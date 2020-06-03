Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Газета "МК" опубликовала фото с места аварии в депо Московского метрополитена.
По информации издания, в ночь на 3 июня в электродепо "Планерное" поезд "Москва" пробил стену. Столкновение произошло на скорости около пяти километров в час.
По словам источника газеты, авария произошла из-за того, что машинист забыл отжать кнопку "КТР" — контроль резервного тормоза. В результате инцидента он не пострадал.
© Фото : страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП Москва"Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена