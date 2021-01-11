https://ria.ru/20210111/moskva-1592519526.html

На станции "Смоленская" московского метро поврежден рельс

На станции "Смоленская" московского метро поврежден рельс

Лопнувший рельс на станции "Смоленская" московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от станции "Курская" до "Киевской", сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T09:21

2021-01-11T09:21

2021-01-11T10:57

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лопнувший рельс на станции "Смоленская" московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от станции "Курская" до "Киевской", сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Ранее источник РИА Новости сообщал, что поезда московского метро от "Курской" до "Киевской" идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок.На горячей линии метрополитена РИА Новости сообщили, что делают все возможное для восстановления движения."На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции "Смоленская", лопнул рельс", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада.

https://ria.ru/20210111/metro-1592532299.html

https://ria.ru/20210111/moskva-1592517386.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия