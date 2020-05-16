Подземные богатства. Самые необычные пещеры мира

Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России — Кунгурская — находится на Урале, в 100 километрах от Перми, в селе Филипповка. В глубине сокрыты 70 прозрачных озер и 58 ледяных гротов.

По легенде, в одном из подземных залов спрятан клад Ермака. Казачий предводитель зимовал здесь перед походом в Сибирь. Местные жители рассказывают, что находили в пещере кресты и иконы.

По другой версии, обнаруженные сокровища принадлежали старообрядцам, прятавшимся тут от преследований.