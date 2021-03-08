https://ria.ru/20210308/kiberataki-1600320781.html

NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам

NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам

США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета The New York Times со ссылкой на РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T05:03

2021-03-08T05:03

2021-03-08T13:23

россия

фбр

кибератаки

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.По данным неназванных собеседников, в ближайшие три недели Соединенные Штаты произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.Как отмечается, кроме кибератак, Штаты планируют ввести экономические санкции против Москвы в качестве ответа за хакерские действия, вменяемые Москве.Помимо этого, президент США Джо Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.Атака на клиентов SolarWindsВ начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds якобы стоит Россия.В частности, атаке подверглись правительственные учреждения США. В Вашингтоне предположили, что целью этих действий было получение разведданных. Однако впоследствии в Штатах заявили, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что администрация готова использовать разные методы в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — американская сторона готова применять "видимые и невидимые" инструменты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва непричастна к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также называла обвинения со стороны Вашингтона бездоказательными.

https://ria.ru/20210224/obraz-1598730642.html

https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, кибератаки, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире