатов невозможно, немыслимо признать, что это сделала какая-то группа обычных злоумышленников. Если уж кому-то и под силу нанести такой болезненный удар по глобальной сверхдержаве, то это обязательно должно быть другое государство — обладающее соответствующими компетенциями и огромными ресурсами, в том числе человеческими. Неслучайно все тот же Брэд Смит утверждает, что над взломом работало не менее тысячи "очень умелых, добросовестных инженеров", — надо же как-то оправдывать собственный провал.Россия же представляет во всех отношениях самый удобный объект для подобных обвинений, технология наветов в адрес которой отлажена до автоматизма. А выбранный Штатами формат "скрытого" ответа предоставляет им широчайшие возможности заявить о любом желаемом ими результате грядущих ударов возмездия по Москве.Правда, американцы так часто стали прибегать к громким обещаниям невидимых, но суперэффективных действий, что возникает вопрос, до какой степени на них построена и их система национальной кибербезопасности, в которой хакерам удалось проломить столь впечатляющую брешь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/slutskiy-1598821369.html
https://ria.ru/20210307/ssha-1600256843.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/voyna-1600143436.html
https://ria.ru/20210218/orbita-1597703344.html
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
мнение - авторы, джейк салливан, россия, роберт о'брайен, microsoft corporation, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша

США обрушат на Россию невидимое возмездие

08:00 09.03.2021 (обновлено: 08:03 09.03.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Газета The New York Times сообщила миру, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты проведут суперсекретную спецоперацию, в ходе которой нанесут "скрытые контрудары" по киберсистемам, связанным с российскими властями. Анонимные источники рассказали изданию, что последствия запланированных мероприятий будут очевидны для Владимира Путина, а также российских спецслужб и армии, но незаметны для всех остальных.
Это согласуется с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который пару недель назад сообщил о готовности Вашингтона использовать набор "видимых и невидимых инструментов".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 17:56
Слуцкий назвал "антироссийским мифом" обвинения РФ в кибератаках на США
Речь идет об ответе на кибератаку, совершенную на программное обеспечение компании по компьютерной безопасности SolarWinds, о которой стало известно в декабре прошлого года. Среди клиентов фирмы — ключевые правительственные учреждения США, а в числе пострадавших от взлома называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Государственный департамент.
Спецслужбы и власти Штатов, а также ряд профильных корпораций прямо обвиняют в произошедшем Москву. По их утверждению, нападение было осуществлено хакерами, непосредственно связанными с российскими разведывательными структурами, а целью их действий был шпионаж. В конце феврале на слушаниях в комитете сената по разведке глава Microsoft Брэд Смит сказал, что это "была, вероятно, самая крупная и изощренная атака, которую когда-либо видел мир".
Правда, другие представители отрасли не столь однозначны в обвинениях России. На тех же слушаниях представители двух ключевых компаний, специализирующихся на кибербезопасности, CrowdStrike и FireEye, признали, что у них нет данных о причастности Москвы к взлому. По их словам, максимум можно говорить о том, что "нападение соответствовало поведению русских", а "использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 10:21
Американский политолог Хумински предложил США новый подход к России
В России происходящее обычно рассматривается в рамках привычного тренда отношений с Западом: тот громко и бездоказательно обвиняет нашу страну в самых удивительных преступлениях, находя тем самым повод для новых санкций и дальнейшей эскалации.
Однако если рассматривать ситуацию с точки зрения США, все выглядит заметно сложнее.
Данная кибератака на самом деле представляет собой нечто из ряда вон выходящее. И хотя американские официальные лица твердят, что серьезного ущерба безопасности страны нанесено не было, крайне острая реакция властей США заставляет сомневаться в их искренности.
Стоит напомнить, что из-за действий хакеров в Белом доме было созвано экстренное совещание, а советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать поездку в Европу и срочно вернуться в Вашингтон.
Молниеносно — за каких-то два месяца — организованные слушания в сенате также подтверждают беспрецедентность произошедшего. Особо стоит отметить то, как освещалось это мероприятие в американских СМИ. Журналисты писали, что "сенат поджарил Microsoft и SolarWinds", а Reuters, один раз мимоходом упомянув Россию в своем материале о слушаниях, полностью сосредоточился на том, как корпорации защищали себя и валили друг на друга вину за случившееся.
Восход солнца на острове Тиран в Красном море - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 19:07Акценты
Приплыли. Россию и США заподозрили в "холодной войне" в Красном море
В компьютерной безопасности США действительно была пробита настолько грандиозная дыра, что это повергло в шок систему.
И уж конечно, для Штатов невозможно, немыслимо признать, что это сделала какая-то группа обычных злоумышленников. Если уж кому-то и под силу нанести такой болезненный удар по глобальной сверхдержаве, то это обязательно должно быть другое государство — обладающее соответствующими компетенциями и огромными ресурсами, в том числе человеческими. Неслучайно все тот же Брэд Смит утверждает, что над взломом работало не менее тысячи "очень умелых, добросовестных инженеров", — надо же как-то оправдывать собственный провал.
Россия же представляет во всех отношениях самый удобный объект для подобных обвинений, технология наветов в адрес которой отлажена до автоматизма. А выбранный Штатами формат "скрытого" ответа предоставляет им широчайшие возможности заявить о любом желаемом ими результате грядущих ударов возмездия по Москве.
Правда, американцы так часто стали прибегать к громким обещаниям невидимых, но суперэффективных действий, что возникает вопрос, до какой степени на них построена и их система национальной кибербезопасности, в которой хакерам удалось проломить столь впечатляющую брешь.
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
 
Мнение - АвторыДжейк СалливанРоссияРоберт О'БрайенMicrosoft CorporationВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)США
 
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