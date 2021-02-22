https://ria.ru/20210222/napadeniya-1598588827.html

Случаи нападения на сотрудников дипломатических миссий в мире

Случаи нападения на сотрудников дипломатических миссий в мире

22 февраля 2021 года на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевики напали на конвой Всемирной продовольственной программы ООН. Погибли посол Италии... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T17:37

2021-02-22T17:37

2021-02-22T17:38

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22 февраля 2021 года на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевики напали на конвой Всемирной продовольственной программы ООН. Погибли посол Италии Лука Аттаназио и солдат корпуса карабинеров.19 декабря 2016 года в Анкаре (Турция) в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" произошло вооруженное нападение на Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Турецкой республике Андрея Карлова. По рассказам очевидцев, во время выступления российского дипломата на церемонии открытия выставки внезапно за его спиной раздался крик "Аллах акбар" и началась стрельба. Совершив несколько выстрелов, убийца потребовал от собравшихся на мероприятие разойтись, после чего подошел к лежавшему на полу дипломату и выстрелил в него еще несколько раз. После нападения Карлов был доставлен в госпиталь, через 40 минут врачи сообщили о его смерти. Стрелка уничтожили прибывшие на место трагедии полицейские. В результате инцидента были ранены еще три человека. Прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Еще пятерых обвиняемых она требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет. Заключительное заседание суда назначено на 9 марта 2021 года.27 марта 2015 года произошло нападение исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в столице Сомали Могадишо. Погибли 24 человека, среди которой посол Сомали в Швейцарии.14 марта 2014 года в столице Канады Оттаве было совершено нападение на сотрудника российского посольства в Канаде. Инцидент произошел в столичном районе Сэнди Хилл в многоквартирном доме, в котором проживают сотрудники иностранных ведомств. Пострадавший 44-летний гражданин РФ был обнаружен в вестибюле здания с ножевым ранением в спину и резаными ранами на руках. Полиция предъявила обвинение "в нападении при отягчающих обстоятельствах" военнослужащему армии Канады, сотруднику министерства национальной обороны Канады, 32-летнему Кевину Мартину. Между сотрудником российского дипведомства и канадцем произошла ссора. Оба употребляли алкоголь, затем собеседник россиянина выхватил нож и стал им наносить удары, из-за чего россиянин был вынужден выбежать из квартиры.28 января 2014 года в столице Судана городе Хартум было совершено нападение на генерального консула России в Судане и его супругу. Нападение совершил выходец из Центральноафриканской республики (ЦАР). Пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями, их состояние было расценено как стабильное. По мнению полиции, мотивом преступления послужило полученное злоумышленником известие об убийстве французскими военнослужащими в ЦАР его брата. Хотя в Центральноафриканской республике нет российских военных, мужчина хотел отомстить за брата, убив любого представителя западной цивилизации. В феврале нападавший был приговорен к трем годам заключения.11 октября 2013 года рядом со зданием Международного бизнес-центра в столице Панамы было совершено нападение на вице-консула России в Панаме Евгения Манилова. На дипломата напал с ножом гражданин Украины Алексей Лисовенко и нанес ему проникающее ранение. Лисовенко предъявлены обвинения в покушении на убийство.7 октября 2013 года стало известно, что было совершено нападение на сотрудника посольства РФ в Голландии Дмитрия Бородина. В квартиру советника-посланника посольства Бородина в Гааге ворвались вооруженные лица в камуфляжной форме и под абсолютно надуманным предлогом о якобы плохом его обращении с детьми жестоко избили, заковали в наручники и отвели в участок, где продержали почти до утра, после чего отпустили без всяких извинений и объяснений. Российская сторона направила Нидерландам резкую ноту протеста.9 сентября 2013 года первый секретарь посольства РФ в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении серьезные огнестрельные ранения, скончалась в республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и уроженца и жителя Грозного Юсупа Майр-Алиевича Лакаева, который освободился из мест лишения свободы в 2011 году.11 сентября 2012 года неизвестные обстреляли здание консульства США в Бенгази из гранатометов. Погибли посол США в Ливии Крис Стивенс, сотрудник информационного департамента посольства и два служащих госдепартамента. Всего при нападении на посольство США в Ливии погибли четыре американца, были ранены трое.29 ноября 2011 года были нанесены многочисленные травмы главе дипмиссии России в Катаре Владимиру Титоренко и двум сопровождавшим его сотрудникам посольства в аэропорту Дохи (Катар). Несмотря на разрешение МИД Катара на провоз диппочты в соответствии с Венской конвенцией, представители служб безопасности аэропорта, таможни и полиции настаивали на просвечивании дипломатической почты через рентгеновский аппарат. Они попытались отобрать почту, применяя грубую физическую силу. После этого инцидента посол был отозван.1 июля 2011 года произошло нападение на сотрудника посольства России в Македонии, когда он пешком возвращался с работы домой. Недалеко от своего места жительства российский дипломат был задет расположенным со стороны водителя боковым зеркалом автомашины, которая на высокой скорости двигалась во встречном направлении. Двое находившихся в автомобиле неизвестных вышли и без объяснений сбили дипломата с ног и жестоко избивали его в течение нескольких минут. После появления на месте происшествия свидетелей преступники сели в машину и скрылись. Россиянин был доставлен бригадой "скорой помощи" в одну из больниц города Скопье, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. У него были диагностированы многочисленные ушибы.20 сентября 2008 года во время теракта в Исламабаде (Пакистан) — взрыва отеля "Мариотт" погиб посол Чехии в Пакистане Иво Ждярек. Посол, назначенный в августе 2008 года, временно проживал в "Мариотте", считавшемся самым престижным и наиболее охраняемым отелем в пакистанской столице. Ответственность за взрыв возложила на себя исламистская группировка Fedayeen Islam. В ходе теракта были убиты 53 человека, ранены 226.В ночь на 29 октября 2006 года четверо сотрудников российского дипломатического представительства в Македонии подверглись нападению со стороны хулиганов. Инцидент произошел в популярном баре "Тренд", где на дипломатов набросилась с кулаками группа хулиганов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Избиение дипломатов пресек оказавшийся поблизости полицейский наряд. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, российские граждане получили легкие телесные повреждения - ушибы и ссадины.20 августа 2006 года было совершено нападение на посла России в Кении Валерия Егошкина двумя неизвестными на автотрассе. Один из них ударил посла ножом в спину. Российский дипломат получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. После выздоровления Егошкин продолжил свою работу в Кении.3 июня 2006 года в Багдаде группа неизвестных обстреляла бронированный автомобиль российской дипломатической миссии при подъезде к посольству РФ. Четверо из находившихся в машине сотрудников были захвачены в заложники, один погиб на месте. 27 июня МИД РФ официально сообщил о гибели захваченных в заложники дипломатов. 23 мая 2010 года Иракский суд приговорил к смертной казни осужденного члена "Аль-Каиды"* за похищение и убийство сотрудников посольства России в Багдаде.27 июля 2005 года стало известно о казни главы алжирской дипмиссии (посла) Али Бельарусси, который вместе с атташе Изеддином Белькади был похищен в Багдаде (Ирак) 21 июля и взят в заложники. Ответственность взяла на себя группировка "База джихада в Ираке"*, связанная с "Аль-Каидой"*.2 июля 2005 года в Багдаде около своего дома был похищен посол Египта в Ираке Ихаб аш-Шериф. Ответственность за его захват взяла на себя группировка Мусаба аз-Заркауи "База джихада в стране Междуречья", объявившая 7 июля о казни заложника. Тело египетского дипломата не было найдено.* Террористическая группировка, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид катара, андрей карлов, генеральная прокуратура рф, справки, в мире