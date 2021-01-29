https://ria.ru/20210129/turtsiya-1595106126.html

В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова

В Анкаре перенесли оглашение приговора по делу об убийстве Андрея Карлова

Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:26

2021-01-29T12:26

2021-01-29T12:37

андрей карлов

фетхуллах гюлен

калининград

россия

убийство российского посла в анкаре

анкара

в мире

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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля, передает корреспондент РИА Новости.Ожидалось, что приговор может быть вынесен уже сегодня, однако не смог выступить один из обвиняемых.Суд продолжил заслушивать фигурантов дела, в том числе в режиме видеоконференции из мест заключения, и их адвокатов, после чего отклонил ходатайства об освобождении обвиняемых до вынесения приговора.Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.Ранее прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по этому делу и оправдать шестерых. Пятерых обвиняемых прокуратура требует приговорить к тюремному заключению сроком до 15 лет, а дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, просит рассмотреть отдельно.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

https://ria.ru/20200305/1568186739.html

https://ria.ru/20210129/karlov-1594911969.html

калининград

россия

анкара

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андрей карлов, фетхуллах гюлен, калининград, россия, убийство российского посла в анкаре, анкара, в мире