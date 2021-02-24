https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598700220.html

Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке

Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России к хакерской атаке на американские федеральные... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:45

2021-02-24T00:45

2021-02-24T10:49

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России к хакерской атаке на американские федеральные учреждения. Однако никаких конкретных фактов он не привел.Гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц, со своей стороны, заявил, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке."Я знаю, что правительство говорило о том, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Что касается нас, нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть", — сказал он.О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры смогли провести ее, взломав программное обеспечение Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, в том числе Министерство юстиции, Госдепартамент, Агентство национальной безопасности, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные.Представители разведки утверждают, что к кибератаке причастна Россия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на это, что Москва здесь ни при чем, а официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что обвинения России в якобы имевших место хакерских атаках стали рутиной.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/kiberataki-1598511949.html

https://ria.ru/20210217/khaker-1597922399.html

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2021

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россия, microsoft corporation, сша, в мире