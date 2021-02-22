https://ria.ru/20210222/kongo-1598574438.html
Миротворцы ООН в ДР Конго не охраняли колонну, в которой был посол Италии
Миротворцы ООН в ДР Конго не охраняли колонну, в которой был посол Италии
Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНДРК) не охраняли автоколонну, в результате нападения на которую погиб посол Италии РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:04
2021-02-22T16:04
2021-02-22T16:04
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ГЕНУЯ, 22 фев - РИА Новости. Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНДРК) не охраняли автоколонну, в результате нападения на которую погиб посол Италии в африканской стране, сообщил РИА Новости представитель "голубых касок".Местные СМИ сообщали, что конвой Всемирной продовольственной программы ООН, в составе которой находился дипломат, подвергся нападению боевиков на востоке ДР Конго. Итальянский МИД подтвердил гибель посла Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров."Пожалуйста, обратите внимание, что эти машины не сопровождались МООНДРК. Вы должны обратиться (за комментарием) к коллегам из Всемирной продовольственной программы", - сообщили в миссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210222/kongo-1598565195.html
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демократическая республика конго, оон, италия, в мире