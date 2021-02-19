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Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
19 декабря 2016 года в Анкаре (Турция) в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки"... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T02:08
2021-02-19T02:08
россия
андрей карлов
турция
справки
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19 декабря 2016 года в Анкаре (Турция) в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" произошло вооруженное нападение на Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. По рассказам очевидцев, во время выступления российского дипломата на церемонии открытия выставки внезапно за его спиной раздался крик "Аллах акбар" и началась стрельба. Совершив несколько выстрелов, убийца потребовал от собравшихся на мероприятие разойтись, после чего подошел к лежавшему на полу дипломату и выстрелил в него еще несколько раз. После нападения Карлов был доставлен в госпиталь, через 40 минут врачи сообщили о его смерти. По данным СМИ, убийца использовал пистолет марки Canik, соответствующий стандартам НАТО, калибром 9x19 и магазином в 18+1 патрон. Он выстрелил 11 раз, в Карлова попали девять пуль, два ранения оказались сквозными. Нападавшим оказался Мевлют Мерт Алтынташ, родившийся в 1994 году в провинции Маниса. Он окончил полицейскую академию и в течение 2,5 лет работал в силах безопасности. При входе в Центр современного искусства стрелок предъявил удостоверение полицейского.По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. Стрелка уничтожили прибывшие на место трагедии полицейские. В результате инцидента были ранены еще три человека. Посол России в Турции Андрей Карлов был похоронен 22 декабря на Химкинском кладбище Москвы. Отпевание дипломата прошло в Храме Христа Спасителя.Ему посмертно присвоили звание героя России. Решением властей Анкары улице, на которой расположено российское посольство, присвоено имя Андрея Карлова. Убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родственники, похоронен на безымянном кладбище. Ряд стран, включая Россию и Турцию, признал убийство российского дипломата террористическим актом. Совет безопасности ООН дал такую же оценку этому преступлению и призвал наказать его исполнителей. По факту убийства Андрея Карлова 19 декабря 2016 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 Уголовного кодекса РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ, была введена в российское законодательство в рамках так называемого "антитеррористического пакета Яровой", который усиливает ответственность за преступления терроризма, и фактически является имплементацией норм международного права, касающихся борьбы с различного рода группировками и отдельными лицами, использующими в качестве достижения своих целей различные средства, в том числе и террористические акты. Сразу после убийства посла Андрея Карлова было начато совместное разбирательство при участии турецкой и российской сторон. Практически сразу власти Турции заявили, что убийство было спланированной акцией. Турецкие политики и СМИ заподозрили в организации убийства Андрея Карлова оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. Для расследования из России в Турцию 20 декабря 2016 года вылетела оперативно-следственная группа в составе 18 сотрудников спецслужб, Следственного комитета и МИД.На территории Турции членами группы был проведен ряд следственных действий, который позволил установить обстоятельства подготовки преступления.Они восстановили маршрут передвижения исполнителя убийства – сотрудника турецкой полиции Мевлюта Алтынташа, а также установили, что он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства. В ходе следственных действий в Турции было выяснено, что накануне убийства, Алтынташ обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы. 19 декабря он забронировал отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия. В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр. Убийца оставил предсмертную записку, сообщив, что США и Россия – это зло и он хочет умереть за Аллаха. По данным источников турецких СМИ, следствие установило, что переписка убийцы Карлова по электронной почте и в социальных сетях была удалена спустя 2,5 часа после покушения, когда Алтынташ уже был мертв. При этом файлы были стерты посредством удаленного подключения из одного из студенческих общежитий на Северном Кипре. Обращение турецкой прокуратуры с просьбой оказать содействие в восстановлении электронной переписки было отклонено американской компанией Google. Также ни к чему не привела переписка турецких следственных органов с ФБР по вопросу восстановления стертых файлов с компьютера Алтынташа. Генпрокуратура обратилась к американской компании Apple за помощью в разблокировке, но та ей тоже в этом отказала. После этого прокуратура воспользовалась услугами турецкой компании. Содействие в разблокировке телефона Алтынташа предложила и российская сторона. В Турции следствие по делу об убийстве Андрея Карлова продолжалось два года, и было завершено в ноябре 2019 года. Всего по делу арестовали восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол – Мустафа Тимур Озкан. После утверждения обвинительного заключения Республиканской прокуратурой Анкары дело было передано на рассмотрение суда. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата устроила организация Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова – провокация, направленная на ухудшение турецко-российских отношений. Обвинения по делу предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Их обвиняют в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора. Отмечается, что заговорщики изначально собирались осуществить покушение в июне 2016 года. Согласно обвинительному заключению, Карлов должен был участвовать в традиционном ифтаре (вечерний прием пищи во время Рамадана) для глав иностранных дипмиссий в штаб-квартире правящей партии Турции. Однако тогда покушение не состоялось из-за того, что посол находился за рубежом и не посетил мероприятие. В обвинительном заключении была установлена прямая связь между Фетуллахом Гюленом и 16 обвиняемыми в убийстве Карлова. Суд по делу об убийстве российского дипломата начался в Турции 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Он проходит в небольшом зале Дворца правосудия в Анкаре, где кроме нескольких журналистов и родственников подсудимых присутствует большое количество полицейских и адвокатов. Не все из обвиняемых присутствуют в зале суда, часть из них находится в розыске, в частности, главный обвиняемый – Гюлен, проживающий в США, его выдачи Турция безуспешно добивается в течение нескольких лет. Всего на скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, включая одну женщину, из них четверо участвуют в заседании в режиме видеотрансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении. Некоторым из них вменяется связь с FЕТО, некоторым – использование средства связи членов FETO – программы ByLock, некоторым – соучастие в убийстве российского посла. Все опрошенные в ходе слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению. Прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Еще пятерых обвиняемых она требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно. Очередное заседание суда назначено на 19 февраля 2021 года. Правоохранительные органы РФ находятся в тесном взаимодействии со своими турецкими коллегами по делу об убийстве российского дипломата Андрея Карлова.Полученные от турецкой стороны материалы изучаются российскими следователями в рамках проводимого в России собственного расследования данного преступления. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, андрей карлов, турция, справки

Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова

02:08 19.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову на доме 24 корпус 2 на Петрозаводской улице в Москве
Мемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову на доме 24 корпус 2 на Петрозаводской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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19 декабря 2016 года в Анкаре (Турция) в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" произошло вооруженное нападение на Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. По рассказам очевидцев, во время выступления российского дипломата на церемонии открытия выставки внезапно за его спиной раздался крик "Аллах акбар" и началась стрельба. Совершив несколько выстрелов, убийца потребовал от собравшихся на мероприятие разойтись, после чего подошел к лежавшему на полу дипломату и выстрелил в него еще несколько раз. После нападения Карлов был доставлен в госпиталь, через 40 минут врачи сообщили о его смерти.
По данным СМИ, убийца использовал пистолет марки Canik, соответствующий стандартам НАТО, калибром 9x19 и магазином в 18+1 патрон. Он выстрелил 11 раз, в Карлова попали девять пуль, два ранения оказались сквозными.
Нападавшим оказался Мевлют Мерт Алтынташ, родившийся в 1994 году в провинции Маниса. Он окончил полицейскую академию и в течение 2,5 лет работал в силах безопасности. При входе в Центр современного искусства стрелок предъявил удостоверение полицейского.
По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата.
Стрелка уничтожили прибывшие на место трагедии полицейские. В результате инцидента были ранены еще три человека.
Посол России в Турции Андрей Карлов был похоронен 22 декабря на Химкинском кладбище Москвы. Отпевание дипломата прошло в Храме Христа Спасителя.
Ему посмертно присвоили звание героя России. Решением властей Анкары улице, на которой расположено российское посольство, присвоено имя Андрея Карлова.
Убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ, тело которого отказались забирать из морга его родственники, похоронен на безымянном кладбище.
Ряд стран, включая Россию и Турцию, признал убийство российского дипломата террористическим актом. Совет безопасности ООН дал такую же оценку этому преступлению и призвал наказать его исполнителей.
По факту убийства Андрея Карлова 19 декабря 2016 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361 Уголовного кодекса РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку).
Норма, предусмотренная статьей 361 УК РФ, была введена в российское законодательство в рамках так называемого "антитеррористического пакета Яровой", который усиливает ответственность за преступления терроризма, и фактически является имплементацией норм международного права, касающихся борьбы с различного рода группировками и отдельными лицами, использующими в качестве достижения своих целей различные средства, в том числе и террористические акты.
Сразу после убийства посла Андрея Карлова было начато совместное разбирательство при участии турецкой и российской сторон. Практически сразу власти Турции заявили, что убийство было спланированной акцией. Турецкие политики и СМИ заподозрили в организации убийства Андрея Карлова оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США.
Для расследования из России в Турцию 20 декабря 2016 года вылетела оперативно-следственная группа в составе 18 сотрудников спецслужб, Следственного комитета и МИД.
На территории Турции членами группы был проведен ряд следственных действий, который позволил установить обстоятельства подготовки преступления.
Они восстановили маршрут передвижения исполнителя убийства – сотрудника турецкой полиции Мевлюта Алтынташа, а также установили, что он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства.
В ходе следственных действий в Турции было выяснено, что накануне убийства, Алтынташ обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы. 19 декабря он забронировал отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия. В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр.
Убийца оставил предсмертную записку, сообщив, что США и Россия – это зло и он хочет умереть за Аллаха.
По данным источников турецких СМИ, следствие установило, что переписка убийцы Карлова по электронной почте и в социальных сетях была удалена спустя 2,5 часа после покушения, когда Алтынташ уже был мертв. При этом файлы были стерты посредством удаленного подключения из одного из студенческих общежитий на Северном Кипре.
Обращение турецкой прокуратуры с просьбой оказать содействие в восстановлении электронной переписки было отклонено американской компанией Google. Также ни к чему не привела переписка турецких следственных органов с ФБР по вопросу восстановления стертых файлов с компьютера Алтынташа.
Генпрокуратура обратилась к американской компании Apple за помощью в разблокировке, но та ей тоже в этом отказала. После этого прокуратура воспользовалась услугами турецкой компании. Содействие в разблокировке телефона Алтынташа предложила и российская сторона.
В Турции следствие по делу об убийстве Андрея Карлова продолжалось два года, и было завершено в ноябре 2019 года. Всего по делу арестовали восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол – Мустафа Тимур Озкан.
После утверждения обвинительного заключения Республиканской прокуратурой Анкары дело было передано на рассмотрение суда. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата устроила организация Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова – провокация, направленная на ухудшение турецко-российских отношений. Обвинения по делу предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Их обвиняют в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.
Отмечается, что заговорщики изначально собирались осуществить покушение в июне 2016 года. Согласно обвинительному заключению, Карлов должен был участвовать в традиционном ифтаре (вечерний прием пищи во время Рамадана) для глав иностранных дипмиссий в штаб-квартире правящей партии Турции. Однако тогда покушение не состоялось из-за того, что посол находился за рубежом и не посетил мероприятие.
В обвинительном заключении была установлена прямая связь между Фетуллахом Гюленом и 16 обвиняемыми в убийстве Карлова.
Суд по делу об убийстве российского дипломата начался в Турции 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Он проходит в небольшом зале Дворца правосудия в Анкаре, где кроме нескольких журналистов и родственников подсудимых присутствует большое количество полицейских и адвокатов. Не все из обвиняемых присутствуют в зале суда, часть из них находится в розыске, в частности, главный обвиняемый – Гюлен, проживающий в США, его выдачи Турция безуспешно добивается в течение нескольких лет. Всего на скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, включая одну женщину, из них четверо участвуют в заседании в режиме видеотрансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении. Некоторым из них вменяется связь с FЕТО, некоторым – использование средства связи членов FETO – программы ByLock, некоторым – соучастие в убийстве российского посла.
Все опрошенные в ходе слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Еще пятерых обвиняемых она требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.
Очередное заседание суда назначено на 19 февраля 2021 года.
Правоохранительные органы РФ находятся в тесном взаимодействии со своими турецкими коллегами по делу об убийстве российского дипломата Андрея Карлова.
Полученные от турецкой стороны материалы изучаются российскими следователями в рамках проводимого в России собственного расследования данного преступления.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияАндрей КарловТурцияСправки
 
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