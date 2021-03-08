NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:03 08.03.2021 (обновлено: 13:23 08.03.2021)
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным неназванных собеседников, в ближайшие три недели Соединенные Штаты произведут "скрытые контрудары", о которых станет известно Владимиру Путину, российской разведке и военным, но не внешнему миру.
Как отмечается, кроме кибератак, Штаты планируют ввести экономические санкции против Москвы в качестве ответа за хакерские действия, вменяемые Москве.
Помимо этого, президент США Джо Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем на фоне кибератак.
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Атака на клиентов SolarWinds
В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds якобы стоит Россия.
В частности, атаке подверглись правительственные учреждения США. В Вашингтоне предположили, что целью этих действий было получение разведданных. Однако впоследствии в Штатах заявили, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что администрация готова использовать разные методы в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — американская сторона готова применять "видимые и невидимые" инструменты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва непричастна к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также называла обвинения со стороны Вашингтона бездоказательными.
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