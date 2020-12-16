https://ria.ru/20201216/kiberataki-1589417270.html

Советник Трампа вернулся из Европы из-за "российских кибератак"

Советник Трампа вернулся из Европы из-за "российских кибератак"

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T02:47

2020-12-16T02:47

2020-12-16T05:20

министерство торговли сша

москва

роберт о'брайен

министерство финансов сша

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

дмитрий песков

европа

вашингтон (город)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак, приписываемых хакерам из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.Как сообщили изданию источники, заседания будут связаны с кибератаками на госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство финансов, а также министерство торговли США.Отмечается, что советник Дональда Трампа планировал вернуться в США в субботу, однако прервал свою поездку после посещения только Франции и Израиля. Визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию были отменены.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными. адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.

https://ria.ru/20201215/kibershpionazh-1589276726.html

москва

европа

вашингтон (город)

сша

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