Случаи нападения на сотрудников дипломатических миссий в мире
17:37 22.02.2021 (обновлено: 17:38 22.02.2021)
© AP Photo / John BompengoПолиция в Конго
© AP Photo / John Bompengo
22 февраля 2021 года на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевики напали на конвой Всемирной продовольственной программы ООН. Погибли посол Италии Лука Аттаназио и солдат корпуса карабинеров.
19 декабря 2016 года в Анкаре (Турция) в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" произошло вооруженное нападение на Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Турецкой республике Андрея Карлова. По рассказам очевидцев, во время выступления российского дипломата на церемонии открытия выставки внезапно за его спиной раздался крик "Аллах акбар" и началась стрельба. Совершив несколько выстрелов, убийца потребовал от собравшихся на мероприятие разойтись, после чего подошел к лежавшему на полу дипломату и выстрелил в него еще несколько раз. После нападения Карлов был доставлен в госпиталь, через 40 минут врачи сообщили о его смерти. Стрелка уничтожили прибывшие на место трагедии полицейские. В результате инцидента были ранены еще три человека. Прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Еще пятерых обвиняемых она требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет. Заключительное заседание суда назначено на 9 марта 2021 года.
27 марта 2015 года произошло нападение исламистской группировки "Аш-Шабаб" на отель в столице Сомали Могадишо. Погибли 24 человека, среди которой посол Сомали в Швейцарии.
14 марта 2014 года в столице Канады Оттаве было совершено нападение на сотрудника российского посольства в Канаде. Инцидент произошел в столичном районе Сэнди Хилл в многоквартирном доме, в котором проживают сотрудники иностранных ведомств. Пострадавший 44-летний гражданин РФ был обнаружен в вестибюле здания с ножевым ранением в спину и резаными ранами на руках. Полиция предъявила обвинение "в нападении при отягчающих обстоятельствах" военнослужащему армии Канады, сотруднику министерства национальной обороны Канады, 32-летнему Кевину Мартину. Между сотрудником российского дипведомства и канадцем произошла ссора. Оба употребляли алкоголь, затем собеседник россиянина выхватил нож и стал им наносить удары, из-за чего россиянин был вынужден выбежать из квартиры.
28 января 2014 года в столице Судана городе Хартум было совершено нападение на генерального консула России в Судане и его супругу. Нападение совершил выходец из Центральноафриканской республики (ЦАР). Пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями, их состояние было расценено как стабильное. По мнению полиции, мотивом преступления послужило полученное злоумышленником известие об убийстве французскими военнослужащими в ЦАР его брата. Хотя в Центральноафриканской республике нет российских военных, мужчина хотел отомстить за брата, убив любого представителя западной цивилизации. В феврале нападавший был приговорен к трем годам заключения.
11 октября 2013 года рядом со зданием Международного бизнес-центра в столице Панамы было совершено нападение на вице-консула России в Панаме Евгения Манилова. На дипломата напал с ножом гражданин Украины Алексей Лисовенко и нанес ему проникающее ранение. Лисовенко предъявлены обвинения в покушении на убийство.
7 октября 2013 года стало известно, что было совершено нападение на сотрудника посольства РФ в Голландии Дмитрия Бородина. В квартиру советника-посланника посольства Бородина в Гааге ворвались вооруженные лица в камуфляжной форме и под абсолютно надуманным предлогом о якобы плохом его обращении с детьми жестоко избили, заковали в наручники и отвели в участок, где продержали почти до утра, после чего отпустили без всяких извинений и объяснений. Российская сторона направила Нидерландам резкую ноту протеста.
9 сентября 2013 года первый секретарь посольства РФ в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении серьезные огнестрельные ранения, скончалась в республиканской больнице 14 сентября. Генпрокуратура Абхазии в официальном заявлении подтвердила причастность к этому убийству Исхана Сабанчиева и уроженца и жителя Грозного Юсупа Майр-Алиевича Лакаева, который освободился из мест лишения свободы в 2011 году.
11 сентября 2012 года неизвестные обстреляли здание консульства США в Бенгази из гранатометов. Погибли посол США в Ливии Крис Стивенс, сотрудник информационного департамента посольства и два служащих госдепартамента. Всего при нападении на посольство США в Ливии погибли четыре американца, были ранены трое.
29 ноября 2011 года были нанесены многочисленные травмы главе дипмиссии России в Катаре Владимиру Титоренко и двум сопровождавшим его сотрудникам посольства в аэропорту Дохи (Катар). Несмотря на разрешение МИД Катара на провоз диппочты в соответствии с Венской конвенцией, представители служб безопасности аэропорта, таможни и полиции настаивали на просвечивании дипломатической почты через рентгеновский аппарат. Они попытались отобрать почту, применяя грубую физическую силу. После этого инцидента посол был отозван.
1 июля 2011 года произошло нападение на сотрудника посольства России в Македонии, когда он пешком возвращался с работы домой. Недалеко от своего места жительства российский дипломат был задет расположенным со стороны водителя боковым зеркалом автомашины, которая на высокой скорости двигалась во встречном направлении. Двое находившихся в автомобиле неизвестных вышли и без объяснений сбили дипломата с ног и жестоко избивали его в течение нескольких минут. После появления на месте происшествия свидетелей преступники сели в машину и скрылись. Россиянин был доставлен бригадой "скорой помощи" в одну из больниц города Скопье, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. У него были диагностированы многочисленные ушибы.
20 сентября 2008 года во время теракта в Исламабаде (Пакистан) — взрыва отеля "Мариотт" погиб посол Чехии в Пакистане Иво Ждярек. Посол, назначенный в августе 2008 года, временно проживал в "Мариотте", считавшемся самым престижным и наиболее охраняемым отелем в пакистанской столице. Ответственность за взрыв возложила на себя исламистская группировка Fedayeen Islam. В ходе теракта были убиты 53 человека, ранены 226.
В ночь на 29 октября 2006 года четверо сотрудников российского дипломатического представительства в Македонии подверглись нападению со стороны хулиганов. Инцидент произошел в популярном баре "Тренд", где на дипломатов набросилась с кулаками группа хулиганов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Избиение дипломатов пресек оказавшийся поблизости полицейский наряд. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, российские граждане получили легкие телесные повреждения - ушибы и ссадины.
20 августа 2006 года было совершено нападение на посла России в Кении Валерия Егошкина двумя неизвестными на автотрассе. Один из них ударил посла ножом в спину. Российский дипломат получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. После выздоровления Егошкин продолжил свою работу в Кении.
3 июня 2006 года в Багдаде группа неизвестных обстреляла бронированный автомобиль российской дипломатической миссии при подъезде к посольству РФ. Четверо из находившихся в машине сотрудников были захвачены в заложники, один погиб на месте. 27 июня МИД РФ официально сообщил о гибели захваченных в заложники дипломатов. 23 мая 2010 года Иракский суд приговорил к смертной казни осужденного члена "Аль-Каиды"* за похищение и убийство сотрудников посольства России в Багдаде.
27 июля 2005 года стало известно о казни главы алжирской дипмиссии (посла) Али Бельарусси, который вместе с атташе Изеддином Белькади был похищен в Багдаде (Ирак) 21 июля и взят в заложники. Ответственность взяла на себя группировка "База джихада в Ираке"*, связанная с "Аль-Каидой"*.
2 июля 2005 года в Багдаде около своего дома был похищен посол Египта в Ираке Ихаб аш-Шериф. Ответственность за его захват взяла на себя группировка Мусаба аз-Заркауи "База джихада в стране Междуречья", объявившая 7 июля о казни заложника. Тело египетского дипломата не было найдено.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников