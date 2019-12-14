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2019-12-14T22:21+0300
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РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
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РИА Новости

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

13:55 14.12.2019 (обновлено: 22:21 14.12.2019)
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© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Т-34"
Кадр из фильма Т-34
© Предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Т-34". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Среди них — "Т-34", "Бабушка легкого поведения 2", "Миллиард", "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведемся!", "Верность" и "Балканский рубеж".
Кадр из фильма Т-34
27 августа, 14:34
ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают госфинансирование российского кино
По словам аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, для того чтобы фильм считался коммерчески успешным, кассовые сборы должны в два раза превышать затраты. Сегодняшнюю ситуацию с окупаемостью на российском кинорынке он назвал ненормальной.
В свою очередь, генеральный директор исследовательской компании "Киноэкспертиза" Олег Иванов выразил мнение, что соотношение, при котором на десять снятых картин прибыльной оказывается только одна, есть и в Голливуде.
Кадр из фильма Т-34
29 января, 13:58Культура
Фильм "Т-34" занял второе место по сборам в истории российского проката
Всего в этом году в прокат вышли 168 российских картин, что на 28 больше, чем в прошлом. В 2018-м в прокате окупились девять из 54 фильмов, производство которых поддержало государство.
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КультураФонд киноМинистерство культуры РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Снимать надо для народа, а не тусовочную бредятину, которая интересна только тусовке, да самим авторам.
14 декабря, 14:33
evt68
24423100
Господдержка им не нужна. Пускай сами выживают. Научатся наконец снимать или обанкротятся.
14 декабря, 14:02
DIDenis Inkognito
227311311
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