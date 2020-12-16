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Советник Трампа вернулся из Европы из-за "российских кибератак"
Советник Трампа вернулся из Европы из-за "российских кибератак"
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T02:47
2020-12-16T05:20
министерство торговли сша
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роберт о'брайен
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дональд трамп
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европа
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак, приписываемых хакерам из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.Как сообщили изданию источники, заседания будут связаны с кибератаками на госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство финансов, а также министерство торговли США.Отмечается, что советник Дональда Трампа планировал вернуться в США в субботу, однако прервал свою поездку после посещения только Франции и Израиля. Визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию были отменены.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными. адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
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министерство торговли сша, москва, роберт о'брайен, министерство финансов сша, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, дмитрий песков, европа, вашингтон (город), сша, в мире

Советник Трампа вернулся из Европы из-за "российских кибератак"

02:47 16.12.2020 (обновлено: 05:20 16.12.2020)
 
© Фото : United States government workСоветник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : United States government work
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак, приписываемых хакерам из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
"О'Брайен возвращается в связи с инцидентом со взломами ... Он сегодня и завтра утром проведет заседания СНБ, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне", - приводит агентство слова представителя СНБ Джона Уллиота.
Как сообщили изданию источники, заседания будут связаны с кибератаками на госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство финансов, а также министерство торговли США.
Отмечается, что советник Дональда Трампа планировал вернуться в США в субботу, однако прервал свою поездку после посещения только Франции и Израиля. Визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию были отменены.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными. адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 11:07Медиавойны
WP: Госдеп стал жертвой "кибершпионажа" со стороны России
 
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