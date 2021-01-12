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Зима удивительного цвета. Где увидеть природу России всех оттенков радуги
Зима удивительного цвета. Где увидеть природу России всех оттенков радуги
Победить в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый. Возраст, гражданство, место жительства значения не имеют... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:00
2021-01-12T13:07
куда поехать
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природа
фото - туризм
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победить в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый. Возраст, гражданство, место жительства значения не имеют. Главное — сделать яркие кадры дикой природы и обязательно — российской. Часть присланных работ, на которых запечатлены необычайно яркие краски пейзажей Иркутской, Мурманской, Архангельской, Челябинской областей, а также Кабардино-Балкарии, — в фотоленте РИА Новости.
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353
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куда поехать, россия, природа, фото - туризм, архангельская область, хибины (национальный парк), мурманская область, челябинская область, байкал, иркутская область, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), фото, туризм, русское географическое общество

Зима удивительного цвета. Где увидеть природу России всех оттенков радуги

08:00 12.01.2021 (обновлено: 13:07 12.01.2021)
 
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Победить в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый. Возраст, гражданство, место жительства значения не имеют. Главное — сделать яркие кадры дикой природы и обязательно — российской. Часть присланных работ, на которых запечатлены необычайно яркие краски пейзажей Иркутской, Мурманской, Архангельской, Челябинской областей, а также Кабардино-Балкарии, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Николай Сапронов / предоставлено РГО

"Эльбрус — одно из лучших мест в России для созерцания и съемки рассветов", — говорит Николай Сапронов.

Это фото он сделал в ноябре с высоты примерно 4200 метров с видом на Чегет с хорошо известными "черными" горнолыжными трассами. За ним открываются вершины Грузии.

Николай Сапронов. Доброе утро, Чегет! 2018
1 из 12

"Эльбрус — одно из лучших мест в России для созерцания и съемки рассветов", — говорит Николай Сапронов.

Это фото он сделал в ноябре с высоты примерно 4200 метров с видом на Чегет с хорошо известными "черными" горнолыжными трассами. За ним открываются вершины Грузии.

© Фото : Николай Сапронов / предоставлено РГО
© Фото : Михаил Рева / предоставлено РГО

Михаил Рева сфотографировал необычное атмосферное свечение над Эльбрусом.

"Небо в ту ночь сияло ярким зеленым светом. Его причины — химические реакции, происходящие на высоте в сотню километров при участии атомов кислорода и натрия с выделением фотонов, — объяснил он. — И если для глаза интенсивности свечения недостаточно, то камера с этим легко справляется".

Снимок сделан на высоте около четырех тысяч метров. "У языков величественных ледников нам удалось подловить отличную прозрачность атмосферы", — говорит автор.

Михаил Рева. Атмосферное свечение над Эльбрусом. Кабардино-Балкарская Республика. 2020
2 из 12

Михаил Рева сфотографировал необычное атмосферное свечение над Эльбрусом.

"Небо в ту ночь сияло ярким зеленым светом. Его причины — химические реакции, происходящие на высоте в сотню километров при участии атомов кислорода и натрия с выделением фотонов, — объяснил он. — И если для глаза интенсивности свечения недостаточно, то камера с этим легко справляется".

Снимок сделан на высоте около четырех тысяч метров. "У языков величественных ледников нам удалось подловить отличную прозрачность атмосферы", — говорит автор.

© Фото : Михаил Рева / предоставлено РГО
© Фото : Дмитрий Архипов / предоставлено РГО

Дмитрий Архипов запечатлел редчайшее явление — ледяные розы Байкала.

Лед самого глубокого озера на Земле (1642 метра) считается красивейшим на планете. Его толщина достигает двух метров. Дно просматривается на большую глубину. А еще это место называют самым крупным катком в мире.

Дмитрий Архипов. Ледяная Роза Байкала. Иркутская область. 2020
3 из 12

Дмитрий Архипов запечатлел редчайшее явление — ледяные розы Байкала.

Лед самого глубокого озера на Земле (1642 метра) считается красивейшим на планете. Его толщина достигает двух метров. Дно просматривается на большую глубину. А еще это место называют самым крупным катком в мире.

© Фото : Дмитрий Архипов / предоставлено РГО
© Фото : Дмитрий Архипов / предоставлено РГО

Дмитрий Архипов также сделал снимок ледяной пещеры на Байкале.

Такие гроты на озере формируются каждый год. Их глубина — до десяти метров, а длина сосулек — до трех метров.

Дмитрий Архипов. Ледяная пещера на Байкале. Иркутская область. 2020
4 из 12

Дмитрий Архипов также сделал снимок ледяной пещеры на Байкале.

Такие гроты на озере формируются каждый год. Их глубина — до десяти метров, а длина сосулек — до трех метров.

© Фото : Дмитрий Архипов / предоставлено РГО
© Фото : Владимир Смирнов / предоставлено РГО

"Байкал — ты космос" — так назвал свою работу Владимир Смирнов. На снимке — гора Шаманка на острове Ольхон и звездопад.

Владимир Смирнов. Байкал ты Космос. Иркутская область. 2020
5 из 12

"Байкал — ты космос" — так назвал свою работу Владимир Смирнов. На снимке — гора Шаманка на острове Ольхон и звездопад.

© Фото : Владимир Смирнов / предоставлено РГО
© Фото : Олег Семенкевич / предоставлено РГО

Деревню неподалеку от города Апатиты Мурманской области Олег Семенкевич сфотографировал полярным днем. На деревьях — шапки снега, а сугробы — метровой высоты.

Олег Семенкевич. В деревне...Мурманская обл. г.Апатиты. Мурманская область. 2020
6 из 12

Деревню неподалеку от города Апатиты Мурманской области Олег Семенкевич сфотографировал полярным днем. На деревьях — шапки снега, а сугробы — метровой высоты.

© Фото : Олег Семенкевич / предоставлено РГО
© Фото : Олег Семенкевич / предоставлено РГО

"Имандра — самое большое и живописное озеро в Мурманской области, по нему разбросано более 140 островов. Его "кружевной" силуэт создали ледники, — говорит автор фото Олег Семенкевич. — Водоем разделен на три части — Экостровская, Бабинская и Большая Имандра". Недалеко — Хибинские горы, которые видно на снимке, и Лапландский заповедник.

Олег Семенкевич. В предзакатном свете. 2020
7 из 12

"Имандра — самое большое и живописное озеро в Мурманской области, по нему разбросано более 140 островов. Его "кружевной" силуэт создали ледники, — говорит автор фото Олег Семенкевич. — Водоем разделен на три части — Экостровская, Бабинская и Большая Имандра". Недалеко — Хибинские горы, которые видно на снимке, и Лапландский заповедник.

© Фото : Олег Семенкевич / предоставлено РГО
© Фото : Антон Агарков / предоставлено РГО

Антон Агарков сфотографировал заброшенную часовню поблизости от покинутой деревни Немята в Кенозерском национальном парке Архангельской области.

"В этой поездке нам не очень везло на свет, а ночью, как назло, всегда были тучи, которые мешали красиво поснимать небо, — рассказывает он. — Только в последнюю облака разошлись, чтобы открыть звезды и Млечный Путь, а также далекое северное сияние".

Антон Агарков. Забытая небом. 2018
8 из 12

Антон Агарков сфотографировал заброшенную часовню поблизости от покинутой деревни Немята в Кенозерском национальном парке Архангельской области.

"В этой поездке нам не очень везло на свет, а ночью, как назло, всегда были тучи, которые мешали красиво поснимать небо, — рассказывает он. — Только в последнюю облака разошлись, чтобы открыть звезды и Млечный Путь, а также далекое северное сияние".

© Фото : Антон Агарков / предоставлено РГО
© Фото : Xiao Zhu / предоставлено РГО

За полярным кругом, в Мурманской области у подножия Хибинских гор есть город Кировск. Китайский путешественник Xiao Zhu несколько дней ожидал там северное сияние.

Xiao Zhu. Ночь на севере. 2020
9 из 12

За полярным кругом, в Мурманской области у подножия Хибинских гор есть город Кировск. Китайский путешественник Xiao Zhu несколько дней ожидал там северное сияние.

© Фото : Xiao Zhu / предоставлено РГО
© Фото : Александр Меркушев / предоставлено РГО

Брошенный корабль, покрывшийся коркой льда из-за штормового ветра в Териберке, сфотографировал Александр Меркушев. "С пирса оборвались тросы, и судно унесло в залив, где его выбросило на песчаный пляж", — поясняет он.

Поселок, возле которого — целое кладбище погибших кораблей, приобрел международную известность после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Туристы, приехавшие на Кольский полуостров, преодолевают 130 километров от Мурманска, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы судов и гигантский скелет кита.

Александр Меркушев. Кораблекрушение. 2020
10 из 12

Брошенный корабль, покрывшийся коркой льда из-за штормового ветра в Териберке, сфотографировал Александр Меркушев. "С пирса оборвались тросы, и судно унесло в залив, где его выбросило на песчаный пляж", — поясняет он.

Поселок, возле которого — целое кладбище погибших кораблей, приобрел международную известность после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Туристы, приехавшие на Кольский полуостров, преодолевают 130 километров от Мурманска, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы судов и гигантский скелет кита.

© Фото : Александр Меркушев / предоставлено РГО
© Фото : Дмитрий Кочергин / предоставлено РГО

"Путешествуя по национальному парку "Таганай", я был поражен красотой русской зимы. Мне захотелось передать состояние сказки в фотографии, — признается Дмитрий Кочергин. — Установив камеру и выстроив кадр, я подождал момента, когда восходящее солнце осветило склон горы и снег на елях, придав им слегка мистическое свечение".

Луна на снимке выглядит как большая звезда.

Дмитрий Кочергин. Лунная соната. 2020
11 из 12

"Путешествуя по национальному парку "Таганай", я был поражен красотой русской зимы. Мне захотелось передать состояние сказки в фотографии, — признается Дмитрий Кочергин. — Установив камеру и выстроив кадр, я подождал момента, когда восходящее солнце осветило склон горы и снег на елях, придав им слегка мистическое свечение".

Луна на снимке выглядит как большая звезда.

© Фото : Дмитрий Кочергин / предоставлено РГО
© Фото : Михаил Туркеев / предоставлено РГО

Рассвет в "Таганае" запечатлел и Михаил Туркеев.

В этом заповеднике в Челябинской области растет реликтовый ельник, есть скалы-останцы и каменные реки.

Михаил Туркеев. Рассвет на Таганае. 2020
12 из 12

Рассвет в "Таганае" запечатлел и Михаил Туркеев.

В этом заповеднике в Челябинской области растет реликтовый ельник, есть скалы-останцы и каменные реки.

© Фото : Михаил Туркеев / предоставлено РГО
 
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