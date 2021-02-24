https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598700220.html
Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России к хакерской атаке на американские федеральные... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:45
2021-02-24T00:45
2021-02-24T10:49
россия
microsoft corporation
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_0:198:3000:1886_1920x0_80_0_0_05e59fd80748ca714a75690afb997b8b.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России к хакерской атаке на американские федеральные учреждения. Однако никаких конкретных фактов он не привел.Гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц, со своей стороны, заявил, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке."Я знаю, что правительство говорило о том, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Что касается нас, нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть", — сказал он.О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры смогли провести ее, взломав программное обеспечение Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, в том числе Министерство юстиции, Госдепартамент, Агентство национальной безопасности, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные.Представители разведки утверждают, что к кибератаке причастна Россия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на это, что Москва здесь ни при чем, а официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что обвинения России в якобы имевших место хакерских атаках стали рутиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/kiberataki-1598511949.html
https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_111:0:2890:2084_1920x0_80_0_0_7f18bf9300ec5aeaf44e0b64001a9b82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, microsoft corporation, сша, в мире
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Президент Microsoft
Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России
к хакерской атаке на американские федеральные учреждения. Однако никаких конкретных фактов он не привел.
"На этом этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российскую Службу внешней разведки, и не нашли доказательств, которые привели нас к кому-то еще", — сказал Смит на слушаниях в комитете сената по разведке. Трансляция велась на Youtube-канале программы PBS NewsHour.
Гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц, со своей стороны, заявил, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке.
"Я знаю, что правительство говорило о том, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Что касается нас, нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть", — сказал он.
О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры смогли провести ее, взломав программное обеспечение Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, в том числе Министерство юстиции, Госдепартамент, Агентство национальной безопасности, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные.
Представители разведки утверждают, что к кибератаке причастна Россия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
заявил на это, что Москва здесь ни при чем, а официальный представитель МИД Мария Захарова
отметила, что обвинения России в якобы имевших место хакерских атаках стали рутиной.