Зима удивительного цвета. Где увидеть природу России всех оттенков радуги

© Фото : Михаил Рева / предоставлено РГО

Михаил Рева сфотографировал необычное атмосферное свечение над Эльбрусом.

"Небо в ту ночь сияло ярким зеленым светом. Его причины — химические реакции, происходящие на высоте в сотню километров при участии атомов кислорода и натрия с выделением фотонов, — объяснил он. — И если для глаза интенсивности свечения недостаточно, то камера с этим легко справляется".

Снимок сделан на высоте около четырех тысяч метров. "У языков величественных ледников нам удалось подловить отличную прозрачность атмосферы", — говорит автор.