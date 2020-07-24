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Полиция запретила останавливать поезда метро на "Новокузнецкой"
В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T14:08
общественный транспорт
москва
московский метрополитен
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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общественный транспорт, москва, московский метрополитен, общество

Полиция запретила останавливать поезда метро на "Новокузнецкой"

14:05 24.07.2020 (обновлено: 14:08 24.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В московском метро поезда не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Об этом сообщает аккаунт столичной подземки в Twitter.
"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии без остановки", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на платформе станции обнаружили бесхозную сумку. Служебная собака среагировала на подозрительный предмет.
771846111219
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Общественный транспортМоскваМосковский метрополитенОбщество
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