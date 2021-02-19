https://ria.ru/20210219/karlov-1598178099.html

Причастный к убийству посла Андрея Карлова не признал вину

Причастный к убийству посла Андрея Карлова не признал вину

Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, которому предъявлены обвинения по делу об... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:53

2021-02-19T14:53

2021-02-19T14:53

россия

убийство российского посла в анкаре

андрей карлов

турция

анкара

происшествия

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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршад Акалын, которому предъявлены обвинения по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрей Карлова, дал в пятницу показания на суде, не признав себя виновным в этом преступлении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве Карлова, назначил заключительное заседание на 9 марта. Ожидается, что в этот день подсудимые выступят с последним словом, после чего будет оглашен приговор.Акалын заявил, что никаких доказательств его вины нет и потребовал своего освобождения. Он отверг предъявленные ему обвинения, в частности, в том, что он сообщил убийце информацию о том, что Карлов не использовал охрану. По его словам, это в Анкаре ни для кого не являлось секретом.Адвокат Акалына Айтен Измирли заявила на суде, что ей не дали возможности подготовиться к процессу, ограничивали доступ к документам. "Я разговаривала с подзащитным через плотную перегородку, из трех фраз слышала одну. Меня задерживали, все собранные нами документы у меня изъяли. Мы неоднократно жаловались, что суд нарушает наши права по подготовке защиты, не приглашает свидетелей, которых мы предлагали опросить", - заявила адвокат.По ее словам, ни на одном заседании суда ее подзащитному не задавались вопросы о его причастности к убийству Карлова."Убийца российского посла выкрикивал лозунги "Джебхат ан-Нусры"* (запрещенной в РФ террористической группировки), но его до сих пор его пытаются привязать к FETO (так в Анкаре называют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Еще он выкрикивал: "Не забудьте Алеппо и Сирию, вы за это заплатите!". Он кричал что-то про Чечню, Дагестан... При чем тут FETO?", - добавила Измирли.Она заявила, что убийца начал служить в полиции в Диярбакыре, а затем его перевели в Анкару на престижную должность, связанную с охраной. "Почему он получил такую должность, нет ли тут политической подоплеки? Почему убийца, окруженный полицией, не имевший с собой заложников, был убит? На каком основании утверждается, что он имел пояс смертника, когда было понятно, что он не собирается нападать на полицейских? Почему эти очевидные вещи не принимаются во внимание?", - заявила адвокат.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью анесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210210/karlov-1596834800.html

https://ria.ru/20190110/1549203848.html

https://ria.ru/20201202/diprabotniki-1587263137.html

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россия, убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, турция, анкара, происшествия