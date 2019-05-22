Названы две основные версии ЧП в московском метро

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В столичном метрополитене назвали основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса или токоприемника поезда.
Выяснение точной причины займет неделю, говорится в сообщении в Twitter.
Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.
Накануне около семи вечера на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" произошел сбой. Три поезда застряли в тоннеле.
К месту аварии направили дополнительные составы для эвакуации более тысячи пассажиров.
"Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров: к остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции "Хорошевская". Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю", — рассказали в пресс-службе столичной подземки.
Сообщалось, что пассажиры ждали эвакуации около трех часов. В это время в тоннелях включили вентиляцию на полную мощность, чтобы снизить температуру в вагонах и обеспечить приток свежего воздуха.
Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции pic.twitter.com/kbAUkhnVQ1— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.
Движение на Солнцевской и Большой кольцевой линиях столичного метро восстановили около полуночи.
Подробнее об авариях в московском метро читайте в справке РИА Новости >>
Остановившиеся в перегоне #БКЛ составы убраны с пути. Движение по всем линиям #мосметро осуществляется штатно. pic.twitter.com/09qOm3sWx9— Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.