Названы две основные версии ЧП в московском метро

Сотрудники московского метро переводят пассажиров в исправный поезд в тоннеле Солнцевской линии. 21 мая 2019

Сотрудники московского метро переводят пассажиров в исправный поезд в тоннеле Солнцевской линии. 21 мая 2019

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В столичном метрополитене назвали основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса или токоприемника поезда.

Выяснение точной причины займет неделю, говорится в сообщении в Twitter

Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

Накануне около семи вечера на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" произошел сбой. Три поезда застряли в тоннеле.

К месту аварии направили дополнительные составы для эвакуации более тысячи пассажиров.

"Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров: к остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции "Хорошевская". Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю", — рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Сообщалось, что пассажиры ждали эвакуации около трех часов. В это время в тоннелях включили вентиляцию на полную мощность, чтобы снизить температуру в вагонах и обеспечить приток свежего воздуха.

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Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции pic.twitter.com/kbAUkhnVQ1 — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.