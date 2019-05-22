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РИА Новости

Названы две основные версии ЧП в московском метро

00:42
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© РИА Новости / Пресс-служба Московского метрополитена / Перейти в фотобанкСотрудники московского метро переводят пассажиров в исправный поезд в тоннеле Солнцевской линии. 21 мая 2019
Сотрудники московского метро переводят пассажиров в исправный поезд в тоннеле Солнцевской линии. 21 мая 2019
© РИА Новости / Пресс-служба Московского метрополитена
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Сотрудники московского метро переводят пассажиров в исправный поезд в тоннеле Солнцевской линии. 21 мая 2019
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В столичном метрополитене назвали основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса или токоприемника поезда.
Выяснение точной причины займет неделю, говорится в сообщении в Twitter.
Накануне около семи вечера на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" произошел сбой. Три поезда застряли в тоннеле.
К месту аварии направили дополнительные составы для эвакуации более тысячи пассажиров.

"Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров: к остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции "Хорошевская". Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю", — рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Сообщалось, что пассажиры ждали эвакуации около трех часов. В это время в тоннелях включили вентиляцию на полную мощность, чтобы снизить температуру в вагонах и обеспечить приток свежего воздуха.
Движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях столичного метро восстановили около полуночи.
Подробнее об авариях в московском метро читайте в справке РИА Новости >>
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
Очень много гастарбайтеров и мигрантов. Они сбивают цены на рынке труда. Они рассадник радикального исламского терроризма. Надо срочно решать эту проблему в Москве.
22 мая, 06:32
Вольдемар Серкач
1701001
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