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Международный день кино
Международный день кино
Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T03:48
2020-12-28T03:48
международный день кино
справки
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Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря. В этот день, 28 декабря 1895 года, французы Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими аппарат "синематограф") устроили в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими короткометражек. Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году появился первый кинетоскоп (kinetoscope) – прибор, позволяющий транслировать снятую пленку. Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче и мобильнее и сократил расход пленки. 22 марта того же года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".Первым примером игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик'' (Le Jardinier), которая была включена в программу первого кинопоказа 28 декабря 1895 года. "Политый поливальщик" обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает). Садовника сыграл Франсуа Клер, садовник поместья Люмьеров в Ла Сьота, а малолетнего хулигана – сын одного из слуг – Бенуа Дюваль. В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе различные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.). В 1900-х годах длина кинокартин составляла около 15 минут при скорости 16 кадров в секунду, а в начале 1910-х фильмы стали сниматься в трех-четырех частях. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.В России кинематограф появился с фильмом Владимира Ромашкова ''Понизовая вольница'' по мотивам народной песни о Стеньке Разине ''Из-за острова на стрежень''. Премьера семиминутного фильма состоялась 15 октября 1908 года. В 1925 году находившаяся на грани банкротства компания Warner Brothers рискнула создать первый звуковой проект. После нескольких неудачных проектов в октябре 1927 года на экранах появился фильм "Певец джаза", в котором музыкальные номера певца Эла Джолсона сочетались с его короткими репликами, фильм имел большой успех и знаменовал начало эры звукового кино. Эксперименты с цветом начались в 1900-х годах, начиная с 1922 года были сняты несколько полнометражных игровых фильмов. В 1934 году был снят первый полноценно цветной короткометражный фильм под названием La Cucaracha. Первый цветной фильм в полном метре ''Бекки Шарп'' американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, этот год и принято считать годом появления цветного кино. В СССР первый игровой цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком в 1936 году. Сегодня зрителя уже не удивить простым изображением с идеально четкими деталями, а потому появляются новые технологии, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины. Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена.В России 2016 год был объявлен Годом кино. По данным Фонда кино, в России с 2010 по 2017 год емкость рынка кинопроката выросла на 70% в рублевом выражении и на 27% по объему годовой посещаемости кинотеатров, при этом российский кинематограф не только сохранил, но и увеличил свои показатели. В 2018 году зрителями российского кино стали 57,9 миллиона человек, а общая касса превысила 13,8 миллиона рублей. Доля отечественного кино в прокате достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам. В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 55,4 миллиарда рублей, в кинотеатрах страны было продано 219,4 миллиона билетов. По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), самым популярным фильмом в России стал американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King), который посмотрели 10,9 миллиона человек. Доля российского кино составила 23%. Лидером среди российских фильмов в 2019 году стала картина Алексея Сидорова "Т-34", собравшая в прокате 2,3 миллиарда рублей и занявшая второе место в прокате. На втором месте среди российских релизов 2019 года – лидер новогоднего проката, отечественная комедия "Холоп", привлекшая 7,2 миллиона зрителей и 2 миллиарда рублей кассовых сборов (по состоянию на 10 января 2020 года). Два фильма по мотивам одноименного комедийного сериала – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" – привлекли 6,6 миллиона зрителей и собрали 1,8 миллиарда рублей. Всего в 2019 году в прокат вышли 168 российских картин, что на 28 больше, чем в 2018 году. В марте 2020 года число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, превышало миллион человек, после чего в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры РФ были закрыты. После снятия ограничительных мер столичные кинотеатры открылись для посетителей 1 августа. Также показы были возобновлены в Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Новгородской областях, в Республике Коми, Удмуртской Республике и Забайкальском крае. Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в период с 30 июля по 5 августа составили более 54 миллионов рублей. Миллионный показатель посещения кинотеатров за уикенд был достигнут в середине сентября. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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международный день кино, справки

Международный день кино

03:48 28.12.2020
 
© Depositphotos / everett225Съемочная группа с кинокамерами
Съемочная группа с кинокамерами - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / everett225
Читать ria.ru в
Международный день кино ежегодно отмечается во всем мире 28 декабря.
В этот день, 28 декабря 1895 года, французы Луи и Огюст Люмьер (ранее получившие патент на изобретенный ими аппарат "синематограф") устроили в парижском "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок первый публичный платный просмотр ряда снятых ими короткометражек.
Технология, которая позволила развиться кинематографу, возникла в начале 1830-х годов. Жозеф Плато в Бельгии и Симон фон Штампфер в Австрии почти одновременно изобрели устройство под названием фенакистоскоп (phenakistoscope), которое представляло собой вращающийся диск с отверстиями, при помощи которого можно было показывать серию рисунков, создавая эффект движущегося изображения. Первую кинематографическую систему разработали Томас Эдисон и его соратник Уильям Диксон. В 1890 году они создали первую кинокамеру – кинетограф (kinetograph). В 1891 году появился первый кинетоскоп (kinetoscope) – прибор, позволяющий транслировать снятую пленку.
Созданный в 1895 году братьями Люмьер ''синематограф'' значительно усовершенствовал технологию – сделал прибор меньше, легче и мобильнее и сократил расход пленки. 22 марта того же года на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братья Люмьер представили публике первый фильм на большом экране "Выход рабочих с фабрики".
Первым примером игрового постановочного фильма стала комедийная лента братьев Люмьер ''Политый поливальщик'' (Le Jardinier), которая была включена в программу первого кинопоказа 28 декабря 1895 года. "Политый поливальщик" обладал законченной повествовательной структурой. В фильме была экспозиция (человек поливает из шланга сад), завязка (мальчик за спиной поливальщика наступает на шланг), развитие действия с поворотной точкой (поливальщик в недоумении заглядывает в наконечник шланга), кульминация (мальчик убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика) и развязка (поливальщик бьет мальчика, тот убегает). Садовника сыграл Франсуа Клер, садовник поместья Люмьеров в Ла Сьота, а малолетнего хулигана – сын одного из слуг – Бенуа Дюваль.
В январе 1896 года состоялся показ легендарного "Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота", при виде которого некоторые впечатлительные зрители в ужасе вскакивали с мест, боясь получить травмы или быть задавленными.
Совершенствование съемочной и проекционной техники способствовало возникновению новых художественных приемов съемки. В 1896 году был создан первый фильм с использованием монтажа – картина французского режиссера Жоржа Мельеса "Спасение из реки". Мельес также стал первым, кто использовал в кинематографе различные трюковые приемы (двойную экспозицию, совмещение разномасштабных изображений и др.).
В 1900-х годах длина кинокартин составляла около 15 минут при скорости 16 кадров в секунду, а в начале 1910-х фильмы стали сниматься в трех-четырех частях. Студии и кинотеатры стали массово открываться во всех странах мира.
В России кинематограф появился с фильмом Владимира Ромашкова ''Понизовая вольница'' по мотивам народной песни о Стеньке Разине ''Из-за острова на стрежень''. Премьера семиминутного фильма состоялась 15 октября 1908 года.
В 1925 году находившаяся на грани банкротства компания Warner Brothers рискнула создать первый звуковой проект. После нескольких неудачных проектов в октябре 1927 года на экранах появился фильм "Певец джаза", в котором музыкальные номера певца Эла Джолсона сочетались с его короткими репликами, фильм имел большой успех и знаменовал начало эры звукового кино.
Эксперименты с цветом начались в 1900-х годах, начиная с 1922 года были сняты несколько полнометражных игровых фильмов. В 1934 году был снят первый полноценно цветной короткометражный фильм под названием La Cucaracha.
Первый цветной фильм в полном метре ''Бекки Шарп'' американского режиссера Рубена Мамуляна появился в 1935 году, этот год и принято считать годом появления цветного кино.
В СССР первый игровой цветной фильм ''Груня Корнакова'' был создан режиссером Николаем Экком в 1936 году.
Сегодня зрителя уже не удивить простым изображением с идеально четкими деталями, а потому появляются новые технологии, неизвестные до недавних времен. Это и трехмерное изображение, создающее виртуальную реальность, и звуковые стандарты Dolby, отвечающие за воспроизведение звука высочайшей четкости, и разнообразные IMAX-технологии, гарантирующие массу эмоций от просмотра картины.
Кино стало частью культуры каждой страны. Ежегодно киномир устраивает фестивали, вручает премии и открывает новые имена.
В России 2016 год был объявлен Годом кино.
По данным Фонда кино, в России с 2010 по 2017 год емкость рынка кинопроката выросла на 70% в рублевом выражении и на 27% по объему годовой посещаемости кинотеатров, при этом российский кинематограф не только сохранил, но и увеличил свои показатели.
В 2018 году зрителями российского кино стали 57,9 миллиона человек, а общая касса превысила 13,8 миллиона рублей. Доля отечественного кино в прокате достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по кассовым сборам.
В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 55,4 миллиарда рублей, в кинотеатрах страны было продано 219,4 миллиона билетов. По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), самым популярным фильмом в России стал американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King), который посмотрели 10,9 миллиона человек. Доля российского кино составила 23%. Лидером среди российских фильмов в 2019 году стала картина Алексея Сидорова "Т-34", собравшая в прокате 2,3 миллиарда рублей и занявшая второе место в прокате. На втором месте среди российских релизов 2019 года – лидер новогоднего проката, отечественная комедия "Холоп", привлекшая 7,2 миллиона зрителей и 2 миллиарда рублей кассовых сборов (по состоянию на 10 января 2020 года). Два фильма по мотивам одноименного комедийного сериала – "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" – привлекли 6,6 миллиона зрителей и собрали 1,8 миллиарда рублей.
Всего в 2019 году в прокат вышли 168 российских картин, что на 28 больше, чем в 2018 году.
В марте 2020 года число зрителей, посетивших российские кинотеатры за уикенд, превышало миллион человек, после чего в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры РФ были закрыты. После снятия ограничительных мер столичные кинотеатры открылись для посетителей 1 августа. Также показы были возобновлены в Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Новгородской областях, в Республике Коми, Удмуртской Республике и Забайкальском крае. Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в период с 30 июля по 5 августа составили более 54 миллионов рублей. Миллионный показатель посещения кинотеатров за уикенд был достигнут в середине сентября.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Международный день киноСправки
 
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