Движение на южном участке красной ветки московского метро восстановили

Ранее сообщалось, что семь станций красной ветки ("Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево" и "Тропарево") временно закрыты на вход, на участке от станции метро "Юго-Западная" было остановлено движение.