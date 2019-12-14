РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Среди них — "Т-34" , "Бабушка легкого поведения 2", "Миллиард", "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведемся!", "Верность" и "Балканский рубеж".

По словам аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, для того чтобы фильм считался коммерчески успешным, кассовые сборы должны в два раза превышать затраты. Сегодняшнюю ситуацию с окупаемостью на российском кинорынке он назвал ненормальной.

В свою очередь, генеральный директор исследовательской компании "Киноэкспертиза" Олег Иванов выразил мнение, что соотношение, при котором на десять снятых картин прибыльной оказывается только одна, есть и в Голливуде.