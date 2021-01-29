В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова
12:26 29.01.2021 (обновлено: 12:37 29.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову на доме 24 корпус 2 на Петрозаводской улице в Москве
АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидалось, что приговор может быть вынесен уже сегодня, однако не смог выступить один из обвиняемых.
5 марта 2020, 12:33В Турции потребовали пожизненное для восьми человек по делу Карлова
Суд продолжил заслушивать фигурантов дела, в том числе в режиме видеоконференции из мест заключения, и их адвокатов, после чего отклонил ходатайства об освобождении обвиняемых до вынесения приговора.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.