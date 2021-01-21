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Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2021 годах
Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2021 годах
21 января в Харькове (Украина) в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате возгорания погибли 15 РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:58
2021-01-21T18:58
справки
в мире
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202121 января в Харькове (Украина) в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате возгорания погибли 15 человек, еще одиннадцать пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек.9 января в поселке Боровский в Тюмени произошло возгорание в частном пансионате для пожилых людей. Погибли семь человек. 202015 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. 9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали. 19 января в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии произошел пожар. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.201924 сентября в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо произошел пожар в доме престарелых. В нем находились 132 постояльца. Погибли два человека, еще 47 человек пострадали. 14 сентября в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии произошло возгорание в доме престарелых. Погиб один человек, еще 21 пострадал. 201828 декабря в Милане (Италия) в учреждении по уходу за пожилыми людьми произошел пожар. Было эвакуировано целое здание, пострадали 18 человек.14 августа в коммуне Чигуаянте в центральной части Чили произошло возгорание в здании дома престарелых. Погибли десять человек.16 апреля в немецком городе Оффенбах в федеральной земле Гессен загорелся дом престарелых. Жильцы пострадали в результате отравления дымом. Один человек погиб, 24 пострадали. 15 марта в мексиканском городе Монтеррей произошел пожар в доме престарелых. Погибли два человека, еще 17 пожилых людей получили отравления угарным газом и ожоги. 11 января в Мадриде (Испания) возник пожар в одной из комнат дома престарелых. Пострадали 13 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на место происшествия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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60
справки, в мире

Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2021 годах

18:58 21.01.2021
 
© Фото : ДСНС УкраїниПожар в доме престарелых в Харькове
Пожар в доме престарелых в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : ДСНС України
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2021

21 января в Харькове (Украина) в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате возгорания погибли 15 человек, еще одиннадцать пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек.
9 января в поселке Боровский в Тюмени произошло возгорание в частном пансионате для пожилых людей. Погибли семь человек.

2020

15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись.
9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали.
19 января в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии произошел пожар. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.

2019

24 сентября в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо произошел пожар в доме престарелых. В нем находились 132 постояльца. Погибли два человека, еще 47 человек пострадали.
14 сентября в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии произошло возгорание в доме престарелых. Погиб один человек, еще 21 пострадал.

2018

28 декабря в Милане (Италия) в учреждении по уходу за пожилыми людьми произошел пожар. Было эвакуировано целое здание, пострадали 18 человек.
14 августа в коммуне Чигуаянте в центральной части Чили произошло возгорание в здании дома престарелых. Погибли десять человек.
16 апреля в немецком городе Оффенбах в федеральной земле Гессен загорелся дом престарелых. Жильцы пострадали в результате отравления дымом. Один человек погиб, 24 пострадали.
15 марта в мексиканском городе Монтеррей произошел пожар в доме престарелых. Погибли два человека, еще 17 пожилых людей получили отравления угарным газом и ожоги.
11 января в Мадриде (Испания) возник пожар в одной из комнат дома престарелых. Пострадали 13 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на место происшествия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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