Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/karlov-1598178099.html
Причастный к убийству посла Андрея Карлова не признал вину
Причастный к убийству посла Андрея Карлова не признал вину
Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, которому предъявлены обвинения по делу об... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:53
2021-02-19T14:53
россия
убийство российского посла в анкаре
андрей карлов
турция
анкара
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155069/45/1550694523_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_74d43a8cf37bb74a580ce97baf2958f9.jpg
АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, которому предъявлены обвинения по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрей Карлова, дал в пятницу показания на суде, не признав себя виновным в этом преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве Карлова, назначил заключительное заседание на 9 марта. Ожидается, что в этот день подсудимые выступят с последним словом, после чего будет оглашен приговор.Акалын заявил, что никаких доказательств его вины нет и потребовал своего освобождения. Он отверг предъявленные ему обвинения, в частности, в том, что он сообщил убийце информацию о том, что Карлов не использовал охрану. По его словам, это в Анкаре ни для кого не являлось секретом.Адвокат Акалына Айтен Измирли заявила на суде, что ей не дали возможности подготовиться к процессу, ограничивали доступ к документам. "Я разговаривала с подзащитным через плотную перегородку, из трех фраз слышала одну. Меня задерживали, все собранные нами документы у меня изъяли. Мы неоднократно жаловались, что суд нарушает наши права по подготовке защиты, не приглашает свидетелей, которых мы предлагали опросить", - заявила адвокат.По ее словам, ни на одном заседании суда ее подзащитному не задавались вопросы о его причастности к убийству Карлова."Убийца российского посла выкрикивал лозунги "Джебхат ан-Нусры"* (запрещенной в РФ террористической группировки), но его до сих пор его пытаются привязать к FETO (так в Анкаре называют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Еще он выкрикивал: "Не забудьте Алеппо и Сирию, вы за это заплатите!". Он кричал что-то про Чечню, Дагестан... При чем тут FETO?", - добавила Измирли.Она заявила, что убийца начал служить в полиции в Диярбакыре, а затем его перевели в Анкару на престижную должность, связанную с охраной. "Почему он получил такую должность, нет ли тут политической подоплеки? Почему убийца, окруженный полицией, не имевший с собой заложников, был убит? На каком основании утверждается, что он имел пояс смертника, когда было понятно, что он не собирается нападать на полицейских? Почему эти очевидные вещи не принимаются во внимание?", - заявила адвокат.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью анесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210210/karlov-1596834800.html
https://ria.ru/20190110/1549203848.html
https://ria.ru/20201202/diprabotniki-1587263137.html
россия
турция
анкара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155069/45/1550694523_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_48c45e91f483726ebdb59099db7cd811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, турция, анкара, происшествия

Причастный к убийству посла Андрея Карлова не признал вину

14:53 19.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска Андрею Карлову
Мемориальная доска Андрею Карлову - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, которому предъявлены обвинения по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрей Карлова, дал в пятницу показания на суде, не признав себя виновным в этом преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве Карлова, назначил заключительное заседание на 9 марта. Ожидается, что в этот день подсудимые выступят с последним словом, после чего будет оглашен приговор.
В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:56
В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова
Акалын заявил, что никаких доказательств его вины нет и потребовал своего освобождения. Он отверг предъявленные ему обвинения, в частности, в том, что он сообщил убийце информацию о том, что Карлов не использовал охрану. По его словам, это в Анкаре ни для кого не являлось секретом.
"Меня обвиняют, что я собирался свергнуть государственный строй. Однако попытка переворота была 15 июля (2016 года), а посла убили уже после этого. Какое это имеет отношение ко мне? Если я хотел свергнуть строй, то где свидетели против меня из военных, где документы? Ничего этого в обвинительном заключении нет", - заявил подсудимый.
Адвокат Акалына Айтен Измирли заявила на суде, что ей не дали возможности подготовиться к процессу, ограничивали доступ к документам. "Я разговаривала с подзащитным через плотную перегородку, из трех фраз слышала одну. Меня задерживали, все собранные нами документы у меня изъяли. Мы неоднократно жаловались, что суд нарушает наши права по подготовке защиты, не приглашает свидетелей, которых мы предлагали опросить", - заявила адвокат.
По ее словам, ни на одном заседании суда ее подзащитному не задавались вопросы о его причастности к убийству Карлова.
"Убийца российского посла выкрикивал лозунги "Джебхат ан-Нусры"* (запрещенной в РФ террористической группировки), но его до сих пор его пытаются привязать к FETO (так в Анкаре называют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Еще он выкрикивал: "Не забудьте Алеппо и Сирию, вы за это заплатите!". Он кричал что-то про Чечню, Дагестан... При чем тут FETO?", - добавила Измирли.
Портрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2019
10 января 2019, 20:55
Организатор выставки, на которой убили посла Карлова, не признал вину
Она заявила, что убийца начал служить в полиции в Диярбакыре, а затем его перевели в Анкару на престижную должность, связанную с охраной. "Почему он получил такую должность, нет ли тут политической подоплеки? Почему убийца, окруженный полицией, не имевший с собой заложников, был убит? На каком основании утверждается, что он имел пояс смертника, когда было понятно, что он не собирается нападать на полицейских? Почему эти очевидные вещи не принимаются во внимание?", - заявила адвокат.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью анесения ущерба турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 02:35
Случаи покушений и убийств российских дипработников в мире
 
РоссияУбийство российского посла в АнкареАндрей КарловТурцияАнкараПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния