Зима удивительного цвета. Где увидеть природу России всех оттенков радуги
"Эльбрус — одно из лучших мест в России для созерцания и съемки рассветов", — говорит Николай Сапронов.
Это фото он сделал в ноябре с высоты примерно 4200 метров с видом на Чегет с хорошо известными "черными" горнолыжными трассами. За ним открываются вершины Грузии.
"Эльбрус — одно из лучших мест в России для созерцания и съемки рассветов", — говорит Николай Сапронов.
Это фото он сделал в ноябре с высоты примерно 4200 метров с видом на Чегет с хорошо известными "черными" горнолыжными трассами. За ним открываются вершины Грузии.
Михаил Рева сфотографировал необычное атмосферное свечение над Эльбрусом.
"Небо в ту ночь сияло ярким зеленым светом. Его причины — химические реакции, происходящие на высоте в сотню километров при участии атомов кислорода и натрия с выделением фотонов, — объяснил он. — И если для глаза интенсивности свечения недостаточно, то камера с этим легко справляется".
Снимок сделан на высоте около четырех тысяч метров. "У языков величественных ледников нам удалось подловить отличную прозрачность атмосферы", — говорит автор.
Михаил Рева сфотографировал необычное атмосферное свечение над Эльбрусом.
"Небо в ту ночь сияло ярким зеленым светом. Его причины — химические реакции, происходящие на высоте в сотню километров при участии атомов кислорода и натрия с выделением фотонов, — объяснил он. — И если для глаза интенсивности свечения недостаточно, то камера с этим легко справляется".
Снимок сделан на высоте около четырех тысяч метров. "У языков величественных ледников нам удалось подловить отличную прозрачность атмосферы", — говорит автор.
Дмитрий Архипов запечатлел редчайшее явление — ледяные розы Байкала.
Лед самого глубокого озера на Земле (1642 метра) считается красивейшим на планете. Его толщина достигает двух метров. Дно просматривается на большую глубину. А еще это место называют самым крупным катком в мире.
Дмитрий Архипов запечатлел редчайшее явление — ледяные розы Байкала.
Лед самого глубокого озера на Земле (1642 метра) считается красивейшим на планете. Его толщина достигает двух метров. Дно просматривается на большую глубину. А еще это место называют самым крупным катком в мире.
Дмитрий Архипов также сделал снимок ледяной пещеры на Байкале.
Такие гроты на озере формируются каждый год. Их глубина — до десяти метров, а длина сосулек — до трех метров.
Дмитрий Архипов также сделал снимок ледяной пещеры на Байкале.
Такие гроты на озере формируются каждый год. Их глубина — до десяти метров, а длина сосулек — до трех метров.
"Байкал — ты космос" — так назвал свою работу Владимир Смирнов. На снимке — гора Шаманка на острове Ольхон и звездопад.
"Байкал — ты космос" — так назвал свою работу Владимир Смирнов. На снимке — гора Шаманка на острове Ольхон и звездопад.
Деревню неподалеку от города Апатиты Мурманской области Олег Семенкевич сфотографировал полярным днем. На деревьях — шапки снега, а сугробы — метровой высоты.
Деревню неподалеку от города Апатиты Мурманской области Олег Семенкевич сфотографировал полярным днем. На деревьях — шапки снега, а сугробы — метровой высоты.
"Имандра — самое большое и живописное озеро в Мурманской области, по нему разбросано более 140 островов. Его "кружевной" силуэт создали ледники, — говорит автор фото Олег Семенкевич. — Водоем разделен на три части — Экостровская, Бабинская и Большая Имандра". Недалеко — Хибинские горы, которые видно на снимке, и Лапландский заповедник.
"Имандра — самое большое и живописное озеро в Мурманской области, по нему разбросано более 140 островов. Его "кружевной" силуэт создали ледники, — говорит автор фото Олег Семенкевич. — Водоем разделен на три части — Экостровская, Бабинская и Большая Имандра". Недалеко — Хибинские горы, которые видно на снимке, и Лапландский заповедник.
Антон Агарков сфотографировал заброшенную часовню поблизости от покинутой деревни Немята в Кенозерском национальном парке Архангельской области.
"В этой поездке нам не очень везло на свет, а ночью, как назло, всегда были тучи, которые мешали красиво поснимать небо, — рассказывает он. — Только в последнюю облака разошлись, чтобы открыть звезды и Млечный Путь, а также далекое северное сияние".
Антон Агарков сфотографировал заброшенную часовню поблизости от покинутой деревни Немята в Кенозерском национальном парке Архангельской области.
"В этой поездке нам не очень везло на свет, а ночью, как назло, всегда были тучи, которые мешали красиво поснимать небо, — рассказывает он. — Только в последнюю облака разошлись, чтобы открыть звезды и Млечный Путь, а также далекое северное сияние".
За полярным кругом, в Мурманской области у подножия Хибинских гор есть город Кировск. Китайский путешественник Xiao Zhu несколько дней ожидал там северное сияние.
За полярным кругом, в Мурманской области у подножия Хибинских гор есть город Кировск. Китайский путешественник Xiao Zhu несколько дней ожидал там северное сияние.
Брошенный корабль, покрывшийся коркой льда из-за штормового ветра в Териберке, сфотографировал Александр Меркушев. "С пирса оборвались тросы, и судно унесло в залив, где его выбросило на песчаный пляж", — поясняет он.
Поселок, возле которого — целое кладбище погибших кораблей, приобрел международную известность после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Туристы, приехавшие на Кольский полуостров, преодолевают 130 километров от Мурманска, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы судов и гигантский скелет кита.
Брошенный корабль, покрывшийся коркой льда из-за штормового ветра в Териберке, сфотографировал Александр Меркушев. "С пирса оборвались тросы, и судно унесло в залив, где его выбросило на песчаный пляж", — поясняет он.
Поселок, возле которого — целое кладбище погибших кораблей, приобрел международную известность после съемок фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Туристы, приехавшие на Кольский полуостров, преодолевают 130 километров от Мурманска, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы судов и гигантский скелет кита.
"Путешествуя по национальному парку "Таганай", я был поражен красотой русской зимы. Мне захотелось передать состояние сказки в фотографии, — признается Дмитрий Кочергин. — Установив камеру и выстроив кадр, я подождал момента, когда восходящее солнце осветило склон горы и снег на елях, придав им слегка мистическое свечение".
Луна на снимке выглядит как большая звезда.
"Путешествуя по национальному парку "Таганай", я был поражен красотой русской зимы. Мне захотелось передать состояние сказки в фотографии, — признается Дмитрий Кочергин. — Установив камеру и выстроив кадр, я подождал момента, когда восходящее солнце осветило склон горы и снег на елях, придав им слегка мистическое свечение".
Луна на снимке выглядит как большая звезда.
Рассвет в "Таганае" запечатлел и Михаил Туркеев.
В этом заповеднике в Челябинской области растет реликтовый ельник, есть скалы-останцы и каменные реки.
Рассвет в "Таганае" запечатлел и Михаил Туркеев.
В этом заповеднике в Челябинской области растет реликтовый ельник, есть скалы-останцы и каменные реки.