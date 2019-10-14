Движение на южном участке красной ветки московского метро восстановили

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Движение на южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена, прерванное в понедельник утром, восстановлено. Об этом сообщается на странице московского метро в твиттере.
Ранее сообщалось, что семь станций красной ветки ("Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево") временно закрыты на вход, на участке от станции метро "Юго-Западная" было остановлено движение.
"Движение на Сокольнической линии восстановлено. Потребуется время, чтобы войти в график. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Причина сбоя - неисправность поезда, который стоял без пассажиров.