Подземные богатства. Самые необычные пещеры мира

Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России — Кунгурская — находится на Урале, в 100 километрах от Перми, в селе Филипповка. В глубине сокрыты 70 прозрачных озер и 58 ледяных гротов.
По легенде, в одном из подземных залов спрятан клад Ермака. Казачий предводитель зимовал здесь перед походом в Сибирь. Местные жители рассказывают, что находили в пещере кресты и иконы.
По другой версии, обнаруженные сокровища принадлежали старообрядцам, прятавшимся тут от преследований.
Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России — Кунгурская — находится на Урале, в 100 километрах от Перми, в селе Филипповка. В глубине сокрыты 70 прозрачных озер и 58 ледяных гротов.
По легенде, в одном из подземных залов спрятан клад Ермака. Казачий предводитель зимовал здесь перед походом в Сибирь. Местные жители рассказывают, что находили в пещере кресты и иконы.
По другой версии, обнаруженные сокровища принадлежали старообрядцам, прятавшимся тут от преследований.
Есть в стране и подземелья, которые жители окрестных сел, верящие в мистику, советуют обходить стороной. Так, в Кашкулакской пещере в Хакасии пол усыпан костями животных и углем от костров — это следы шаманских ритуалов. Жертвоприношения совершались в Храмовом гроте, на большом сталагмите.
Иногда это место наводит настоящий ужас на любопытствующих. Говорят, некоторые группы туристов выбегали оттуда в панике. И, успокоившись, пересказывали друг другу, кто что видел: монстра с туловищем медведя и окровавленной головой человека или древнего шамана, жестом зовущего в темноту.
Есть в стране и подземелья, которые жители окрестных сел, верящие в мистику, советуют обходить стороной. Так, в Кашкулакской пещере в Хакасии пол усыпан костями животных и углем от костров — это следы шаманских ритуалов. Жертвоприношения совершались в Храмовом гроте, на большом сталагмите.
Иногда это место наводит настоящий ужас на любопытствующих. Говорят, некоторые группы туристов выбегали оттуда в панике. И, успокоившись, пересказывали друг другу, кто что видел: монстра с туловищем медведя и окровавленной головой человека или древнего шамана, жестом зовущего в темноту.
Вьетнамская Шондонг считается самой крупной в мире, ее объем — 38,5 миллиона кубических метров. В некоторых местах достигает 200 метров в высоту и 150 — в ширину.
Возраст пещеры — не менее пяти миллионов лет. Образовалась полость, когда подземная река прокладывала себе путь в известняковой породе.
Здесь есть свои джунгли, а из-за разницы температур порой даже появляются облака и туманы.
Вьетнамская Шондонг считается самой крупной в мире, ее объем — 38,5 миллиона кубических метров. В некоторых местах достигает 200 метров в высоту и 150 — в ширину.
Возраст пещеры — не менее пяти миллионов лет. Образовалась полость, когда подземная река прокладывала себе путь в известняковой породе.
Здесь есть свои джунгли, а из-за разницы температур порой даже появляются облака и туманы.
Скафтафелл — пещера в одноименном национальном парке Исландии — образована многовековыми наслоениями застывшей воды. Лед здесь сапфировый и настолько плотный, что в нем совсем нет пузырьков воздуха. Иногда слышен хруст — это движется ледник.
Скафтафелл — пещера в одноименном национальном парке Исландии — образована многовековыми наслоениями застывшей воды. Лед здесь сапфировый и настолько плотный, что в нем совсем нет пузырьков воздуха. Иногда слышен хруст — это движется ледник.
Мелиссани на греческом острове Кефалиния называют пещерой нимф. Археологи нашли тут фигурки божества Пана — покровителя охотников — и диск с изображением танцующих девушек.
По легенде, нимфа Мелиссани влюбилась в Пана, но ее чувство осталось без ответа, а слезами наполнилось озеро. Считается, что, если влюбленные одновременно опустят руки в воду, их жизнь будет счастливой. А одинокие туристы вскоре после этого ритуала встретят свою половинку.
Водоем занимает около трети пещеры. Он находится под открытым небом — в колодце, образовавшемся из-за обрушения свода во время землетрясения, примерно 20 тысяч лет назад.
Цвет воды в озере зависит от освещения и меняется от светло-бирюзового до темно-зеленого.
Мелиссани на греческом острове Кефалиния называют пещерой нимф. Археологи нашли тут фигурки божества Пана — покровителя охотников — и диск с изображением танцующих девушек.
По легенде, нимфа Мелиссани влюбилась в Пана, но ее чувство осталось без ответа, а слезами наполнилось озеро. Считается, что, если влюбленные одновременно опустят руки в воду, их жизнь будет счастливой. А одинокие туристы вскоре после этого ритуала встретят свою половинку.
Водоем занимает около трети пещеры. Он находится под открытым небом — в колодце, образовавшемся из-за обрушения свода во время землетрясения, примерно 20 тысяч лет назад.
Цвет воды в озере зависит от освещения и меняется от светло-бирюзового до темно-зеленого.
Южноафриканские пещеры Канго — среди самых красивых в мире. Наскальным рисункам внутри несколько тысяч лет.
Для туристов открыты несколько залов с причудливыми природными скульптурами из сталактитов. В гроте, названном "Органный зал", взору открываются наросты, по форме напоминающие орган. Здесь и правда можно было послушать музыку. Но многие посетители пытались забирать на память часть "интерьера", и от проведения мероприятий отказались.
Южноафриканские пещеры Канго — среди самых красивых в мире. Наскальным рисункам внутри несколько тысяч лет.
Для туристов открыты несколько залов с причудливыми природными скульптурами из сталактитов. В гроте, названном "Органный зал", взору открываются наросты, по форме напоминающие орган. Здесь и правда можно было послушать музыку. Но многие посетители пытались забирать на память часть "интерьера", и от проведения мероприятий отказались.
Мамонтова пещера — самая длинная не только в США, но и в мире (более 587 километров). Находится она в одноименном нацпарке в штате Кентукки.
Название никак не связано с вымершими животными. Дело в том, что в английском языке mammoth означает как "огромный", так и "мамонтовый". Такая вот игра слов.
Пещере более десяти миллионов лет. Спелеологи нашли здесь несколько захоронений и мумий индейцев.
Сейчас под ее сводами обитают тысячи летучих мышей, а в подземных реках плавают слепые рыбы и раки. А еще живет креветка "эндемик" — безглазый альбинос.
Мамонтова пещера — самая длинная не только в США, но и в мире (более 587 километров). Находится она в одноименном нацпарке в штате Кентукки.
Название никак не связано с вымершими животными. Дело в том, что в английском языке mammoth означает как "огромный", так и "мамонтовый". Такая вот игра слов.
Пещере более десяти миллионов лет. Спелеологи нашли здесь несколько захоронений и мумий индейцев.
Сейчас под ее сводами обитают тысячи летучих мышей, а в подземных реках плавают слепые рыбы и раки. А еще живет креветка "эндемик" — безглазый альбинос.
В Бартон Крик в Белизе (Центральная Америка) попасть можно только на каноэ.
Таким же образом более двух тысяч лет назад туда попадали племена майя. В подземных залах они проводили ритуальные церемонии и хоронили сородичей. Археологи находили тут остатки глиняной посуды и человеческие кости.
В Бартон Крик в Белизе (Центральная Америка) попасть можно только на каноэ.
Таким же образом более двух тысяч лет назад туда попадали племена майя. В подземных залах они проводили ритуальные церемонии и хоронили сородичей. Археологи находили тут остатки глиняной посуды и человеческие кости.
На стенах новозеландской светящейся пещеры Вайтомо — окаменевшие останки древних морских организмов. Когда-то здесь был океан.
Вода давно отступила, а в подземных гротах и сейчас темно и влажно — идеальные условия для жизни уникальнейших комариков-светлячков Arachnocampa Luminosa. Химические вещества, которые выделяют эти насекомые, при контакте с кислородом дают свечение. Чтобы увидеть это чудо, туристы приезжают сюда со всего мира.
На стенах новозеландской светящейся пещеры Вайтомо — окаменевшие останки древних морских организмов. Когда-то здесь был океан.
Вода давно отступила, а в подземных гротах и сейчас темно и влажно — идеальные условия для жизни уникальнейших комариков-светлячков Arachnocampa Luminosa. Химические вещества, которые выделяют эти насекомые, при контакте с кислородом дают свечение. Чтобы увидеть это чудо, туристы приезжают сюда со всего мира.
Пещерам Бату, находящимся недалеко от столицы Малайзии Куала-Лумпура, около 400 миллионов лет.
Это место знаменито не только десятью подземными помещениями со статуями и росписями, но и храмом — одной из святынь индуизма. При входе — возвышающаяся на 43 метра фигура бога Муругана, второго сына Шивы.
Внутри обитает множество летучих мышей и наглых обезьян, требующих у туристов еду.
Зимой здесь отмечают праздник Тайпусам. Его участники должны через боль очиститься от грехов. Во время церемонии верующие прокалывают себе щеки и язык тонкими крюками и прицепляют к ним фрукты.
Пещерам Бату, находящимся недалеко от столицы Малайзии Куала-Лумпура, около 400 миллионов лет.
Это место знаменито не только десятью подземными помещениями со статуями и росписями, но и храмом — одной из святынь индуизма. При входе — возвышающаяся на 43 метра фигура бога Муругана, второго сына Шивы.
Внутри обитает множество летучих мышей и наглых обезьян, требующих у туристов еду.
Зимой здесь отмечают праздник Тайпусам. Его участники должны через боль очиститься от грехов. Во время церемонии верующие прокалывают себе щеки и язык тонкими крюками и прицепляют к ним фрукты.
Недалеко от южного китайского города Гуйлинь есть "Пещера тростниковой флейты". Традиционно у ее входа собирали особый вид этого растения и делали из стеблей музыкальные инструменты.
В гротах встречаются причудливые сталактиты и сталагмиты, их красиво подсвечивают. Из-за специфических наростов на стенах некоторые части помещения получили необычные названия — "Хрустальный дворец", "Пагода дракона", "Девственный лес", "Цветочная гора". А о самой пещере нередко говорят как о "Дворце естественных искусств".
Недалеко от южного китайского города Гуйлинь есть "Пещера тростниковой флейты". Традиционно у ее входа собирали особый вид этого растения и делали из стеблей музыкальные инструменты.
В гротах встречаются причудливые сталактиты и сталагмиты, их красиво подсвечивают. Из-за специфических наростов на стенах некоторые части помещения получили необычные названия — "Хрустальный дворец", "Пагода дракона", "Девственный лес", "Цветочная гора". А о самой пещере нередко говорят как о "Дворце естественных искусств".
Пещера Прая Након расположена в центре национального парка Кхао Сам Рой Йот в Таиланде. В первом зале — "сухой" водопад из сталактитов и сталагмитов.
Свод второго в древности рухнул во время землетрясения. Его стены покрыты растениями и сталактитами, вдоль стен — ступени, по которым туристы могут спуститься на 65 метров вниз.
В определенные часы солнечный свет попадает внутрь, освещая небольшой храм, построенный королем Рамой V (правил в конце XIX — начале XX века).
Пещера Прая Након расположена в центре национального парка Кхао Сам Рой Йот в Таиланде. В первом зале — "сухой" водопад из сталактитов и сталагмитов.
Свод второго в древности рухнул во время землетрясения. Его стены покрыты растениями и сталактитами, вдоль стен — ступени, по которым туристы могут спуститься на 65 метров вниз.
В определенные часы солнечный свет попадает внутрь, освещая небольшой храм, построенный королем Рамой V (правил в конце XIX — начале XX века).
Пещера кристаллов в Мексике стала знаменитой благодаря гигантским отложениям-селенитам (минерал, разновидность гипса). Самые крупные достигают 11 метров в длину и четыре — в ширину и весят до 55 тонн.
В пещере невозможно находиться дольше 20 минут — температура воздуха там около 58 градусов Цельсия. Дело в том, что еще ниже — магматическая полость, нагревающая подземные воды.
Пещера кристаллов в Мексике стала знаменитой благодаря гигантским отложениям-селенитам (минерал, разновидность гипса). Самые крупные достигают 11 метров в длину и четыре — в ширину и весят до 55 тонн.
В пещере невозможно находиться дольше 20 минут — температура воздуха там около 58 градусов Цельсия. Дело в том, что еще ниже — магматическая полость, нагревающая подземные воды.
На озере Хенераль Каррера в Чили расположен "Мраморный собор". На стенах причудливых гротов этой пещеры из белого известняка играют блики подсвеченной солнцем голубой воды. Считается, что уходящие вглубь необычные тоннели образовались под воздействием волн.
На озере Хенераль Каррера в Чили расположен "Мраморный собор". На стенах причудливых гротов этой пещеры из белого известняка играют блики подсвеченной солнцем голубой воды. Считается, что уходящие вглубь необычные тоннели образовались под воздействием волн.