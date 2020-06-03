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2020-06-03T20:59
https://ria.ru/20200603/1572429035.html
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572428553_0:296:768:728_1036x0_80_0_0_19eebb2fc7f329410467df2099fd34ca.jpg
РИА Новости

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

20:59 03.06.2020
42009
© Фото : страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП Москва"Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
© Фото : страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП Москва"
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Газета "МК" опубликовала фото с места аварии в депо Московского метрополитена.
По информации издания, в ночь на 3 июня в электродепо "Планерное" поезд "Москва" пробил стену. Столкновение произошло на скорости около пяти километров в час.
По словам источника газеты, авария произошла из-за того, что машинист забыл отжать кнопку "КТР" — контроль резервного тормоза. В результате инцидента он не пострадал.
© Фото : страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП Москва"Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
© Фото : страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП Москва"
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
3162245422
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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