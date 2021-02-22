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https://ria.ru/20210222/khaker-1598526389.html
Советник Байдена заявил, что США готовят ответ на атаки "русских хакеров"
Советник Байдена заявил, что США готовят ответ на атаки "русских хакеров"
Официальный Вашингтон ответит Москве "не просто санкциями" за массовую хакерскую атаку на американские федеральные учреждения, якобы имевшую место в декабре... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T04:04
2021-02-22T04:04
джейк салливан
россия
мария захарова
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный Вашингтон ответит Москве "не просто санкциями" за массовую хакерскую атаку на американские федеральные учреждения, якобы имевшую место в декабре минувшего года. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, ответ будет включать в себя набор "видимых и невидимых инструментов".Он добавил, что сейчас сотрудники разведки устанавливают масштаб ущерба и выявляют лиц, причастных к кибератакам. По словам помощника президента, для подготовки ответных мер понадобятся недели. Американские власти работают над этим, заявил Салливан.Некто "российского происхождения"Вашингтон считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто "российского происхождения", заявила в среду журналистам замсоветника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер."Разведывательное сообщество выясняет, кто несет ответственность за это. Пока этот этап не завершен, я использую формулировку, которую мы использовали ранее: ответствен продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения", - сказала она.Ранее стало известно, что спецслужбы Соединенных Штатов считают, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре была попыткой получить разведданные.Как утверждают в ведомстве, "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей"."Хакерская атака"Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя Минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Москвой, но подтверждений этому не приводилось.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что утверждения США о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России стали рутиной, Москва призывает Вашингтон для урегулирования претензий использовать дипканалы. "Для урегулирования конкретных претензий призываем американских коллег не бросаться необоснованными обвинениями, ложными обвинениями, пользоваться официальными каналами обмена информацией", - сказала она.
https://ria.ru/20201130/kiberbezopasnost-1587043274.html
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джейк салливан, россия, мария захарова, дмитрий песков, сша, в мире

Советник Байдена заявил, что США готовят ответ на атаки "русских хакеров"

04:04 22.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный Вашингтон ответит Москве "не просто санкциями" за массовую хакерскую атаку на американские федеральные учреждения, якобы имевшую место в декабре минувшего года. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, ответ будет включать в себя набор "видимых и невидимых инструментов".
Он добавил, что сейчас сотрудники разведки устанавливают масштаб ущерба и выявляют лиц, причастных к кибератакам. По словам помощника президента, для подготовки ответных мер понадобятся недели. Американские власти работают над этим, заявил Салливан.
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Некто "российского происхождения"

Вашингтон считает, что за хакерской атакой через софт SolarWinds, вероятно, стоял некто "российского происхождения", заявила в среду журналистам замсоветника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер.
"Разведывательное сообщество выясняет, кто несет ответственность за это. Пока этот этап не завершен, я использую формулировку, которую мы использовали ранее: ответствен продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения", - сказала она.
Ранее стало известно, что спецслужбы Соединенных Штатов считают, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре была попыткой получить разведданные.
Как утверждают в ведомстве, "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей".
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Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя Минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Москвой, но подтверждений этому не приводилось.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что утверждения США о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России стали рутиной, Москва призывает Вашингтон для урегулирования претензий использовать дипканалы. "Для урегулирования конкретных претензий призываем американских коллег не бросаться необоснованными обвинениями, ложными обвинениями, пользоваться официальными каналами обмена информацией", - сказала она.
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