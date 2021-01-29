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В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова
В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова
Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:26
2021-01-29T12:37
андрей карлов
фетхуллах гюлен
калининград
россия
убийство российского посла в анкаре
анкара
в мире
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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля, передает корреспондент РИА Новости.Ожидалось, что приговор может быть вынесен уже сегодня, однако не смог выступить один из обвиняемых.Суд продолжил заслушивать фигурантов дела, в том числе в режиме видеоконференции из мест заключения, и их адвокатов, после чего отклонил ходатайства об освобождении обвиняемых до вынесения приговора.Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
https://ria.ru/20200305/1568186739.html
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андрей карлов, фетхуллах гюлен, калининград, россия, убийство российского посла в анкаре, анкара, в мире

В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова

12:26 29.01.2021 (обновлено: 12:37 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову на доме 24 корпус 2 на Петрозаводской улице в Москве
Мемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову на доме 24 корпус 2 на Петрозаводской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидалось, что приговор может быть вынесен уже сегодня, однако не смог выступить один из обвиняемых.
Бюст Андрея Карлова на территории посольства РФ в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
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В Турции потребовали пожизненное для восьми человек по делу Карлова
Суд продолжил заслушивать фигурантов дела, в том числе в режиме видеоконференции из мест заключения, и их адвокатов, после чего отклонил ходатайства об освобождении обвиняемых до вынесения приговора.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Мемориальная доска Андрею Карлову - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
02:01
Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
 
Андрей КарловФетхуллах ГюленКалининградРоссияУбийство российского посла в АнкареАнкараВ мире
 
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