https://ria.ru/20210107/sobaki-1591539638.html

В духе Джека Лондона: где и как можно покататься на собачьих упряжках

В духе Джека Лондона: где и как можно покататься на собачьих упряжках

Черные носы, голубые глаза, невероятная выносливость и никакой агрессии к людям. Это хаски. А еще — аляскинские маламуты, белые пушистые самоеды, лайки. Катание РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:00

2021-01-07T11:11

туризм

туризм

собаки

отдых

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Черные носы, голубые глаза, невероятная выносливость и никакой агрессии к людям. Это хаски. А еще — аляскинские маламуты, белые пушистые самоеды, лайки. Катание на собачьих упряжках — традиционном транспорте народов севера — все популярнее в России. За Полярным кругом, на Чукотке, в Москве, Сочи, по льду Байкала — активный туризм в духе покорителей заснеженных равнин и гор доступен почти везде. О том, где покататься и какие особенности в разных регионах, — в материале РИА Новости.По мотивам Джека Лондона"Хочешь новых приключений, невероятных ощущений и настоящего севера? Тебе — к нам! — приглашает в соцсети питомник спортивных ездовых собак, расположенный в получасе от Мурманска. — Вы не только откроете для себя этот невероятный мир настоящей дружбы человека и собаки, но и сможете полностью погрузиться в атмосферу зимних приключений в духе Джека Лондона". Его владелица Наталия Демидова подчеркивает, что речь именно о спортивном питомнике, а не о хаски-центре. "Это наша жизнь. И с туристической точки зрения у нас меньше лоска. Но гости нам пишут: "Вы настоящие". Это самое главное", — рассказывает она.Программы катания на нартах разные — 500 метров, три, шесть, 15, 40 и даже 120 километров — с ночевкой в палатке. Причем туристы и шлейки на собак сами надевают, и править "лихой шестеркой" учатся.Опасно? Скорее нет. Собаки хорошо тренированы и отлично ходят в упряжках. Но нужно рассчитывать силы. На улице может быть и минус 25, и минус 40. "Иногда приходилось сворачивать тур, после десяти километров по морозу гости понимали, что еще 30 не выдержат", — поясняет служащий питомника. На упряжке на охоту за сиянием"Фишка" катания на собачьих упряжках на Кольском полуострове — Северное сияние. Его вполне реально увидеть, если выбирать вечерние маршруты (темнеет зимой за Полярным кругом быстро и рано). Питомники находятся не в городах, так что светового загрязнения там нет. А сверкающее небо добавит восторгов от поездки. Впрочем, даже если охота за всполохами не удастся, собаки точно не разочаруют.Сейчас под Мурманском планируют предлагать специальные туры на упряжках за сиянием. Специалисты подскажут, когда и куда лучше выезжать, а каюры (погонщики) и ездовые животные доставят на нужное место. Но нужно быть готовым к тому, что начинаются такие программы в восемь-девять вечера, а заканчиваются — за полночь.Новая породаНа Байкале зимой главное — это, конечно же, уникальный лед. Обычно уже с февраля туристов катают по сверкающей глади на собачьих упряжках. Животные тоже необыкновенные. "Они особенные — байкальские. Ведь есть же аляскинские, сибирские хаски, — рассуждает каюр Олег Тюрюмин. — Мы уже начали регистрировать породную группу, и только из-за пандемии все замедлилось. Но генетики приезжали, собак измерили, описали... И сказали: "Ребята, вы вывели новую породу". А мы и не мечтали даже!" О байкальских хаски пока знают немногие. По словам каюра, они быстрые, упертые, готовы бежать и в пургу, и в холод, и ночью. Скрытая тормозная системаТурист садится в нарты, каюр управляет, стоя на полозах. Потом наоборот: погонщик ведет, сидя в санях, смещает центр тяжести.Байкальские хаски, кстати, еще и очень дисциплинированные. Живут в будках на цепи (прогулок, пробежек и занятий — достаточно), стоит одной сорваться, остальные выдают ее лаем.И даже волкособНа Камчатке и спортивным, и туристическим брендом стала самая протяженная не только в России, но и в Евразии гонка на собачьих упряжках "Берегиня", которая проводится с 1990 года. С 2010-го это официальный праздник Камчатского края. Проходит обычно в марте, но покататься на собачьих упряжках на Дальнем Востоке можно с ноября по май. А в некоторых питомниках —круглый год.Один из них, при общине местных коренных народов, — недалеко от Петропавловска-Камчатского, с видом на вулканы — Авачинский и Корякский. Там 130 питомцев, в том числе и те, что прошли ту самую "Берегиню". Тут сибирские хаски, аляскинские маламуты, самоеды, ездовые метисы и даже волкособ Грейт. Каюры говорят, что, когда начинают готовить нарты, собаки волнуются, подвывают, прося поставить в упряжку именно их.Помимо катания, туристам здесь предлагают заглянуть в традиционное жилище коряков — юрту, попробовать обед с корякскими лепешками и тундровым чаем, а также сфотографироваться в национальных костюмах.В гости к оленеводам на собакахПокататься и познакомиться с коренными народами можно и в Ямало-Ненецком автономном округе, и на Чукотке.На Чукотке предлагают тур к оленеводам. Программа не простая: внутренний перелет из Анадыря, 30-50 километров в день на собаках. Но это полное погружение в местный быт и незабываемые впечатления.Правда, если обычно прокатиться можно за несколько тысяч, а иногда и сотен рублей (зависит от длительности маршрута, численности группы, дополнительных услуг), то чукотский тур стоит более 300 тысяч рублей с человека без перелета до Анадыря.Море, горы, хаскиМенее экстремальный вариант в Сочи — море, мягкий климат, снег в горах и снова хаски. "У нас холодно, не так, как на побережье, — рассказывает администратор одного из центров Виктория Романова. — В нашем хуторе — 54 северные ездовые собаки: сибирские хаски, аляскинские маламуты"."Мы — не "фото с обезьянкой", а спортивный клуб, занимаемся ездой на нартах, дог-треккингом", — подчеркивает она.Кстати, дог-треккинг — очень интересное развлечение, когда в Красной Поляне нет снега. Собака ведет за собой не нарты, а человека. "Животные берут на себя до 30 процентов веса путешественника, — поясняет Виктория. — Программы разной сложности, маршрут в четыре километра осилит и шестилетний ребенок. Главное — хорошая обувь. Остальные — длиннее и труднее, нужно идти вверх, в горы".Чтобы прокатиться на собачьих упряжках, необязательно даже из родного региона выезжать. Есть питомники, например, в Костроме, Московской области, и даже в столичных парках предлагают проехаться с ветерком. Выбирайте — и вперед!

https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, собаки, отдых