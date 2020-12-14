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https://ria.ru/20201214/rgo-1589116467.html
Начался прием работ на фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"
Начался прием работ на фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"
Начинается прием работ на VII фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна", на который впервые можно присылать не только фотографии, но РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:16
2020-12-14T14:16
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Начинается прием работ на VII фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна", на который впервые можно присылать не только фотографии, но и видео — короткие (до трех минут) ролики о том, как снимался тот или иной кадр, сообщает пресс-служба РГО. Каждый год в конкурсе "Самая красивая страна" участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. Они снимают и на сверхдорогую технику, и на обычные смартфоны. За шесть лет победу в нем оспаривали более полумиллиона кадров.Участником проекта может стать любой, независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России.В этом году работы принимаются в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полёта", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".Особенность "Живого архива" этого года: номинация сформирована на основе снимков Сергея Прокудина-Горского — основоположника цветной фотографии в России, члена Императорского Русского географического общества. В начале XX века по поручению Николая II он несколько лет путешествовал по Российской империи, создавая ее первый цветной "фотопортрет". Современные фотографы попробуют повторить его снимки."Магия воды" — новая номинация. Она объединит фотографии водной стихии во всем ее многообразии: от красоты летних дождей и мощи водопадов до разрушительной силы наводнений, штормов и ледоходов. Помимо этого, участники конкурса поборются за четыре специальных приза. Для лучшего видео учреждена номинация "За кадром". Короткие видеоролики, снятые самими авторами, должны рассказать зрителям истории рождения снимков. Традиционно будет Приз зрительских симпатий — его обладателя выберут пользователи интернета путем открытого голосования.Банк-партнер конкурса учредил приз "Заповедная Россия" — его получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях. В этом году к конкурсу допускаются снимки с фото- и видеоловушек, установленных в заповедниках и нацпарках.Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко вручит приз "Россия в лицах старшего поколения". Третий год подряд проводится отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет — "Самая красивая страна глазами детей". Они смогут прислать снимки в четыре номинации: "Пейзаж", "Мир животных", "Мир людей" и "Макромир".Прием работ продлится до 5 апреля 2021 года. Экспертная комиссия, в которую входят 17 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по десять финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая 2021 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей.Работают в жюри президент РГО Сергей Шойгу, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак, фотограф Сергей Горшков, в этом году признанный лучшим в мире фотографом дикой природы по версии премии Wildlife Photographer of the Year. Полный состав жюри будет объявлен в январе.Главная награда в каждой номинации основного конкурса — 250 тысяч рублей, а победители "Самой красивой страны глазами детей" получат профессиональные фотокамеры. Работы финалистов примут участие в выставках по всему миру, а также в онлайн-выставке с элементами дополненной реальности на сайте РГО.
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96
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туризм, новости - туризм, фото

Начался прием работ на фотоконкурс РГО "Самая красивая страна"

14:16 14.12.2020
 
© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГОКушнарев Владимир, Дарья, 2019
Кушнарев Владимир, Дарья, 2019 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Начинается прием работ на VII фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна", на который впервые можно присылать не только фотографии, но и видео — короткие (до трех минут) ролики о том, как снимался тот или иной кадр, сообщает пресс-служба РГО.
Каждый год в конкурсе "Самая красивая страна" участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. Они снимают и на сверхдорогую технику, и на обычные смартфоны. За шесть лет победу в нем оспаривали более полумиллиона кадров.
Участником проекта может стать любой, независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России.
В этом году работы принимаются в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полёта", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".
Особенность "Живого архива" этого года: номинация сформирована на основе снимков Сергея Прокудина-Горского — основоположника цветной фотографии в России, члена Императорского Русского географического общества. В начале XX века по поручению Николая II он несколько лет путешествовал по Российской империи, создавая ее первый цветной "фотопортрет". Современные фотографы попробуют повторить его снимки.
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Помимо этого, участники конкурса поборются за четыре специальных приза. Для лучшего видео учреждена номинация "За кадром". Короткие видеоролики, снятые самими авторами, должны рассказать зрителям истории рождения снимков. Традиционно будет Приз зрительских симпатий — его обладателя выберут пользователи интернета путем открытого голосования.
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Третий год подряд проводится отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет — "Самая красивая страна глазами детей". Они смогут прислать снимки в четыре номинации: "Пейзаж", "Мир животных", "Мир людей" и "Макромир".
Прием работ продлится до 5 апреля 2021 года. Экспертная комиссия, в которую входят 17 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по десять финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая 2021 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей.
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Главная награда в каждой номинации основного конкурса — 250 тысяч рублей, а победители "Самой красивой страны глазами детей" получат профессиональные фотокамеры. Работы финалистов примут участие в выставках по всему миру, а также в онлайн-выставке с элементами дополненной реальности на сайте РГО.
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