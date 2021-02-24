Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту. AR-игра
12:00 24.02.2021 (обновлено: 12:54 24.02.2021)
Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту. AR-игра
Вот уже 60 лет орбиту Земли загрязняет космический мусор: от сломанных спутников и ступеней ракет до частиц меньше 1 мм. К 2021 году таких объектов скопилось несколько миллионов, каждый год их число растёт на 5%. Сталкиваясь с космическими аппаратами, мусор выводит их из строя, генерирует новые обломки и угрожает навсегда закрыть доступ к космосу.
Что будет, если человечество лишится всех услуг, в оказании которых задействован космос? Прогноз погоды, потеря связи и GPS, возможности вывода в космос чего-либо в будущем… Вот почему космический мусор на орбите Земли представляет опасность планетарного масштаба.
Учёные и инженеры уже много лет проектируют аппараты для сбора, уничтожения и переработки космического мусора. Если у них получится, то, по прогнозам, уже в ближайшее десятилетие на уборке орбитального мусора можно будет зарабатывать до $200 млн в год. И теперь вы сами можете протестировать эти наработки!
Чтобы пройти AR-игру "Спутник-мусорщик", скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore. Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонов с операционной системой Android не ниже 7.0.
Большинство учёных сходятся во мнении, что самый простой, эффективный и безопасный способ избавиться от космического мусора - это сжигать его в атмосфере Земли. С помощью механического щупа прототипного итальянского аппарата D-Sat схватите крупные обломки и сбросьте их в атмосферу, чтобы они сгорели от трения о воздух.
© Иллюстрация РИА НовостиСпутник D-Sat. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
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Спутник D-Sat. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиСпутник ClearSpace. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
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Спутник ClearSpace. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
Спутник "Космический пастух". AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
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Спутник "Космический пастух". AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА НовостиСпутник Sling-Sat. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
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Спутник Sling-Sat. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиСпутник СКМ. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
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Спутник СКМ. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА НовостиПроект "Вольфрамовый веник". AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
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Проект "Вольфрамовый веник". AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
1 из 6
Спутник D-Sat. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
2 из 6
Спутник ClearSpace. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
3 из 6
Спутник "Космический пастух". AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
4 из 6
Спутник Sling-Sat. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
5 из 6
Спутник СКМ. AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
6 из 6
Проект "Вольфрамовый веник". AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту"
© Иллюстрация РИА Новости
Для безопасности космических аппаратов инженеры ищут способы сталкивать мусор с орбиты на расстоянии. Такое решение предлагает, например, концепция спутника “Космический пастух”, разработанная в Мадридском политехническом университете. Такой спутник будет тормозить и перенаправлять космический мусор с помощью ионной лучевой пушки.
Некоторые проекты предлагают не уничтожать, а перерабатывать космический мусор. Например, на таком решении спроектирован Сборщик Космического Мусора (СКМ), придуманный в компании “Российские космические системы”. Согласно концепции, он будет ловить мелкий мусор с помощью титановой сети и перерабатывать его в псевдожидкое топливо.
Проекты некоторых аппаратов не предусматривают прямого управления человеком - такие спутники должны быть полностью автономны. К таким концепциям относятся, например, швейцарский ClearSpace или техасский Sling-Sat.
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