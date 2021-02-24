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Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России к хакерской атаке на американские федеральные... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:45
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россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России к хакерской атаке на американские федеральные учреждения. Однако никаких конкретных фактов он не привел.Гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц, со своей стороны, заявил, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке."Я знаю, что правительство говорило о том, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Что касается нас, нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть", — сказал он.О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры смогли провести ее, взломав программное обеспечение Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, в том числе Министерство юстиции, Госдепартамент, Агентство национальной безопасности, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные.Представители разведки утверждают, что к кибератаке причастна Россия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на это, что Москва здесь ни при чем, а официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что обвинения России в якобы имевших место хакерских атаках стали рутиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/kiberataki-1598511949.html
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россия, microsoft corporation, сша, в мире

Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке

00:45 24.02.2021 (обновлено: 10:49 24.02.2021)
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Microsoft Брэд Смит утверждает, что располагает доказательствами, указывающими на причастность России к хакерской атаке на американские федеральные учреждения. Однако никаких конкретных фактов он не привел.

"На этом этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российскую Службу внешней разведки, и не нашли доказательств, которые привели нас к кому-то еще", — сказал Смит на слушаниях в комитете сената по разведке. Трансляция велась на Youtube-канале программы PBS NewsHour.

Гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Джордж Курц, со своей стороны, заявил, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности России к атаке.
"Я знаю, что правительство говорило о том, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Что касается нас, нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть", — сказал он.
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Представители разведки утверждают, что к кибератаке причастна Россия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на это, что Москва здесь ни при чем, а официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что обвинения России в якобы имевших место хакерских атаках стали рутиной.
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