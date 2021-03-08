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NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета The New York Times со ссылкой на РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T05:03
2021-03-08T13:23
россия
фбр
кибератаки
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.По данным неназванных собеседников, в ближайшие три недели Соединенные Штаты произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.Как отмечается, кроме кибератак, Штаты планируют ввести экономические санкции против Москвы в качестве ответа за хакерские действия, вменяемые Москве.Помимо этого, президент США Джо Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.Атака на клиентов SolarWindsВ начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds якобы стоит Россия.В частности, атаке подверглись правительственные учреждения США. В Вашингтоне предположили, что целью этих действий было получение разведданных. Однако впоследствии в Штатах заявили, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что администрация готова использовать разные методы в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — американская сторона готова применять "видимые и невидимые" инструменты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва непричастна к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также называла обвинения со стороны Вашингтона бездоказательными.
https://ria.ru/20210224/obraz-1598730642.html
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россия, фбр, кибератаки, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам

05:03 08.03.2021 (обновлено: 13:23 08.03.2021)
 
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным неназванных собеседников, в ближайшие три недели Соединенные Штаты произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.
Как отмечается, кроме кибератак, Штаты планируют ввести экономические санкции против Москвы в качестве ответа за хакерские действия, вменяемые Москве.
Помимо этого, президент США Джо Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.
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Атака на клиентов SolarWinds

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds якобы стоит Россия.
В частности, атаке подверглись правительственные учреждения США. В Вашингтоне предположили, что целью этих действий было получение разведданных. Однако впоследствии в Штатах заявили, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что администрация готова использовать разные методы в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — американская сторона готова применять "видимые и невидимые" инструменты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва непричастна к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также называла обвинения со стороны Вашингтона бездоказательными.
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