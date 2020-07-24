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В Москве на станции метро "Новокузнецкая" нашли сумку с муляжом гранаты
Правоохранители обнаружили муляж гранаты при проверке бесхозной сумки на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена, сообщил РИА... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:32
метро
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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метро, москва, происшествия

В Москве на станции метро "Новокузнецкая" нашли сумку с муляжом гранаты

14:32 24.07.2020
1305
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московское метро. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правоохранители обнаружили муляж гранаты при проверке бесхозной сумки на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее московский дептранс сообщил, что поезда временно проезжают "Новокузнецкую" без остановки по требованию полиции. Источник РИА Новости уточнил, что на платформе станции была обнаружена бесхозная сумка. Служебная собака среагировала на подозрительный предмет.
"Проверку завершили - муляж гранаты Ф-1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.
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