Бастрыкин рассказал о расследовании убийства посла Карлова в Турции

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. СК России в ходе следственных действий в Турции установил обстоятельства подготовки убийства российского посла Андрея Карлова, но вопросы у российского следствия еще остаются, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России.

"На территории Турецкой Республики проведен ряд следственных действий, который позволил нам установить обстоятельства подготовки преступления. Восстановлен маршрут передвижения исполнителя убийства - сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа. Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства", - сообщил Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Накануне убийства, по словам Бастрыкина, Алтынташ также обратился в больницу, чтобы взять справку, освобождающую от работы.

"Алтынташ забронировал 19 декабря отель в минуте ходьбы от места проведения мероприятия и заранее приезжал туда для изучения обстановки. В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр. Дальнейшие события известны всем. Есть еще и другие вопросы, интересующие российское следствие по этому делу, но пока о них говорить преждевременно", - сказал руководитель ведомства.