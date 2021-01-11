https://ria.ru/20210111/metro-1592532299.html

Аварии и крупные ЧП в московском метро в 2016-2021 годах

Аварии и крупные ЧП в московском метро в 2016-2021 годах

11 января поезда московского метро шли с увеличенным интервалом от "Курской" до "Киевской" из-за технических неполадок. Представитель экстренных службах города... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:53

2021-01-11T10:53

2021-01-11T10:53

москва

московский метрополитен

справки

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202111 января поезда московского метро шли с увеличенным интервалом от "Курской" до "Киевской" из-за технических неполадок. Представитель экстренных службах города сообщил, что на перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции "Смоленская", лопнул рельс. 202023 ноября на станции "Тверская" Замоскворецкой линии метро произошло задымление в вагоне откаточного поезда после капитального ремонта, поезд следовал без пассажиров. Из-за инцидента поезда не ходили от "Белорусской" до "Новокузнецкой". 24 июля московский департамент транспорта сообщил, что поезда временно проезжают станцию "Новокузнецкая" без остановки по требованию полиции. На платформе станции была обнаружена бесхозная сумка. Служебная собака среагировала на подозрительный предмет. При проверке бесхозной сумки правоохранители обнаружили муляж гранаты.В ночь на 3 июня в электродепо "Планерное" поезд "Москва" пробил стену. Столкновение произошло на скорости около пяти километров в час. По данным СМИ, авария произошла из-за того, что машинист забыл отжать кнопку "КТР" – контроль резервного тормоза. В результате инцидента он не пострадал. 13 февраля сильное задымление возникло на станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии после заклинивания тормозных колодок у поезда. Пассажиров высадили, поезд отогнали в депо. Никто не пострадал. 201914 октября семь станций Сокольнической линии ("Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево") были временно закрыты на вход, на участке от станции метро "Юго-Западная" было остановлено движение. Причина сбоя – неисправность поезда, который стоял без пассажиров. 21 мая около 19 часов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" произошел сбой. Три поезда застряли в тоннеле. К месту аварии направили дополнительные составы для эвакуации более тысячи пассажиров. Сообщалось, что пассажиры ждали эвакуации около трех часов. В это время в тоннелях включили вентиляцию на полную мощность, чтобы снизить температуру в вагонах и обеспечить приток свежего воздуха. Основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса или токоприемника поезда. 15 января станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были временно закрыты из-за подтопления на участке между "Окружной" и "Верхними Лихоборами". Кратковременный выброс воды произошел в правом тоннеле на перегоне между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Сообщалось, что в результате бурения наклонного хода при возведении второго вестибюля станции метро "Окружная" выбило пробку тюбинга вблизи служебной платформы, через образовавшееся отверстие вода и вылилась на пути. Течь была ликвидирована, пути очищены. Движение поездов было восстановлено. 201821 декабря в машинном зале эскалатора на станции "Шаболовская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошло короткое замыкание. Пострадавших не было. 5 июня в тоннеле возле станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в сторону области произошло короткое замыкание в электрооборудовании. В результате инцидента никто не пострадал. 3 июня в шахте станции московского метро "Маяковская", расположенной на территории строительной площадки, произошло возгорание кабеля. В результате был закрыт северный вестибюль станции. Пожар был локализован, пострадавших не было. 4 февраля упавшее дерево временно блокировало станцию "Кунцевскую" Филевской линии. Вскоре движение от станции "Пионерской" до "Кунцевской" было восстановлено благодаря слаженной работе служб мосметро и МЧС.22 января движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" почти на час было приостановлено из-за неполадок с кабелем связи. 2017Вечером 28 сентября метрополитен сообщил в Twitter, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке увеличены по техническим причинам. Для пассажиров были закрыты станции "Серпуховская" и "Нагорная". Как позднее сообщили в пресс-службе метро, к сбою на серой ветке столичного метро привел пожар в секции автоматического выключателя на подстанции. 10 сентября при выполнении маневровых работ на технологических путях за пределами станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии произошла кратковременная потеря машинистом контроля управления поездом. Поезд следовал в тупик без пассажиров. Для обеспечения безопасности движения было приостановлено движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии. В результате инцидента никто не пострадал. 29 мая упавшее на путь дерево стало причиной увеличения интервалов движения на Филевской линии московского метрополитена, вход для пассажиров на двух станциях – "Филевский парк" и "Пионерская" – был закрыт. Позднее движение было восстановлено. Причиной инцидента стал мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве. 10 мая московский метрополитен сообщил о закрытии северного вестибюля станции "Новые Черемушки" из-за прорыва трубы. Спустя некоторое время службы города и метро устранили ЧП. 201614 июля движение поездов на перегоне "Жулебино" – "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена после замыкания кабеля было задержано на 24 минуты. 8 июля утром из-за пожара на станции "Выхино" шесть станций московского метрополитена Таганско-Краснопресненской линии от станции " Выхино" до станции "Текстильщики" были закрыты по причине неполадки в системе энергоснабжения. Спустя несколько часов движение на Таганско-Краснопресненской линии было восстановлено. 17 июня из-за задымления на станции "Красногвардейская" Московского метрополитена движение поездов на Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Алма-Атинской" было приостановлено. Причиной остановки движения электропоездов на Замоскворецкой линии стало возгорание электрокабеля в шахте тоннеля вблизи станции метро "Красногвардейская", пострадал один человек. 8 марта из-за короткого замыкания на станции "Новые Черемушки" произошел сбой в работе светофоров на южном участке Калужско-Рижской линии. С 9 по 11 марта работа ряда станций Калужско-Рижской линии была ограничена, станция "Шаболовская" и "Академическая" были закрыты для входа и выхода пассажиров с 7.00 до 21.00. 11 марта после завершения ремонтных работ движение поездов было восстановлено. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, справки