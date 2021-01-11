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На станции "Смоленская" московского метро поврежден рельс
На станции "Смоленская" московского метро поврежден рельс
Лопнувший рельс на станции "Смоленская" московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от станции "Курская" до "Киевской", сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T09:21
2021-01-11T10:57
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лопнувший рельс на станции "Смоленская" московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от станции "Курская" до "Киевской", сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Ранее источник РИА Новости сообщал, что поезда московского метро от "Курской" до "Киевской" идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок.На горячей линии метрополитена РИА Новости сообщили, что делают все возможное для восстановления движения."На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции "Смоленская", лопнул рельс", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада.
https://ria.ru/20210111/metro-1592532299.html
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москва, московский метрополитен, происшествия

На станции "Смоленская" московского метро поврежден рельс

09:21 11.01.2021 (обновлено: 10:57 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лопнувший рельс на станции "Смоленская" московского метро стал причиной увеличения интервалов движения поездов от станции "Курская" до "Киевской", сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что поезда московского метро от "Курской" до "Киевской" идут с увеличенным интервалом из-за технических неполадок.
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На горячей линии метрополитена РИА Новости сообщили, что делают все возможное для восстановления движения.
"На перегоне Арбатско-Смоленской линии, на станции "Смоленская", лопнул рельс", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что на месте неполадки в данный момент работает аварийная бригада.
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