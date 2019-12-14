РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Среди них — "Т-34", "Бабушка легкого поведения 2", "Миллиард", "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведемся!", "Верность" и "Балканский рубеж".
По словам аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, для того чтобы фильм считался коммерчески успешным, кассовые сборы должны в два раза превышать затраты. Сегодняшнюю ситуацию с окупаемостью на российском кинорынке он назвал ненормальной.
В свою очередь, генеральный директор исследовательской компании "Киноэкспертиза" Олег Иванов выразил мнение, что соотношение, при котором на десять снятых картин прибыльной оказывается только одна, есть и в Голливуде.
Всего в этом году в прокат вышли 168 российских картин, что на 28 больше, чем в прошлом. В 2018-м в прокате окупились девять из 54 фильмов, производство которых поддержало государство.